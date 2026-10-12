Ursula von der Leyen előre leírta: ez vár Magyar Péterre az uniós csúcson, szavaznia kell Ukrajnáról – „Lendületben vagyunk”
„Ma jó hangulatú megbeszélést folytattam Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. Teljes mértékben támogattam Zelenszkij elnök tűzszünetre irányuló felhívását, amelynek célja a globális élelmiszer-ellátás, valamint az ukrajnai és oroszországi energetikai infrastruktúra védelme” – írta vasárnap este az X-en Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
A német politikus hozzátette, hogy az orosz-ukrán háború új, még komorabb szakaszába lépett. Oroszország előrenyomulása megtorpant a harctéren, ezért a frontvonalaktól távol eső területeken mér csapásokat a polgári lakosságra.
„Biztosítottam az ukrán népet szolidaritásunkról. Egyúttal teljes támogatásomról biztosítottam Zelenszkij elnököt, aki népe szabadságáért vezeti a küzdelmet. Ukrajna kiemelt helyen szerepel az Európai Tanács e heti ülésének napirendjén. Megvitatjuk Ukrajna következő évre vonatkozó finanszírozási szükségleteit, valamint azt, hogyan mozgósíthatunk újabb nemzetközi támogatást” – írta Ursula von der Leyen.
Hozzátette, hogy az Európai Unió ezen a héten további forrásokat biztosít drónok és rakéták beszerzésére is. Mindezt Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése és légterének védelme érdekében.
„A csatlakozási tárgyalások keretében várhatóan további két tárgyalási fejezetcsoportot is megnyitunk. Az előrelépés kézzelfogható” – zárta sorait az Európai Bizottság elnöke.
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A Tisza-kormány feloldotta a vétóját, amely hónapok óta akadályozta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak további előrehaladását. A tagállamok állandó képviselői így jóváhagyták a második, belső piacról, valamint a harmadik, versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló klaszterhez kapcsolódó következő eljárási lépéseket.
Látványos gesztussal reagált Kijev arra, hogy Magyarország zöld utat adott Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai második és harmadik klaszterének megnyitásához. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Budapest döntését, és azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna és Magyarország most már közösen léphet előre.
„Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé” – írta Szibiha az X-en.
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Újabb fontos uniós csúcsra készül Magyar Péter: António Costa, az Európai Tanács elnöke megküldte a tagállami vezetőknek az október 15–16-i brüsszeli találkozó meghívóját. A magyar miniszterelnökre sűrű program várhat, az energiaáraktól és az európai versenyképességtől Ukrajna csatlakozásán és támogatásán át egészen a következő hétéves uniós költségvetésig több, Magyarország számára is fontos ügy kerül napirendre.
Costa leveléből az is kiderül, hogy az uniós vezetők most elsősorban a gazdaságra akarnak összpontosítani. Rövid távon iránymutatást várnak, hogyan lehet célzott és ideiglenes intézkedésekkel enyhíteni a magas energiaárak hatását a háztartásokra és a vállalatokra, miközben az EU tovább csökkentené a fosszilis energiahordozóktól való függőségét.
Az EU-csúcs egyik legérzékenyebb témája ismét Ukrajna lesz. Az uniós vezetők megerősítik Kijev további támogatását, és meghallgatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is arról, mire van szüksége az országnak az orosz támadások és a közelgő tél előtt. Külön napirendi pont lesz Ukrajna uniós csatlakozásának előrehaladása is. Costa levelében már azzal számol, hogy a csúcsig remélhetőleg újabb tárgyalási klasztereket sikerül megnyitni.