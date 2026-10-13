Erről beszélt Orbán Viktor: titokzatos ukrán konvoj tartja lázban Ausztriát – az osztrák kormány is érzi, hogy valami nem stimmel
Az ukrán titkosszolgálat látszólag nem tanult az aranykonvoj-botrányból, és továbbra is átjáróházként használja Közép-Európát a gyanús szállítmányai számára: ezúttal Ausztriában robbant ki politikai vihar abból, hogy az egyik furgonjuk ellenőrzés nélkül haladhatott át az országon, 200 kilogrammnyi ismeretlen rakománnyal
A Krone Zeitung beszámolója szerint egy, az ukrán állambiztonsági szolgálathoz tartozó Volkswagen furgon 200 kilogrammnyi, előre be nem jelentett rakománnyal haladhatott át az országon anélkül, hogy vámvizsgálatnak vagy biztonsági ellenőrzésnek vetették volna alá. A szállítmányt Kijev mindössze azzal indokolta, hogy annak tartalma a januári davosi Világgazdasági Fórumon részt vevő ukrán küldöttséghez kapcsolódott.
Az osztrák külügyminisztérium egy parlamenti kérdésre válaszolva elismerte, hogy diplomáciai jegyzékben kértek engedélyt a konvoj áthaladására. A tárca közölte, hogy az ügyben kapott értesítést továbbította az illetékes belügyminisztériumnak.
Arra azonban nem adott választ, mi volt a rakományban, és mi indokolta, hogy a furgont ellenőrzés nélkül engedjék tovább.
Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára egyenesen rákérdezett: „Mi volt abban a 200 kilogrammban? Készpénz, arany, fegyverek, dokumentumok, vagy valami egészen más?” A politikus szerint Ausztria nem lehet a külföldi titkosszolgálatok ellenőrizetlen átjáróháza. A párt újabb parlamenti kérdésekkel akarja kideríteni, ki adott engedélyt a szállításra, és miért nem vizsgálták át a járművet.
A botrány kellemetlen időpontban ütött be az orszták kormány számára, hiszen a helyi hatóságok több másik, Ukrajnához kapcsolódó ügyben is nyomoznak. Két nemrég előzetes letartóztatásba helyezett ukrán állampolgárt ugyanis azzal gyanúsítanak, hogy Kijev számára kémkedtek Ausztriában, emellett pedig két ukrán újságírót őrizetbe vettek a napokban.
Gerhard Karner belügyminiszter közleményében kiállt a rendőrség intézkedése mellett, az ukrán nagykövetség és újságíró-szervezetek viszont magyarázatot követelnek.
Nem állt meg az ukrán aranykonvoj?
Az ügy a már korábban leleplezett, Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó pénzszállítmányok miatt is különösen érzékeny. Az FPÖ korábbi vizsgálata nyomán nyilvánosságra került adatok szerint 2022-től az idei évig 1011 készpénzszállítmányhoz kapcsolódó exportnyilatkozat készült. A szállítmányok összértéke 11,85 milliárd euró és további 7,7 milliárd dollár volt. Emellett 19 alkalommal aranyrudakat is vittek Ukrajnába, több mint 130 millió dollár és euró értékben.
A botrányról Orbán Viktor is megszólalt, aki a Bayer Show műsorában felháborítónak nevezte, hogy szomszédunknál is megismétlődhetett ez az ügy. A volt kormányfő az ukrán aranykonvoj ügyét „Európa legnagyobb korrupciós ügyének” nevezte, és szerinte a fegyveres, katonai háttérrel rendelkező ukrán kísérők részvétele nem tekinthető a szokásos banki működés részének. Mint felidézte, hogy a magyar hatóságok önállóan intézkedtek, és feltartóztatták a szállítmányt, de ha erre nem került volna sor, ő maga is utasítást adott volna a beavatkozásra.
A volt miniszterelnök a műsorban arra is kitért, hogy az aranykonvoj feltartóztatása miatt a korábbi kormányzati időszak szereplői ellen is eljárások indultak, ám visszautasította, hogy a magyar hatóságok intézkedése jogszerűtlen lett volna, és politikai támadásként értékelte a történteket. Orbán Viktor pedig abszurdnak tartja, hogy a magyar hatóságok eljárása következtében most őt jogilag is megtámadták.
Eközben az osztrák FPÖ szerint az ügy korántsem zárult le: a párt azt akarja megtudni, ki engedélyezte a szállítmányt, mi volt annak a tartalma, és miért maradt el az ellenőrzés.
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Szerinte ennek semmi köze a hatalommal való visszaéléshez. Az ukrán aranykonvoj teljesen másról szól. Orbán Viktor figyelmeztetett mindekit, aki részt vesz a mostani folyamatokban.