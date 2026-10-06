Magyarország zöld utat adhat Ukrajnának az EU-ba, de Kijev sajátosan értelmezi Budapest feltételét − „Arról nem volt szó, hogy a törvénynek hatályba is kell lépnie”

Kedden ülésezik Brüsszelben az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportja, a COELA. A megbeszélésen Magyarország hivatalosan is hozzájárulhat ahhoz, hogy folytatódhasson Ukrajna felvétele az államközösségbe, de továbbra is van néhány buktató.

Magyar-ukrán megállapodás születhet / Fotó: AFP

Egyrészt a mai döntés még nem teszi automatikusan lehetővé a soron következő tárgyalási klaszterek megnyitását, másrészt pedig Kijev igen sajátosan értelmezi a kárpátaljai magyar kisebbségek jogairól szóló megállapodás végrehajtását.

A magyar-ukrán megállapodás

Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, Vszevolod Csencov szerint előreláthatóan október 13-án nyílhat meg a belső piacról, valamint a versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló két tárgyalási klaszter. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a keddi COELA-ülésen a magyar fél hozzájáruljon ahhoz, hogy Kijev benyújthassa a területekkel kapcsolatos tárgyalási álláspontjait.

A Tisza-kormány még korábban, ragaszkodva az Orbán Viktor nevéhez fűződő 11 pontos listához, követelte a kisebbségi jogok rendezését. Ennek értelmében Ukrajnának lehetővé kell tennie a magyar nyelv, illetve magyar jelképek használatát az oktatásban, közigazgatásban, valamint a kultúrában.

Vszevolod Csencov kedden az ukrán parlament tudományos és innovációs bizottságának ülése után arról számolt be, hogy egy olyan tervezetet hoztak létre, amelynek elfogadásával biztosítani tudják a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban tett vállalásaikat. A politikus hangsúlyozta, hogy ez Magyarországon kívül lényegében minden szomszédos államot érint, a törvényjavaslatról pedig az Európai Bizottsággal, valamint az EBESZ nemzeti kisebbségekért felelős főbiztosával is egyeztettek.

A nyilatkozatból az is kiderült, hogy a magyar fél beleegyezett, hogy amennyiben Ukrajna elfogadja a törvényjavaslatot folytatódhatnak a csatlakozási tárgyalások. Vszevolod Csencov szerint erre október 12-én kerülhet sor, azonban hangsúlyozta, hogy megállapodás kifejezetten a törvényjavaslat parlamenti elfogadásához kötődik.

Nem beszéltünk az elnöki aláírásról. Nem hiszem, hogy ez sok időt venne igénybe, akár gyorsan is rendeződhet ez a kérdés. A magyar féllel azonban a Verhovna Rada általi elfogadásról egyeztettünk. Arról nem volt szó, hogy a törvénynek hatályba is kell lépnie

− fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.