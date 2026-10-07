Itt a vége, feladta Magyar Péter az ukrán vétót, máris hálálkodik Zelenszkij embere – „Köszönöm Orbán Anita a csapatmunkát"

A Tisza-kormány feloldotta a vétóját, amely hónapok óta akadályozta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak további előrehaladását. A tagállamok állandó képviselői így jóváhagyták a második, belső piacról, valamint a harmadik, versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló klaszterhez kapcsolódó következő eljárási lépéseket.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az uniós csatlakozási tárgyalások következő szakaszának / Fotó: Andrij Szibiha / X

Látványos gesztussal reagált Kijev arra, hogy Magyarország zöld utat adott Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai második és harmadik klaszterének megnyitásához. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Budapest döntését, és azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna és Magyarország most már közösen léphet előre.

Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé

– írta Szibiha az X-en.

Az ukrán külügyminiszter külön kiemelte magyar kollégája, Orbán Anita szerepét is. Szibiha szerint Orbán munkája „baráti népeink és az erős Európa érdekeit” szolgálja.

Ukraine’s EU accession is moving forward step by step. Ukraine and Hungary are taking steps towards each other and towards European unity together. These days, a bill aimed at regulating the educational rights of national communities was registered in the Ukrainian Parliament and approved by the relevant parliamentary committee. Today, at the COREPER level, the Hungarian side gave the “green light” to the negotiating positions on Cluster 2 “Internal Market,” and Cluster 3, “Competitiveness and Inclusive Growth”. Thank you, @_OrbanAnita, for the teamwork, which is at once in the interests of our friendly nations and of a strong Europe. 🇺🇦🇪🇺 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 7, 2026

A Tisza-kormány lépése azért is figyelemre méltó, mert Budapest és Kijev kapcsolata az elmúlt időszakban meglehetősen hullámzó volt. A Tisza Párt választási győzelme után ugyan megindult a közeledés, az ukrán uniós csatlakozás kérdése azonban továbbra is komoly vitapont maradt a két ország között.

A Kárpáti Nyolcak ügye sem enyhített a feszültségeken. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Magyarországot is a határokon átívelő kezdeményezés résztvevői között említette, Magyar Péter azonban később cáfolta, hogy Magyarország csatlakozott volna hozzá.

Helyreáll a magyar-ukrán viszony?

A jelek szerint ezt követően a diplomáciai csatornákon sikerült rendezni a helyzetet. A magyar külügy New Yorkban, az ENSZ Közgyűlése idején egyeztetett az ukrán féllel, és most újabb konkrét lépés történt az ukrán uniós csatlakozási folyamat ügyében.

A második és harmadik klaszter megnyitásának engedélyezése azért fontos, mert ezek az uniós csatlakozási tárgyalások újabb területeit érintik. Ukrajna uniós integrációja így tovább haladhat, miközben Budapest és Kijev között is enyhülhet a korábbi konfliktusok miatt kialakult feszültség. Az ukrán kormány mindenesetre nagyra értékelte Magyar Péterék döntését.