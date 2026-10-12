Ettől féltek, más ország kapja meg Magyarország uniós pénzét, ami nem kellett a Tisza-kormánynak: Románia már be is jelentkezett érte – 16 milliárd eurót oszt szét Brüsszel
Románia további forrásokhoz juthat az európai uniós védelmi fejlesztéseket célzó SAFE-program keretében, miután körülbelül 20 milliárd euró szabadul majd fel a többi tagállam által benyújtott finanszírozási kérelmek csökkenése következtében.
A Krónika Online romániai hírportál értesülései szerint többek között olyan pénzekről van szó, amelyekről Magyarország mondott le. A Mediafax egy Thomas Regnier-vel, az Európai Bizottság védelmi szóvivőjével folytatott háttérbeszélgetés alapján arról írt: az Európai Bizottság 2026 végéig új pályázati fordulót szándékozik kiírni, amelyen a bukaresti hatóságok is részt vehetnek.
Románia eddig mintegy 16,7 milliárd eurós támogatást kapott a SAFE-program keretében, ami a 150 milliárd eurós teljes költségvetés több mint 10 százalékát teszi ki. Az újraelosztásra kerülő összeg jelentős része Olaszország és Magyarország finanszírozási igényeinek csökkentéséből származik.
- Olaszország eredetileg több mint 14 milliárd eurót igényelt, ám finanszírozási igényét 8 milliárd euróra csökkentette. Ez a módosítás mintegy 6 milliárd eurót szabadít fel, amelyet más tagállamoknak lehetne felajánlani.
- Magyarország pedig a kezdeti, közel 16 milliárd eurós összege körülbelül 5,4 milliárd euróra csökkentette. A különbség további 10–11 milliárd eurót jelent, amelyet újraoszthatnának.
A többi megmaradt és fel nem használt összeggel együtt a rendelkezésre álló források összege körülbelül 20–21 milliárd euróra rúghat.
„Ami ezután fog történni, még ebben az évben – mivel jogilag kötelesek vagyunk ezt még ebben az évben megtenni –, az, hogy új pályázati felhívást teszünk közzé, körülbelül 20 milliárd euróra” – nyilatkozta Thomas Regnier egy brüsszeli találkozón román újságíróknak.
Ezzel az eljárással a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy további hiteleket igényeljenek védelmi projektekhez. Nem egy új pénzügyi eszköz bevezetéséről van szó, hanem a jelenlegi SAFE-program költségvetéséből még fel nem használt források felhasználásáról. Románia azon államok közé tartozik, amelyek részesülhetnek az új finanszírozási körből.
Azonban a Romániának juttatott összeg esetleges emelése nem garantált. A bukaresti hatóságoknak el kell dönteniük, hogy részt vesznek-e az új eljárásban, és be kell nyújtaniuk azokat a projekteket, amelyekre finanszírozást igényelnek. Lengyelország már jelezte, hogy további összegeket szeretne igénybe venni.
Az Európai Bizottság által fontosnak tekintett prioritások között szerepel a keleti szárny megerősítése, valamint a drón- és drónelhárító rendszerek fejlesztése. Románia 2026. augusztus 26-án kapta meg a SAFE-keretből az első részletet, amelynek összege körülbelül 2,5 milliárd euró. Ez az összeg a jóváhagyott hitelek teljes összegének 15 százalékát kitevő előfinanszírozást jelenti.
A SAFE-források elsősorban közös beszerzésekre és a védelmi képességek fejlesztésére szolgálnak, ideértve a katonai felszereléseket, a lőszereket, a légvédelmi rendszereket, valamint a vonatkozó európai iparágba történő beruházásokat. A következő kifizetések a védelmi beruházási tervben szereplő projektek megvalósításától függenek.
„Jelenleg minden tagállamnak 15 százalékos előfinanszírozást biztosítunk. Ez az a 2,5 milliárd euró. Most Románia megkezdi a projektek végrehajtását. Évente kétszer fogunk teljesítési jelentéseket kapni Romániától arról, hogy ezeket a projekteket hogyan hajtják végre országos szinten, a gyakorlatban” – mutatott rá Regnier.
Románia összesen 35 projektet vett fel a SAFE programba, amelyek összértéke 16,68 milliárd euró. Ebből az összegből körülbelül 12,48 milliárd eurót katonai felszerelések beszerzésére, közrendvédelmi és polgári védelmi projektekre szánnak, míg 4,2 milliárd eurót a polgári és katonai célokra egyaránt használt közúti infrastruktúrára tartalékolnak. A legfontosabb beruházások közé tartozik a szárazföldi erők korszerűsítése, a légvédelem fejlesztése, hadihajók beszerzése, valamint a romániai védelmi ipar kapacitásainak bővítése.
Az egyik legnagyobb projekt 298 lánctalpas gyalogsági harci jármű és azok származékos változatainak beszerzése. A Rheinmetall Automecanica vállalattal kötött keretmegállapodás értéke körülbelül 3,337 milliárd euró. A járművek végső gyártása Medgyesen történne, az alkatrészek jelentős részét – beleértve a ballisztikus védelmi elemeket és a fegyverzetet is – szintén Romániában gyártanák. Egy másik fontos projekt négy hadihajó – két tengeri járőrhajó és két búvármentő hajó – beszerzését célozza, egy körülbelül 920 millió euró értékű szerződés keretében. A projekt egy romániai hajógyárban végzendő építési és felszerelési munkálatokat irányoz elő. A beruházások jelentős része Románia légvédelmének megerősítésére irányul, az ukrajnai háború és a NATO keleti szárnyán regisztrált drónincidensek fényében.
Mégis, mi történik? Magyarország most dobott ki az ablakon 11 milliárd euró uniós pénzt, nem kell a Tisza-kormánynak – azonnal szétosztják más tagállamok között
A SAFE-program keretében az Európai Unió összesen 150 milliárd euró értékű, kedvezményes hitelkeretet biztosít a tagállamok védelmi beruházásainak finanszírozására. Magyarország korábban 16 milliárd euróra pályázott, most azonban ennek alig több mint egyharmadát venné igénybe.
Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője a testület sajtótájékoztatóján közölte, hogy a tagállamok maguk döntenek a hitel összegéről, az elérhető források mértéke nem változott.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábban közölte, hogy a kormány mérlegeli azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a haderőfejlesztést anélkül, hogy túlzottan megterhelnék az államháztartást. A SAFE-program kapcsán hangsúlyozta, hogy ez egy hitel, így ezeket a forrásokat később vissza kell fizetni.