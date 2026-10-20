Lebukott a Tisza-kormány: puszta színjáték Ukrajna uniós csatlakozásának blokkolása, az újabb vétó is csak átmeneti, hogy "az ellenzék ne tekintse a magyar kormányt Ukrajnával szemben puhának"

Magyarország ismét megakasztotta Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási folyamatát, noha az előző körben Budapest követelései teljesültek, és két újabb tárgyalási fejezetcsoport megnyitása is lehetővé vált. Kijev szerint azonban a mostani blokád várhatóan átmeneti lesz, mivel a Tisza-kormány a lépéssel mindössze saját belpolitikai pozícióját akarja erősíteni.

Magyarország ismét megálljt parancsolt az ukrán uniós csatlakozásnak, de Kijev most azt is leleplezte, hogy miért / Fotó: Oliver Bunic

Ismét elgáncsolták az ukrán uniós csatlakozást

Az uniós tagállamok szakértői október 20-án arról tárgyaltak Brüsszelben, hogy elindítsák az utolsó két tárgyalási fejezetcsoport megnyitásához szükséges eljárást, a magyar kormány azonban megakadályozta a továbblépést.

A Kyiv Independentnek nyilatkozó diplomaták szerint a magyar lépés a másik 26 tagállam képviselőiben is csalódottságot váltott ki. A diplomaták megpróbálták megtudni, mi indokolja az újabb blokádot, de magyar kollégáik nem fejtették ki az álláspontjukat.

Az utolsó két tárgyalási klaszter a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet és a közlekedést érintő területeket foglalja magában. Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamata mind a hat klaszter megnyitásáig együtt halad, ezért a magyar vétó mindkét ország előrehaladását akadályozza.

A mostani döntés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy október 13-án Luxemburgban két újabb klaszter megnyitásáról született megállapodás. Ezzel elhárult az előző szakaszt hónapokig akadályozó magyar vétó, miután Ukrajna elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait erősítő törvényt. A Kyiv Independent szerint a mostani blokádot már nem lehet erre a kérdésre visszavezetni: az ukrán parlament október 12-én fogadta el a jogszabályt.

A lapnak nyilatkozó diplomaták úgy látják, az újabb akadályoztatás átmeneti lehet.

Értesülésük szerint a magyar kormány azt akarhatja elkerülni, hogy az ellenzék Ukrajnával szemben túl puhának tartsa.

A magyar vétó feloldásának kérdése a következő bővítési munkacsoporti üléseken is napirenden marad Brüsszelben. Az év végéig az ír EU-elnökség vezeti ezeket az egyeztetéseket, amelynek kiemelt célja az ukrán és a moldovai csatlakozási folyamat előmozdítása.