Nem bírja kiverni a fejéből Orbán Viktort Ursula von der Leyen: Magyarország miatt büntetheti meg Ukrajnát Brüsszel – csak így engedné, hogy csatlakozzon az EU-hoz

Magyarország és az Orbán-kormány összetűzései az Európai Bizottsággal olyan mély nyomot hagytak Brüsszelben, hogy jóval szigorúbb szabályok mellett akarja végrehajtani a következő nagy bővítést. A készülő új stratégia alapján Ukrajnát, Moldovát és a nyugat-balkáni országokat gyorsabban enegdnék be az Európai Unióba, ám teljes jogú tagként sem feltétlenül kapnák meg azonnal valamennyi jelenlegi tagállam jogosítványát.

Ukrajnát büntetheti az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság tervei szerint. / Fotó: AFP

Ukrajnát büntethetik Magyarország miatt

Az El País birtokába került bizottsági tervezet egyik legfontosabb újítása, hogy Brüsszel a csatlakozási szerződésekben külön biztosítékokkal védené az uniós döntéshozatalt. Ezek lehetőséget teremtenének arra, hogy az új tagállamok vétójogát az első években korlátozzák, súlyos demokratikus visszalépés esetén pedig egyes jogaikat, köztük szavazati jogukat is ideiglenesen felfüggesszék.

A spanyol lap külön fejezetet szentel annak, amit „Magyarország leckéjének” nevez. A tervezet mögött ugyanis az a brüsszeli tapasztalat áll, amelyet az Európai Unió az Orbán-kormánnyal folytatott hosszú konfliktusokból szűrt le.

Az Európai Bizottság azt akarja megakadályozni, hogy egy ország teljes jogú tagként bekerüljön az unióba, majd később eltávolodjon a csatlakozáskor vállalt demokratikus normáktól, és vétójogával akadályozza a közös döntéseket.

Brüsszel egyszerre gyorsítaná és szigorúbb keretek közé terelné a bővítést. Az Európai Bizottság attól tart, hogy az európai geopolitikai bizonytalanság, az euroszkeptikus pártok erősödése és az elhúzódó háború miatt egyes tagállamokban csökkenhet a bővítés támogatottsága.

Az új stratégia ezért fokozatos integrációval közelítené az unióhoz a tagjelölteket. Azok az országok, amelyek megfelelő ütemben hajtják végre a reformokat és átveszik az uniós szabályokat, már a teljes jogú tagság előtt bekapcsolódhatnának egyes közösségi politikákba. Ez érintené például

az energetikát,

a közlekedést

és a védelmet,

valamint az egységes piac bizonyos területeit is megnyithatnák a tagjelölt országok vállalatai előtt. Az előnyök azonban a reformok végrehajtásához és az uniós jog alkalmazásához kapcsolódnának.