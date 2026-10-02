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„Se katona, se fegyver” – ezt kapja Ukrajna Magyarországtól, tisztázta az államtitkár

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Velkey György külügyi államtitkár egyértelművé tette, hogy Magyarország álláspontját Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Velkey szerint Ukrajna továbbra is csak energetikai és humanitárius támogatásra számíthat Magyarországtól.
VG
2026.10.02, 17:50

Magyarország továbbra sem küld katonákat vagy fegyvereket Ukrajna számára, a támogatás az energiaellátásra és a humanitárius segítségre korlátozódik – tisztázta Velkey György külügyi államtitkár a Bloombergnek adott interjújában. A Tisza-kormány ezzel egy fontos ponton megtartja az előző kabinet politikáját, miközben más területeken látványosan közelebb került az Európai Unió fő irányvonalához és Kijevhez is.

„Se katona, se fegyver” – ezt kapja Ukrajna Magyarországtól, tisztázta az államtitkár
„Se katona, se fegyver” – ezt kapja Ukrajna Magyarországtól, tisztázta az államtitkár / Fotó: Köböl Anita / Facebook

„Se katona, se fegyver” – fogalmazott Velkey, aki a választási kampány idején Magyar Péter kabinetfőnökeként dolgozott. Az államtitkár szerint Magyarország számára az a legfontosabb, hogy az ország békéje és biztonsága megmaradjon. Budapest ezért nem tervezi, hogy katonai eszközökkel vagy személyi állománnyal támogassa Ukrajnát.

A magyar segítség ugyanakkor nem szűnik meg: az energiaellátásban és a humanitárius támogatásban továbbra is számíthat Magyarországra a háború sújtotta szomszédos ország.

Egy ponton maradt az Orbán-kormány politikája

A katonai támogatás elutasítása azért érdekes, mert ez teljesen megegyezik a volt Orbán-kormány külpolitikájával. Magyarország ugyan feloldotta az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését blokkoló vétóját, szeptemberben pedig tíz orosz diplomatát utasított ki az országból. Moszkva pedig erre egyre egyértelműbb válaszokat ad.

A fegyverszállítás kérdésében azonban Magyarország nem követi azokat a kelet-európai országokat, 

melyek jelentős katonai segítséget nyújtanak Ukrajnának. Különösen a balti államok képviselnek ennél sokkal határozottabb álláspontot, ahol az orosz katonai fenyegetést közvetlenebb veszélyként kezelik.

A Tisza-kormány megalakulása után Kijevben arra számítottak, hogy gyorsan javulhat a két ország viszonya, az elmúlt hónapok azonban ennél jóval összetettebb képet mutattak. Az egyik legfontosabb vita továbbra is a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kérdése.

Orbán Anita külügyminiszter pénteken azt közölte, hogy az ukrán fél tájékoztatása szerint még októberben elfogadhatják azt a jogszabályt, amely bővíti a magyar nyelvű oktatás lehetőségeit Ukrajnában. A külügyminiszter szerint a jelenlegi magyar kormány néhány hónap alatt többet ért el a kárpátaljai magyarok jogainak megerősítésében, mint az előző kabinet tíz év alatt.

Velkey is optimistán beszélt a további közeledésről. Azt mondta, újabb lépések jöhetnek, miután az ukrán parlament elfogadja a magyar kisebbség jogait érintő törvényeket.

Nem kiegyensúlyozott a magyar-ukrán helyzet

A magyar kormány ugyan feloldotta a tárgyalások megkezdését akadályozó vétót, Magyar Péter azonban többször is elutasította Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hónapok óta tervezett találkozójára sem került még sor. A feszültséget tovább növelte, hogy Magyar Péter a múlt héten bírálta a Mol vezetését, miután a magyar olajtársaság szándéknyilatkozatot írt alá egy, az ukrán határnál létrehozandó üzemanyag-tartalékról.

Magyarország nem vett részt Zelenszkij új regionális kezdeményezésének, a Kárpáti Nyolcaknak szeptember 18-i nyitótalálkozóján sem. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter emiatt szeptember végén már nyilvánosan bírálta Budapestet. Úgy fogalmazott, hogy 

az utóbbi magyar döntések zavart keltenek Kijevben, 

és szerinte bizonyos, az Orbán-korszakra jellemző blokkoló politikai elemek tovább élnek.

Velkey szerint azonban a múlt heti viták mögött több félreértés is volt, amelyeket azóta tisztáztak. A legfontosabb magyar vörös vonal ugyanakkor nem változott: Budapest kész energetikai és humanitárius támogatást adni Ukrajnának, de katonai segítséget továbbra sem. „Se katona, se fegyver” – foglalta össze az államtitkár a magyar kormány álláspontját.

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