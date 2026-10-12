Ettől féltek, más ország kapja meg Magyarország uniós pénzét, ami nem kellett a Tisza-kormánynak: Románia már be is jelentkezett érte – 16 milliárd eurót oszt szét Brüsszel

Románia további forrásokhoz juthat az európai uniós védelmi fejlesztéseket célzó SAFE-program keretében, miután körülbelül 20 milliárd euró szabadul majd fel a többi tagállam által benyújtott finanszírozási kérelmek csökkenése következtében.

Magyarország kevesebb uniós pénzt vesz igénybe SAFE-keretből / Fotó: AFP

A Krónika Online romániai hírportál értesülései szerint többek között olyan pénzekről van szó, amelyekről Magyarország mondott le. A Mediafax egy Thomas Regnier-vel, az Európai Bizottság védelmi szóvivőjével folytatott háttérbeszélgetés alapján arról írt: az Európai Bizottság 2026 végéig új pályázati fordulót szándékozik kiírni, amelyen a bukaresti hatóságok is részt vehetnek.

Románia eddig mintegy 16,7 milliárd eurós támogatást kapott a SAFE-program keretében, ami a 150 milliárd eurós teljes költségvetés több mint 10 százalékát teszi ki. Az újraelosztásra kerülő összeg jelentős része Olaszország és Magyarország finanszírozási igényeinek csökkentéséből származik.

Olaszország eredetileg több mint 14 milliárd eurót igényelt, ám finanszírozási igényét 8 milliárd euróra csökkentette. Ez a módosítás mintegy 6 milliárd eurót szabadít fel, amelyet más tagállamoknak lehetne felajánlani.

Magyarország pedig a kezdeti, közel 16 milliárd eurós összege körülbelül 5,4 milliárd euróra csökkentette. A különbség további 10–11 milliárd eurót jelent, amelyet újraoszthatnának.

A többi megmaradt és fel nem használt összeggel együtt a rendelkezésre álló források összege körülbelül 20–21 milliárd euróra rúghat.

„Ami ezután fog történni, még ebben az évben – mivel jogilag kötelesek vagyunk ezt még ebben az évben megtenni –, az, hogy új pályázati felhívást teszünk közzé, körülbelül 20 milliárd euróra” – nyilatkozta Thomas Regnier egy brüsszeli találkozón román újságíróknak.

Ezzel az eljárással a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy további hiteleket igényeljenek védelmi projektekhez. Nem egy új pénzügyi eszköz bevezetéséről van szó, hanem a jelenlegi SAFE-program költségvetéséből még fel nem használt források felhasználásáról. Románia azon államok közé tartozik, amelyek részesülhetnek az új finanszírozási körből.