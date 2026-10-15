Szivárognak az információk az EU-csúcsról: most épp azon ötletelnek a kormányfők, hogyan csökkentsék az energiaárakat

Az energiaárak emelkedése és a gáztartalékok alacsony szintje is napirendre került a csütörtöki uniós csúcstalálkozón Brüsszelben, ahol a tagállamok vezetői az energiaválság kezeléséről tárgyalnak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös stratégiai gázkészletek létrehozását javasolta, miközben a kormány- és államfők az azonnali árcsökkentés lehetőségeit keresik.

Az energiaárak mérséklése és a téli gázellátás biztosítása vált az uniós csúcstalálkozó legfontosabb témájává / Fotó: ANP via AFP

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Az energiaárak emelkedése és az európai gáztartalékok helyzete is központi témája az uniós állam- és kormányfők október 15-i csúcstalálkozójának. A vezetőknek úgy kellene megfékezniük az energiaköltségek növekedését, hogy közben a téli ellátás biztonsága se kerüljön veszélybe.

Emiatt Ursula von der Leyen a közös stratégiai földgázkészletek létrehozásának lehetőségét vetette fel.

A javaslat hátterében a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárak és a gáztárolók alacsony töltöttsége áll. Európa különösen kitett a nemzetközi energiapiaci változásoknak, a szállítási útvonalak bizonytalansága pedig tovább növeli az ellátási kockázatokat. A közös készletek célja így az lenne, hogy az uniós országok felkészültebben reagáljanak az esetleges hiányra és az újabb árkilengésekre.

Egyelőre azonban nem világos, hogyan működne a gyakorlatban a közös gáztartalék-rendszer, ki finanszírozná a készletek felhalmozását, és milyen kötelezettségeket kapnának a tagállamok. A javaslat illeszkedik azokhoz a törekvésekhez, amelyekkel Brüsszel az európai energiaellátás biztonságát erősítené, ám von der Leyen nem árult el részleteket.

A csúcstalálkozón az azonnali segítségnyújtásról is vita folyik. Olaszország és Görögország nagyobb költségvetési mozgásteret szeretne, hogy a kormányok átmeneti támogatásokkal enyhíthessék az energiaárak hatását a háztartásokra és a vállalkozásokra. A további állami kiadások azonban újabb terhet jelenthetnek a költségvetéseknek, ezért a tagállamok között nincs teljes egyetértés a lehetséges intézkedésekről.