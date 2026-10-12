Ursula von der Leyen előre leírta: ez vár Magyar Péterre az uniós csúcson, szavaznia kell Ukrajnáról – „Lendületben vagyunk”

„Ma jó hangulatú megbeszélést folytattam Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. Teljes mértékben támogattam Zelenszkij elnök tűzszünetre irányuló felhívását, amelynek célja a globális élelmiszer-ellátás, valamint az ukrajnai és oroszországi energetikai infrastruktúra védelme” – írta vasárnap este az X-en Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) / Fotó: AFP

A német politikus hozzátette, hogy az orosz-ukrán háború új, még komorabb szakaszába lépett. Oroszország előrenyomulása megtorpant a harctéren, ezért a frontvonalaktól távol eső területeken mér csapásokat a polgári lakosságra.

„Biztosítottam az ukrán népet szolidaritásunkról. Egyúttal teljes támogatásomról biztosítottam Zelenszkij elnököt, aki népe szabadságáért vezeti a küzdelmet. Ukrajna kiemelt helyen szerepel az Európai Tanács e heti ülésének napirendjén. Megvitatjuk Ukrajna következő évre vonatkozó finanszírozási szükségleteit, valamint azt, hogyan mozgósíthatunk újabb nemzetközi támogatást” – írta Ursula von der Leyen.

Hozzátette, hogy az Európai Unió ezen a héten további forrásokat biztosít drónok és rakéták beszerzésére is. Mindezt Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése és légterének védelme érdekében.

„A csatlakozási tárgyalások keretében várhatóan további két tárgyalási fejezetcsoportot is megnyitunk. Az előrelépés kézzelfogható” – zárta sorait az Európai Bizottság elnöke.

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A Tisza-kormány feloldotta a vétóját, amely hónapok óta akadályozta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak további előrehaladását. A tagállamok állandó képviselői így jóváhagyták a második, belső piacról, valamint a harmadik, versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló klaszterhez kapcsolódó következő eljárási lépéseket.

Látványos gesztussal reagált Kijev arra, hogy Magyarország zöld utat adott Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai második és harmadik klaszterének megnyitásához. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Budapest döntését, és azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna és Magyarország most már közösen léphet előre.