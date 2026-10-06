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Nem bírja kiverni a fejéből Orbán Viktort Ursula von der Leyen: Magyarország miatt büntetheti meg Ukrajnát Brüsszel – csak így engedné, hogy csatlakozzon az EU-hoz

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Orbán Viktor örökségével Kijevnek is számolnia kell az Európai Unió kapujában. Brüsszel a Magyarországgal folytatott hosszú konfliktusokból okulvaszigorúbb csatlakozási szabályokat készít elő, amelyekkel az eddiginél jóval szorosabb pórázon tarthatná Ukrajnát és a csatlakozó országokat.
VG
2026.10.06, 06:21
Frissítve: 2026.10.06, 06:22
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Magyarország és az Orbán-kormány összetűzései az Európai Bizottsággal olyan mély nyomot hagytak Brüsszelben, hogy jóval szigorúbb szabályok mellett akarja végrehajtani a következő nagy bővítést. A készülő új stratégia alapján Ukrajnát, Moldovát és a nyugat-balkáni országokat gyorsabban enegdnék be az Európai Unióba, ám teljes jogú tagként sem feltétlenül kapnák meg azonnal valamennyi jelenlegi tagállam jogosítványát.

Orbán Viktor, Ursula von der Leyen, Ukrajnát
Ukrajnát büntetheti az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság tervei szerint. / Fotó: AFP

Ukrajnát büntethetik Magyarország miatt

Az El País birtokába került bizottsági tervezet egyik legfontosabb újítása, hogy Brüsszel a csatlakozási szerződésekben külön biztosítékokkal védené az uniós döntéshozatalt. Ezek lehetőséget teremtenének arra, hogy az új tagállamok vétójogát az első években korlátozzák, súlyos demokratikus visszalépés esetén pedig egyes jogaikat, köztük szavazati jogukat is ideiglenesen felfüggesszék.

A spanyol lap külön fejezetet szentel annak, amit „Magyarország leckéjének” nevez. A tervezet mögött ugyanis az a brüsszeli tapasztalat áll, amelyet az Európai Unió az Orbán-kormánnyal folytatott hosszú konfliktusokból szűrt le.

Az Európai Bizottság azt akarja megakadályozni, hogy egy ország teljes jogú tagként bekerüljön az unióba, majd később eltávolodjon a csatlakozáskor vállalt demokratikus normáktól, és vétójogával akadályozza a közös döntéseket.

Brüsszel egyszerre gyorsítaná és szigorúbb keretek közé terelné a bővítést. Az Európai Bizottság attól tart, hogy az európai geopolitikai bizonytalanság, az euroszkeptikus pártok erősödése és az elhúzódó háború miatt egyes tagállamokban csökkenhet a bővítés támogatottsága.

Az új stratégia ezért fokozatos integrációval közelítené az unióhoz a tagjelölteket. Azok az országok, amelyek megfelelő ütemben hajtják végre a reformokat és átveszik az uniós szabályokat, már a teljes jogú tagság előtt bekapcsolódhatnának egyes közösségi politikákba. Ez érintené például 

  • az energetikát, 
  • a közlekedést 
  • és a védelmet, 

valamint az egységes piac bizonyos területeit is megnyithatnák a tagjelölt országok vállalatai előtt. Az előnyök azonban a reformok végrehajtásához és az uniós jog alkalmazásához kapcsolódnának.

Az Európai Bizottság már teszteli ezt a modellt a Nyugat-Balkánon, ugyanis a térség számára kidolgozott, hatmilliárd eurós növekedési terv pénzügyi támogatást és az egységes piachoz való fokozatos hozzáférést kínál reformokért cserébe.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban Szkopjéban arról beszélt, hogy ez a gyakorlatban is megmutatja, miként működhet a fokozatos integráció. A tagjelöltek már a csatlakozásra való felkészülés alatt hozzáférést kaphatnak az uniós piac bizonyos részeihez és infrastruktúráihoz.

A tagállamok számának növelésével csökkentenék a biztosok számát

Oroszország Ukrajna elleni háborúja alapvetően megváltoztatta az Európai Unió hozzáállását a bővítéshez. A korábban évekre háttérbe szorult folyamat biztonságpolitikai kérdéssé vált, és Ukrajna mellett Moldova, valamint a nyugat-balkáni országok csatlakozási esélyeit is javította.

Ahogyan arra a spanyol lap rámutat: a tervezet szerint a 27 tagú unió működési szabályait hozzá kell igazítani ahhoz, hogy a közösség a jövőben több mint harminc országgal is működőképes maradjon.

Brüsszel ezért a döntéshozatal, az uniós költségvetés, az infrastruktúra és az intézményrendszer átalakítását is szükségesnek tartja. Felmerült az Európai Bizottság létszámának csökkentése és egy rotációs rendszer bevezetése is, amelyben egy adott időszakban nem minden tagállam rendelkezne saját biztossal.

A csatlakozás után átmeneti korlátozások jöhetnének a munkavállalók szabad mozgása és a mezőgazdaság területén is, hogy az új országok belépése ne okozzon hirtelen megrázkódtatásokat az érzékenyebb európai piacokon.

A legnagyobb politikai vitát azonban várhatóan az új tagok szavazati és vétójogának korlátozása váltja majd ki. Diplomáciai források szerint ezzel ugyanis az Európai Unió lényegében eltérő jogosítványokkal rendelkező tagállamokat hozhatna létre.

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