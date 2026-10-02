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Ursula von der Leyen kimondta, amit Zelenszkij hallani sem akart: ez az ország lehet az EU következő tagállama, Ukrajna szóba se került – már 2028-ban csatlakozhat

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Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává válhat, az Európai Bizottság elnöke szerint azonban ehhez még politikai stabilitásra és széles pártközi támogatásra van szükség. Ursula von der Leyen Podgoricában azt mondta: a cél, hogy az ország még 2026 végéig lezárja valamennyi hátralévő csatlakozási fejezetét.
VG/MTI
2026.10.02, 06:35
Frissítve: 2026.10.02, 08:59

Az Európai Bizottság támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon, a csatlakozási folyamat lezárásához azonban politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra van szükség – jelentette ki Ursula von der Leyen csütörtökön Podgoricában.

Ursula von der Leyen kimondta, amint Zelenszkij hallani sem akart: ez az ország lehet az EU következő tagállama, Ukrajna szóba se került – már 2028-ban csatlakozhat
Ursula von der Leyen kimondta, amit Zelenszkij hallani sem akart: ez az ország lehet az EU következő tagállama, Ukrajna szóba se került – már 2028-ban csatlakozhat / Fotó: AFP

Az RTCG montenegrói közszolgálati média beszámolója szerint az Európai Bizottság elnöke Milojko Spajic miniszterelnökkel folytatott megbeszélését követően méltatta az ország reformeredményeit, különösen a jogállamiság területén elért előrelépést. Hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy az év végéig valamennyi hátralévő tárgyalási fejezetet lezárják.

„A maraton utolsó kilométerei mindig a legnehezebbek” – fogalmazott. A montenegrói belpolitikai válsággal kapcsolatban arra szólította fel a pártokat, hogy segítsék az európai integrációt.

Von der Leyen bejelentette: 

a Bizottság hamarosan ütemterveket mutat be a csatlakozási folyamatban legelőrébb tartó tagjelöltek, köztük Montenegró számára. 

Ezek meghatározzák majd az elvégzendő feladatokat és határidejüket. Hozzátette: bár a csatlakozáshoz teljesíteni kell a kritériumokat, a folyamat nem húzódhat el a végtelenségig.

Milojko Spajic megerősítette, hogy kormánya 2026 végéig lezárná az összes tárgyalási fejezetet, és 2028-as uniós belépéssel számol. Elmondta: a fejezetek többségéhez kapcsolódó anyagokat már elküldték az Európai Bizottságnak értékelésre, és készek a bírálatok figyelembevételére. Ursula von der Leyen nyugat-balkáni körútja keretében érkezett Montenegróba. Szerdán Albániában, csütörtökön pedig előbb Koszovóban tárgyalt, pénteken Észak-Macedóniában folytatja látogatássorozatát.

Eközben Ukrajna csatlakozása tovább húzódik, ehhez Magyar Péternek is köze van

Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak továbblépését, ezért egyelőre nem lehet jóváhagyni a 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeit. Emiatt a belső piacról, valamint a versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló tárgyalási fejezetek megnyitásának előkészítése is megakadt. 

A tagállamok szeptember 8-án és később is megpróbáltak konszenzusra jutni, de Magyarország mindkét alkalommal fenntartotta vétóját. 

A folyamat már júliusban elakadt, amikor Budapest blokkolta a két klaszter jóváhagyását, miközben Moldova esetében csak a 3. klaszter megnyitását támogatta. A tagállamok többsége nem akarta különválasztani Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatát, ezért kompromisszum sem született. Korábban uniós és ukrán politikusok még a magyar kormány konstruktívabb hozzáállásáról beszéltek, a tényleges tárgyalási folyamat azonban ennek ellenére ismét elakadt.

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