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Lebukott a Tisza-kormány: puszta színjáték Ukrajna uniós csatlakozásának blokkolása, az újabb vétó is csak átmeneti, hogy "az ellenzék ne tekintse a magyar kormányt Ukrajnával szemben puhának"

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Újabb akadály gördült Ukrajna és Moldova elé, miután Magyarország ismét megállította a tárgyalások előrehaladását. Ez azonban az ukrán sajtó szerint átmeneti, a magyar kormány azt akarhatja elkerülni, hogy az ellenzék Ukrajnával szemben túl puhának tartsa.
Nemes Tamás
2026.10.20, 20:18
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Magyarország ismét megakasztotta Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási folyamatát, noha az előző körben Budapest követelései teljesültek, és két újabb tárgyalási fejezetcsoport megnyitása is lehetővé vált. Kijev szerint azonban a mostani blokád várhatóan átmeneti lesz, mivel a Tisza-kormány a lépéssel mindössze saját belpolitikai pozícióját akarja erősíteni.

Zelenszkij uniós csatlakozás
Magyarország ismét megálljt parancsolt az ukrán uniós csatlakozásnak, de Kijev most azt is leleplezte, hogy miért / Fotó: Oliver Bunic

Ismét elgáncsolták az ukrán uniós csatlakozást

Az uniós tagállamok szakértői október 20-án arról tárgyaltak Brüsszelben, hogy elindítsák az utolsó két tárgyalási fejezetcsoport megnyitásához szükséges eljárást, a magyar kormány azonban megakadályozta a továbblépést.

A Kyiv Independentnek nyilatkozó diplomaták szerint a magyar lépés a másik 26 tagállam képviselőiben is csalódottságot váltott ki. A diplomaták megpróbálták megtudni, mi indokolja az újabb blokádot, de magyar kollégáik nem fejtették ki az álláspontjukat.

Az utolsó két tárgyalási klaszter a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet és a közlekedést érintő területeket foglalja magában. Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamata mind a hat klaszter megnyitásáig együtt halad, ezért a magyar vétó mindkét ország előrehaladását akadályozza.

A mostani döntés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy október 13-án Luxemburgban két újabb klaszter megnyitásáról született megállapodás. Ezzel elhárult az előző szakaszt hónapokig akadályozó magyar vétó, miután Ukrajna elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait erősítő törvényt. A Kyiv Independent szerint a mostani blokádot már nem lehet erre a kérdésre visszavezetni: az ukrán parlament október 12-én fogadta el a jogszabályt.

A lapnak nyilatkozó diplomaták úgy látják, az újabb akadályoztatás átmeneti lehet. 

Értesülésük szerint a magyar kormány azt akarhatja elkerülni, hogy az ellenzék Ukrajnával szemben túl puhának tartsa.

A magyar vétó feloldásának kérdése a következő bővítési munkacsoporti üléseken is napirenden marad Brüsszelben. Az év végéig az ír EU-elnökség vezeti ezeket az egyeztetéseket, amelynek kiemelt célja az ukrán és a moldovai csatlakozási folyamat előmozdítása.

Az uniós és tagállami tisztviselők arra számítanak, hogy a két utolsó klasztert decemberben hivatalosan is megnyithatják. Ez még nem jelentené Ukrajna vagy Moldova uniós tagságát: a tárgyalások további szakaszaihoz az uniós joganyag átvételére és a szükséges reformok végrehajtására is szükség van.

Rendkívüli, óriási lépést tett az EU felé Ukrajna: feladta a blokádot Magyarország, máris megnyílt két csatlakozási fejezet

Az Európai Unió újabb két területen nyitotta meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, ezzel tovább halad Kijev integrációs folyamata. A következő szakaszban az uniós belső piac követelményeinek, valamint a gazdasági és társadalmi felzárkózás szabályainak kell megfelelni.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
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