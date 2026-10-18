Választási dominó Európában: egy éven belül több kritikus tagállamban is megváltozhat a széljárás – Brüsszel politikája könnyen a kisebbségben találhatja magát

Egy éven belül négy nagy uniós tagállam választópolgárai is az urnákhoz vonulnak, párhuzamosan azzal, hogy a jobboldal az egész kontinensen elkezdett erősödni. A választások eredménye így nemcsak a nemzeti kormányokat alakíthatja át, hanem az uniós költségvetésről, az Ukrajnának nyújtott támogatásról és az EU jövőjéről szóló vitákat is kiélezheti.

A következő hónapokban több tagállami kormánynak is ki kell állnia a választási próbatételeket, miközben egyre több helyen erősödnek a jobboldali erők / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Európa politikai térképét is átrajzolhatják a következő tizenkét hónap választásai. Spanyolországban november 29-én tartanak előrehozott parlamenti választást, majd Franciaországban, Lengyelországban és Olaszországban is a szavazók dönthetnek a következő időszak politikai irányáról.

A négy legnépesebb uniós tagállam közül háromban különösen nagy a tét, de több kisebb ország politikai pálfordulása is megváltoztathatja a brüsszeli erőviszonyokat.

Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista kormányának nyolc év után kell megküzdenie a folytatásért. A közvélemény-kutatások a konzervatív Néppárt (PP) és a nacionalista-populista Vox együttes előretörését jelzik. A PP nem zárta ki az együttműködést a szélsőjobboldali párttal, amely több regionális kormányzatban már most is a partnere.

Franciaországban még nagyobb horderejű változás következhet. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője a felmérések alapján az elnökválasztás egyik fő esélyese, miközben a hagyományos pártok megosztottak. Le Pen győzelme közvetlen konfliktust hozhatna Brüsszellel, mivel ő

csökkentené Franciaország uniós költségvetési hozzájárulását;

korlátozná az uniós menekültügyi szabályok alkalmazását;

és a francia jog elsőbbségét igyekezne érvényesíteni az uniós joggal szemben.

Tőle retteg most fél Európa: berúgta az ajtót Brüsszelben és megüzente Von der Leyennek, hogy nincs több pénz Ukrajnának – Le Pen emelte a tétet Nem adna több pénzt Ukrajnának, és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók enyhítését is szorgalmazná, emellett az Európai Unió működését is alaposan átalakítaná, ha jövőre hatalomra kerülne. Marine Le Pen álláspontja szembemegy más uniós vezetők véleményével, akik várhatóan csütörtökön és pénteken, egy brüsszeli csúcstalálkozón ismét megerősítik Ukrajna támogatása melletti elkötelezettségüket.

Olaszországban Giorgia Meloni miniszterelnök jó eséllyel indulhat újabb kormányzati ciklusért. Hatalomra kerülése óta több kérdésben pragmatikus politikát folytatott, betartotta az uniós költségvetési szabályokat, és támogatta Ukrajnát. Jobbról azonban egy gyorsan erősödő kihívója akad: Roberto Vannacci volt tábornok új pártja, a Nemzeti Jövő. A verseny Melonit is keményebb hangvételre ösztönözheti.