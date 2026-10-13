Rendkívüli, óriási lépést tett az EU felé Ukrajna: feladta a blokádot Magyarország, máris megnyílt két csatlakozási fejezet
Ukrajna újabb fontos állomáshoz érkezett az európai uniós csatlakozás felé vezető úton: az EU megnyitotta a tárgyalásokat két új fejezetcsoportról. Az uniós csatlakozás következő szakasza a belső piacra, az adózásra, a versenyképességre és a gazdasági növekedésre vonatkozó szabályok összehangolását érinti.
A döntés két újabb nagy területen teszi lehetővé az uniós csatlakozáshoz szükséges egyeztetések folytatását, miközben Kijevnek továbbra is bizonyítania kell, hogy képes átvenni és alkalmazni az uniós szabályokat.
A belső piacról szóló klaszter kilenc tárgyalási fejezetet foglal magában. Ezek közé tartozik az áruk, a munkavállalók és a tőke szabad mozgása, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a társasági jog, a szellemi tulajdon védelme, a versenypolitika, a pénzügyi szolgáltatások, valamint a fogyasztó- és egészségvédelem.
Az előírások átvétele alapvetően meghatározza, hogy Ukrajna mennyire tud majd bekapcsolódni az uniós gazdasági rendszerbe.
A versenyképességről és az inkluzív növekedésről szóló klaszter nyolc fejezetet tartalmaz. A tárgyalások kiterjednek az adózásra, a gazdaság- és monetáris politikára, a foglalkoztatásra, az iparpolitikára, a digitális átállásra, a tudományos kutatásra, az oktatásra és a vámunióra is. Ezek a területek az állami szabályozás és a gazdaság működésének számos részét érintik, így az uniós normákhoz való igazodás jelentős feladatot jelent Kijev számára.
Thomas Byrne, az európai ügyekért és védelemért felelős ír államtitkár a döntést Ukrajna uniós tagság felé vezető útjának újabb mérföldköveként értékelte. „Az ír elnökség elkötelezett Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdítása mellett. A mai döntés bizonyítja Ukrajna ellenálló képességét és elszántságát a reformok folytatására, rendkívül nehéz körülmények között is” – mondta.
Brüsszel a közleményben a tárgyalási fejezetek későbbi ideiglenes lezárásához szükséges feltételeket is meghatározta. A csatlakozás érdemalapú folyamat: a tagjelölt előrehaladását az uniós joganyag átvétele és végrehajtása, valamint az európai normáknak való megfelelés alapján folyamatosan ellenőrzik. A klaszterek megnyitása tehát nem jelenti a fejezetek lezárását, és önmagában nem garantálja a tagságot.
Magyarországon múltak az uniós tárgyalások
A tárgyalások megnyitásához Magyarország hozzájárulása is kellett. A Tisza-kormány október elején zöld utat adott a belső piacról, illetve a versenyképességről és az inkluzív növekedésről szóló klaszterek további előrelépésének, ezzel elhárult a folyamatot hónapok óta akadályozó magyar vétó.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nyilvánosan megköszönte a döntést, külön kiemelve Orbán Anita külügyminiszter szerepét. „Köszönöm, Orbán Anita, a csapatmunkát, amely baráti népeink és az erős Európa érdekeit egyaránt szolgálja” – írta. Szibiha szerint Ukrajna és Magyarország együtt halad előre az európai egység felé.
A magyar-ukrán viszonyban ugyanakkor továbbra is fontos kérdés a kárpátaljai magyarok jogainak rendezése. A vétó feloldása előtt a magyar kormány a kisebbségi jogokat erősítő ukrán törvény elfogadását szabta feltételül, így a csatlakozási folyamat előrehaladása mellett a kétoldalú kapcsolatok alakulása is meghatározó maradhat.
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Újabb fontos lépés történt Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában, miután Magyarország hozzájárult a második és harmadik tárgyalási klaszter továbblépéséhez. Kijevben ezt már a magyar-ukrán kapcsolatok közeledésének jeleként értékelik.