Tovább húzza Magyar Péter Zelenszkij idegeit: Budapest ismét nemet mondott Ukrajna uniós csatlakozására, Kijev két csatlakozási klaszterben sem tudott előrelépni kedden

A Tisza-kormány ismét nem járult hozzá az Ukrajna uniós csatlakozásához szükséges újabb tárgyalási lépésekhez. Kedden tartották ugyanis Brüsszelben az Európai Unió Tanácsa bővítési munkacsoportjának, a COELA ülését, ahol a múlt hetihez hasonló döntés született.

Újra napirendre került Brüsszelben Ukrajna uniós csatlakozásának ügye, de a magyar álláspont nem változott / Fotó: AFP

„Magyarország álláspontja nem változott” – nyilatkozta European Pravdának egy uniós diplomata, aki szerint az ír EU-elnökség előzetesen is tisztában volt azzal, hogy Budapest nem támogatja a továbblépést, a kérdést mégis ismét napirendre tűzték. Egy másik diplomata szerint a lépés inkább a Magyarországra gyakorolt politikai nyomást szolgálta, mintsem azt, hogy az ülésen megszerezzék a szükséges jóváhagyást.

Ukrajna így is karnyújtásnyira van az uniós csatlakozástól

A negyedik tárgyalási fejezetcsoport a zöld menetrendet és a fenntartható összeköttetéseket fogja össze. A közlekedés, az energiaellátás, a transzeurópai hálózatok, a környezetvédelem és a klímaváltozás kérdései tartoznak ide. Az ötödik klaszter a mezőgazdasággal, a halászattal, a regionális fejlesztéssel és az uniós költségvetési szabályokkal foglalkozik.

Ez a két fejezetcsoport maradt hátra az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások megnyitásából. Kijev azt szeretné, ha még 2026 végéig mindkettő megnyílna, a magyar elutasítás miatt azonban egyelőre nincs előrelépés.

A vita hónapok óta tart. Magyarország korábban azzal indokolta a tárgyalások blokkolását, hogy Ukrajnának rendeznie kell a nemzeti kisebbségek oktatási jogait. Az ukrán parlament emiatt októberben elfogadta az oktatási törvény módosításait, amelyek a magyar követelések teljesítését célozták.

A változtatások után október 13-án megnyílt a második és a harmadik tárgyalási klaszter. Ezek a belső piacot, illetve a versenyképességet érintik. A két újabb fejezet megnyitása azonban nem vezetett automatikusan a fennmaradó területeken is előrelépéshez. Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig október 16-án, az uniós csúcstalálkozó margóján első hivatalos találkozójukat is megtartották.

Ezt követően azonban a Tisza-kormány október 20-án újra megvétózta a tárgyalások folytatását.

A Kyiv Independent értesülései alapján a kormány a két utolsó tárgyalási klaszter blokklását elsősorban belpolitikai célból tartja fenn, hogy ne mutatkozzanak engedékenynek Ukrajna ügyében. A brüsszeli munkacsoport október 27-i ülésén pedig ez az álláspont változatlan maradt.