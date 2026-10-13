Erről beszélt Orbán Viktor: titokzatos ukrán konvoj tartja lázban Ausztriát – az osztrák kormány is érzi, hogy valami nem stimmel

Az ukrán titkosszolgálat látszólag nem tanult az aranykonvoj-botrányból, és továbbra is átjáróházként használja Közép-Európát a gyanús szállítmányai számára: ezúttal Ausztriában robbant ki politikai vihar abból, hogy az egyik furgonjuk ellenőrzés nélkül haladhatott át az országon, 200 kilogrammnyi ismeretlen rakománnyal

Újabb rejtélyes ukrán szállítmány miatt került nyomás alá az osztrák kormány / Fotó: AFP

A Krone Zeitung beszámolója szerint egy, az ukrán állambiztonsági szolgálathoz tartozó Volkswagen furgon 200 kilogrammnyi, előre be nem jelentett rakománnyal haladhatott át az országon anélkül, hogy vámvizsgálatnak vagy biztonsági ellenőrzésnek vetették volna alá. A szállítmányt Kijev mindössze azzal indokolta, hogy annak tartalma a januári davosi Világgazdasági Fórumon részt vevő ukrán küldöttséghez kapcsolódott.

Az osztrák külügyminisztérium egy parlamenti kérdésre válaszolva elismerte, hogy diplomáciai jegyzékben kértek engedélyt a konvoj áthaladására. A tárca közölte, hogy az ügyben kapott értesítést továbbította az illetékes belügyminisztériumnak.

Arra azonban nem adott választ, mi volt a rakományban, és mi indokolta, hogy a furgont ellenőrzés nélkül engedjék tovább.

Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára egyenesen rákérdezett: „Mi volt abban a 200 kilogrammban? Készpénz, arany, fegyverek, dokumentumok, vagy valami egészen más?” A politikus szerint Ausztria nem lehet a külföldi titkosszolgálatok ellenőrizetlen átjáróháza. A párt újabb parlamenti kérdésekkel akarja kideríteni, ki adott engedélyt a szállításra, és miért nem vizsgálták át a járművet.

A botrány kellemetlen időpontban ütött be az orszták kormány számára, hiszen a helyi hatóságok több másik, Ukrajnához kapcsolódó ügyben is nyomoznak. Két nemrég előzetes letartóztatásba helyezett ukrán állampolgárt ugyanis azzal gyanúsítanak, hogy Kijev számára kémkedtek Ausztriában, emellett pedig két ukrán újságírót őrizetbe vettek a napokban.

Gerhard Karner belügyminiszter közleményében kiállt a rendőrség intézkedése mellett, az ukrán nagykövetség és újságíró-szervezetek viszont magyarázatot követelnek.