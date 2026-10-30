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Ursula von der Leyenék váratlanul újabb uniós pénzeket osztogatnak, Magyarország is eurómilliárdokat kaphat: de nagyon észnél kell lenni, ezt már Ukrajnával közösen lehetne elkölteni

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A korábban jóváhagyott védelmi hitelkeretből fennmaradt pénzt is mozgósítaná az Európai Bizottság. Az uniós testület azonban arra ösztönzi a kormányokat, hogy saját katonai fejlesztéseik mellett az ukrán haderő sürgős szükségleteit is vegyék figyelembe.
Nemes Tamás
2026.10.30, 19:41
Frissítve: 2026.10.30, 19:53
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Brüsszel 21,3 milliárd euróval bővítené az uniós SAFE védelmi hitelprogram keretében elérhető finanszírozást, és arra kéri a tagállamokat, hogy a közös fegyverbeszerzésekbe Ukrajnát is vonják be. Az Európai Bizottság különösen a légvédelmi rendszerek, a drónok, az ellenük használható eszközök, valamint a lőszerek és rakéták beszerzését sürgeti, de a pénz ukrán védelmi iparhoz kerülése egyelőre nem kötelező.

Baka András, Forsthoffer Ágnes, Ursula von der Leyen, Magyar Péter uniós pénz
Újabb fegyverkezési lehetőséget kapnak az uniós országok, amelyek ezúttal összesen 21,3 milliárd eurónyi hitelre jelentkezhetnek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság október 29-én valamennyi uniós tagállam előtt megnyitotta a SAFE védelmi finanszírozási program második körét. A 21,3 milliárd eurós keretből azok az országok is igényelhetnek további forrásokat, amelyek korábban már részt vettek a programban, de a lehetőség az eddig kimaradó tagállamok előtt is nyitva áll.

Ukrajnával kellene osztozkodni az uniós pénzeken

Az European Pravda értesülései alapján azonban Brüsszel azt is kéri a kormányoktól, hogy a saját védelmi szükségleteik és nemzeti prioritásaik mellett Ukrajnával is erősítsék a katonai együttműködést. Ennek egyik módja, ha az országok az ukrán féllel közös fegyverbeszerzéseket is beemelik a beruházási terveikbe.

A Bizottság külön felsorolta azokat a területeket, ahol sürgős fejlesztéseket tart szükségesnek. A légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek, a drónok és a drónelhárító eszközök, valamint a lőszerek és rakéták beszerzését egyaránt előtérbe helyezné. Ezek az ukrán és az uniós tagállamok haderejének szempontjából is kiemelt területek.

Az ukrán hadiipar bevonása azonban nem automatikus feltétele a finanszírozásnak. Az EU-s források szerint a közös gyártásba bevont ukrán vállalatok részvétele a tagállamok döntésén múlik, így nem lehet biztosra venni, hogy a teljes 21,3 milliárd euró Ukrajna katonai támogatását szolgálja majd.

A következő lépésben a tagállamoknak jelezniük kell, mekkora hitelösszegre tartanak igényt. Az Európai Bizottság a kérelmek benyújtási határidejét követő két héten belül közli az előzetes forráselosztást. Ez még nem jelenti a pénzek végleges odaítélését, a beruházási terveket ugyanis ezt követően is értékelni kell.

A most meghirdetett 21,3 milliárd euró nem újonnan létrehozott támogatási alap, hanem a 2025 májusában elfogadott, összesen 150 milliárd eurós SAFE-hitelkeret fel nem használt része. 

A konstrukció hosszú lejáratú kölcsönökkel segíti a tagállamok védelmi beruházásait, miközben az európai hadiipar fejlesztését és a közös fegyverbeszerzéseket is ösztönzi.

Az eddigi részvétel alapján 19 tagállam döntött úgy, hogy igénybe veszi a programot. Az Európai Bizottság mind a 19 ország hitelmegállapodását jóváhagyta, közülük 16-tal már alá is írta a szerződést. Eddig 11 tagállam kapott előfinanszírozást, összesen csaknem 13,5 milliárd euró értékben.

A SAFE az EU Readiness 2030 védelmi felkészültségi kezdeményezésének egyik fontos eleme. A program célja, hogy felgyorsítsa a katonai képességek fejlesztését, növelje Európa védelmi ellenálló képességét, és az együttműködés révén megerősítse az európai hadiipari bázist.

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Kevesebb hitelt vesz fel a kormány a tervezettnél. Az Európai Unió SAFE elnevezésű védelmi finanszírozási programjából a korábbi tervek szerint Magyarország 16 milliárd eurót igényelt volna, ám végül az összeg 5,4 milliárd euróra csökkent.

 

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