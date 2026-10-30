Ursula von der Leyenék váratlanul újabb uniós pénzeket osztogatnak, Magyarország is eurómilliárdokat kaphat: de nagyon észnél kell lenni, ezt már Ukrajnával közösen lehetne elkölteni

Brüsszel 21,3 milliárd euróval bővítené az uniós SAFE védelmi hitelprogram keretében elérhető finanszírozást, és arra kéri a tagállamokat, hogy a közös fegyverbeszerzésekbe Ukrajnát is vonják be. Az Európai Bizottság különösen a légvédelmi rendszerek, a drónok, az ellenük használható eszközök, valamint a lőszerek és rakéták beszerzését sürgeti, de a pénz ukrán védelmi iparhoz kerülése egyelőre nem kötelező.

Újabb fegyverkezési lehetőséget kapnak az uniós országok, amelyek ezúttal összesen 21,3 milliárd eurónyi hitelre jelentkezhetnek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság október 29-én valamennyi uniós tagállam előtt megnyitotta a SAFE védelmi finanszírozási program második körét. A 21,3 milliárd eurós keretből azok az országok is igényelhetnek további forrásokat, amelyek korábban már részt vettek a programban, de a lehetőség az eddig kimaradó tagállamok előtt is nyitva áll.

Ukrajnával kellene osztozkodni az uniós pénzeken

Az European Pravda értesülései alapján azonban Brüsszel azt is kéri a kormányoktól, hogy a saját védelmi szükségleteik és nemzeti prioritásaik mellett Ukrajnával is erősítsék a katonai együttműködést. Ennek egyik módja, ha az országok az ukrán féllel közös fegyverbeszerzéseket is beemelik a beruházási terveikbe.

A Bizottság külön felsorolta azokat a területeket, ahol sürgős fejlesztéseket tart szükségesnek. A légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek, a drónok és a drónelhárító eszközök, valamint a lőszerek és rakéták beszerzését egyaránt előtérbe helyezné. Ezek az ukrán és az uniós tagállamok haderejének szempontjából is kiemelt területek.

Az ukrán hadiipar bevonása azonban nem automatikus feltétele a finanszírozásnak. Az EU-s források szerint a közös gyártásba bevont ukrán vállalatok részvétele a tagállamok döntésén múlik, így nem lehet biztosra venni, hogy a teljes 21,3 milliárd euró Ukrajna katonai támogatását szolgálja majd.

A következő lépésben a tagállamoknak jelezniük kell, mekkora hitelösszegre tartanak igényt. Az Európai Bizottság a kérelmek benyújtási határidejét követő két héten belül közli az előzetes forráselosztást. Ez még nem jelenti a pénzek végleges odaítélését, a beruházási terveket ugyanis ezt követően is értékelni kell.