Lebukott a Tisza-kormány: puszta színjáték Ukrajna uniós csatlakozásának blokkolása, az újabb vétó is csak átmeneti, hogy "az ellenzék ne tekintse a magyar kormányt Ukrajnával szemben puhának"
Magyarország ismét megakasztotta Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási folyamatát, noha az előző körben Budapest követelései teljesültek, és két újabb tárgyalási fejezetcsoport megnyitása is lehetővé vált. Kijev szerint azonban a mostani blokád várhatóan átmeneti lesz, mivel a Tisza-kormány a lépéssel mindössze saját belpolitikai pozícióját akarja erősíteni.
Ismét elgáncsolták az ukrán uniós csatlakozást
Az uniós tagállamok szakértői október 20-án arról tárgyaltak Brüsszelben, hogy elindítsák az utolsó két tárgyalási fejezetcsoport megnyitásához szükséges eljárást, a magyar kormány azonban megakadályozta a továbblépést.
A Kyiv Independentnek nyilatkozó diplomaták szerint a magyar lépés a másik 26 tagállam képviselőiben is csalódottságot váltott ki. A diplomaták megpróbálták megtudni, mi indokolja az újabb blokádot, de magyar kollégáik nem fejtették ki az álláspontjukat.
Az utolsó két tárgyalási klaszter a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet és a közlekedést érintő területeket foglalja magában. Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamata mind a hat klaszter megnyitásáig együtt halad, ezért a magyar vétó mindkét ország előrehaladását akadályozza.
A mostani döntés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy október 13-án Luxemburgban két újabb klaszter megnyitásáról született megállapodás. Ezzel elhárult az előző szakaszt hónapokig akadályozó magyar vétó, miután Ukrajna elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait erősítő törvényt. A Kyiv Independent szerint a mostani blokádot már nem lehet erre a kérdésre visszavezetni: az ukrán parlament október 12-én fogadta el a jogszabályt.
A lapnak nyilatkozó diplomaták úgy látják, az újabb akadályoztatás átmeneti lehet.
Értesülésük szerint a magyar kormány azt akarhatja elkerülni, hogy az ellenzék Ukrajnával szemben túl puhának tartsa.
A magyar vétó feloldásának kérdése a következő bővítési munkacsoporti üléseken is napirenden marad Brüsszelben. Az év végéig az ír EU-elnökség vezeti ezeket az egyeztetéseket, amelynek kiemelt célja az ukrán és a moldovai csatlakozási folyamat előmozdítása.
Az uniós és tagállami tisztviselők arra számítanak, hogy a két utolsó klasztert decemberben hivatalosan is megnyithatják. Ez még nem jelentené Ukrajna vagy Moldova uniós tagságát: a tárgyalások további szakaszaihoz az uniós joganyag átvételére és a szükséges reformok végrehajtására is szükség van.
Rendkívüli, óriási lépést tett az EU felé Ukrajna: feladta a blokádot Magyarország, máris megnyílt két csatlakozási fejezet
Az Európai Unió újabb két területen nyitotta meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, ezzel tovább halad Kijev integrációs folyamata. A következő szakaszban az uniós belső piac követelményeinek, valamint a gazdasági és társadalmi felzárkózás szabályainak kell megfelelni.