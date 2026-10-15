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Szivárognak az információk az EU-csúcsról: most épp azon ötletelnek a kormányfők, hogyan csökkentsék az energiaárakat

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A közel-keleti konfliktus miatt megdrágult az energia, Európa gáztárolói pedig alacsony töltöttséggel várják a hidegebb hónapokat. Az uniós csúcson von der Leyen közös stratégiai készletekkel erősítené az ellátásbiztonságot.
Nemes Tamás
2026.10.15, 20:38
Frissítve: 2026.10.15, 20:39
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Az energiaárak emelkedése és a gáztartalékok alacsony szintje is napirendre került a csütörtöki uniós csúcstalálkozón Brüsszelben, ahol a tagállamok vezetői az energiaválság kezeléséről tárgyalnak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös stratégiai gázkészletek létrehozását javasolta, miközben a kormány- és államfők az azonnali árcsökkentés lehetőségeit keresik.

uniós csúcstalálkozó von der leyen costa
Az energiaárak mérséklése és a téli gázellátás biztosítása vált  az uniós csúcstalálkozó legfontosabb témájává / Fotó: ANP via AFP

Szivárognak az információk az EU-csúcsról: most épp azon ötletelnek a kormányfők, hogyan csökkentsék az energiaárakat

Az energiaárak emelkedése és az európai gáztartalékok helyzete is központi témája az uniós állam- és kormányfők október 15-i csúcstalálkozójának. A vezetőknek úgy kellene megfékezniük az energiaköltségek növekedését, hogy közben a téli ellátás biztonsága se kerüljön veszélybe. 

Emiatt Ursula von der Leyen a közös stratégiai földgázkészletek létrehozásának lehetőségét vetette fel.

A javaslat hátterében a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárak és a gáztárolók alacsony töltöttsége áll. Európa különösen kitett a nemzetközi energiapiaci változásoknak, a szállítási útvonalak bizonytalansága pedig tovább növeli az ellátási kockázatokat. A közös készletek célja így az lenne, hogy az uniós országok felkészültebben reagáljanak az esetleges hiányra és az újabb árkilengésekre.

Egyelőre azonban nem világos, hogyan működne a gyakorlatban a közös gáztartalék-rendszer, ki finanszírozná a készletek felhalmozását, és milyen kötelezettségeket kapnának a tagállamok. A javaslat illeszkedik azokhoz a törekvésekhez, amelyekkel Brüsszel az európai energiaellátás biztonságát erősítené, ám von der Leyen nem árult el részleteket.

A csúcstalálkozón az azonnali segítségnyújtásról is vita folyik. Olaszország és Görögország nagyobb költségvetési mozgásteret szeretne, hogy a kormányok átmeneti támogatásokkal enyhíthessék az energiaárak hatását a háztartásokra és a vállalkozásokra. A további állami kiadások azonban újabb terhet jelenthetnek a költségvetéseknek, ezért a tagállamok között nincs teljes egyetértés a lehetséges intézkedésekről.

A kibocsátáskereskedelmi szabályok szintén megosztják az uniós vezetőket. Több ország a rendszer enyhítését sürgeti, mert szerintük az energia drágulása rontja az európai vállalatok versenyképességét. Más tagállamok viszont arra figyelmeztetnek, hogy a klímapolitika felpuhítása visszafogná a tiszta energiába irányuló beruházásokat, és hosszabb távon nem csökkentené Európa energiafüggőségét.

Elmaradhat a következő uniós csúcs?

A novemberi költségvetési csúcstalálkozó megtartása is bizonytalanná vált. Egy magas rangú német tisztviselő a Politicónak nyilatkozva elmondta, hogy szerinte António Costa, az Európai Tanács elnöke akár le is mondhatja a november végére tervezett rendkívüli ülést, amelyet teljes egészében a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalások előmozdításának szenteltek volna.

„Amennyire halljuk, egyelőre nem teljesen biztos, hogy novemberben sor kerül-e a rendkívüli európai tanácsi ülésre” – fogalmazott a tisztviselő. Hozzátette: ha a találkozót nem tartják meg, az számukra és sok más szereplő számára annak jele lenne, hogy az év végéig nem születik megállapodás. Az Európai Tanács egyik tisztviselője ugyanakkor igyekezett eloszlatni a kételyeket, és kétségbe vonta, hogy elmaradna a novemberi csúcs.

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Nincs teljes egyetértés az európai uniós vezetők között. Úgy tűnik, Brüsszelben nagy port kavart Donald Trump és Vlagyimir Putyin energetikai megállapodása. A nemrégiben megválasztott Rumen Radev bolgár miniszterelnök szerint az egyezség üdvözlendő, miközben a többség elítélte a lépést.

 

Energiaválság

Energiaválság
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Ursula von der Leyen
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