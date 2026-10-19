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Hivatalos: Ursula von der Leyen Budapestre jön október 23-án – beszédet is mond az 1956-os megemlékezésen

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Hivatalosan is bejelentették, hogy az Európai Bizottság elnöke Budapestre érkezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára rendezett október 23-i megemlékezésekre. Ursula von der Leyen beszédet is mond majd.
Gergely Máté
2026.10.19, 13:11
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Budapestre utazik október 23-án Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – jelentette be hétfőn a brüsszeli testület. A látogatás apropója az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója: von der Leyen részt vesz a budapesti megemlékezéseken, ahol beszédet is mond.

Hivatalos: Ursula von der Leyen Budapestre jön október 23-án – beszédet is mond az 1956-os megemlékezésen
Hivatalos: Ursula von der Leyen Budapestre jön október 23-án – beszédet is mond az 1956-os megemlékezésen / Fotó: AFP

A bizottsági elnök sűrű hetet zár majd Magyarországon. Hétfőn Strasbourgba utazik az Európai Parlament plenáris ülésére, kedden ő vezeti a biztosi kollégium ülését, szerdán pedig részt vesz a múlt heti Európai Tanács következtetéseiről szóló parlamenti vitán. Csütörtökön Brüsszelben fogadja több harmadik ország új uniós nagykövetét, valamint To Lam vietnámi elnököt, pénteken pedig Budapestre érkezik.

A Bizottság hétfői tájékoztatása egyelőre csak azt erősítette meg, hogy 

Ursula von der Leyen jelen lesz az október 23-i megemlékezéseken és felszólal. 

Arról nem közöltek részleteket, hogy budapesti tartózkodása alatt lesz-e bármilyen formális vagy informális találkozója Magyar Péter miniszterelnökkel vagy más magyar vezetőkkel.

Évek óta először jon Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen legutóbb 2024. november 7–8-án járt Budapesten. Akkor Magyarország az Európai Politikai Közösség ötödik csúcstalálkozójának, majd az uniós állam- és kormányfők informális ülésének adott otthont a magyar EU-elnökség idején.

A 2024-es budapesti tanácskozások középpontjában még elsősorban Európa versenyképessége, biztonsága, az orosz-ukrán háború, a migráció és az amerikai elnökválasztás utáni helyzet állt. Az informális EU-csúcs végén von der Leyen Orbán Viktor akkori miniszterelnökkel és Charles Michellel közös sajtótájékoztatón értékelte a tárgyalásokat; az egyik fő téma Mario Draghi versenyképességi jelentése volt.

Azóta a magyar vezetés is megváltozott, és Ursula von der Leyen már Magyar Péterrel is tárgyalt: május 29-én Brüsszelben fogadta a magyar miniszterelnököt, ahol többek között az uniós források felszabadításáról és a jogállamisági reformokról egyeztettek. Az október 23-i út így Ursula von der Leyen első budapesti látogatása lesz a Tisza-kormány hivatalba lépése óta. 

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Ursula von der Leyen
56-os forradalom
Budapest
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