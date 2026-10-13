Rendkívüli, óriási lépést tett az EU felé Ukrajna: feladta a blokádot Magyarország, máris megnyílt két csatlakozási fejezet

Ukrajna újabb fontos állomáshoz érkezett az európai uniós csatlakozás felé vezető úton: az EU megnyitotta a tárgyalásokat két új fejezetcsoportról. Az uniós csatlakozás következő szakasza a belső piacra, az adózásra, a versenyképességre és a gazdasági növekedésre vonatkozó szabályok összehangolását érinti.

Tovább halad Ukrajna uniós integrációja, ezúttal a belső piac és a versenyképesség szabályai kerülnek a tárgyalások középpontjába / Fotó: rarrarorro / Shuttertstock

A döntés két újabb nagy területen teszi lehetővé az uniós csatlakozáshoz szükséges egyeztetések folytatását, miközben Kijevnek továbbra is bizonyítania kell, hogy képes átvenni és alkalmazni az uniós szabályokat.

A belső piacról szóló klaszter kilenc tárgyalási fejezetet foglal magában. Ezek közé tartozik az áruk, a munkavállalók és a tőke szabad mozgása, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a társasági jog, a szellemi tulajdon védelme, a versenypolitika, a pénzügyi szolgáltatások, valamint a fogyasztó- és egészségvédelem.

Az előírások átvétele alapvetően meghatározza, hogy Ukrajna mennyire tud majd bekapcsolódni az uniós gazdasági rendszerbe.

A versenyképességről és az inkluzív növekedésről szóló klaszter nyolc fejezetet tartalmaz. A tárgyalások kiterjednek az adózásra, a gazdaság- és monetáris politikára, a foglalkoztatásra, az iparpolitikára, a digitális átállásra, a tudományos kutatásra, az oktatásra és a vámunióra is. Ezek a területek az állami szabályozás és a gazdaság működésének számos részét érintik, így az uniós normákhoz való igazodás jelentős feladatot jelent Kijev számára.

Thomas Byrne, az európai ügyekért és védelemért felelős ír államtitkár a döntést Ukrajna uniós tagság felé vezető útjának újabb mérföldköveként értékelte. „Az ír elnökség elkötelezett Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdítása mellett. A mai döntés bizonyítja Ukrajna ellenálló képességét és elszántságát a reformok folytatására, rendkívül nehéz körülmények között is” – mondta.

Brüsszel a közleményben a tárgyalási fejezetek későbbi ideiglenes lezárásához szükséges feltételeket is meghatározta. A csatlakozás érdemalapú folyamat: a tagjelölt előrehaladását az uniós joganyag átvétele és végrehajtása, valamint az európai normáknak való megfelelés alapján folyamatosan ellenőrzik. A klaszterek megnyitása tehát nem jelenti a fejezetek lezárását, és önmagában nem garantálja a tagságot.