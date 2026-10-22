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Ez lesz az első torzó vidéken? Veszélybe került a legszebb magyar vár, elfogyott a pénz a felújításra – nyílt levélben kértek segítséget Vitézy Dávidtól

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Segítséget kért Miskolc polgármestere. Tóth-Szántai József a közlekedési és beruházási miniszterhez írt levelet, amelyben tájékoztatta a politikust arról, hogy a település híres várának rekonstrukciós munkálatai elakadtak. Ennek elsősorban pénzügyi okai vannak, így Vitézy Dávid a szükséges források biztosításával menthetné meg az épület.
VG
2026.10.22, 21:38
Frissítve: 2026.10.22, 22:56
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Állami források bevonására lesz szükség ahhoz, hogy a Diósgyőri vár ismét látogatható legyen. Az épület felújítása évekkel korábban kezdődött, azonban a munkálatok pénz hiányában elakadtak.

A Diósgyőri vár
A Diósgyőri vár / Fotó: tokar

Tóth-Szántai József egy Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat nem először kér állami támogatást a 2021-ben kezdődött projekt befejezéséhez, azonban most Vitézy Dávid kezében van a történelmi épület sorsa.

A várnak állami segítségre van szüksége

A közlekedési és beruházási miniszterhez írt levelében Miskolc polgármestere rámutat, hogy az építkezés során  előre nem látható műszaki problémák merültek fel, ezért szükségessé vált a vár tornyainak statikai megerősítése. Az előző városvezetés 2023 novemberében döntött úgy, hogy más projektelemektől csoportosít át forrásokat annak érdekében, hogy a munkálatok folytatódhassanak. Ez a döntés a beruházást megmentette, azonban most olyan forrásokat kellene pótolnia a kormánynak, amelyeket a város már egyszer megkapott.

A problémát az jelenti, hogy az átcsoportosítást a minisztérium tudomásul vette, az elvont fedezet pótlása azonban 2023 óta nem történt meg.

Tóth-Szántai József arról is írt, hogy bár a vár átépítése vitát váltott ki a helyiek körében, sokaknak tetszik az új épület. Hangsúlyozta, hogy a beruházás jelenleg 90 százalékos készültségi szinten van, így a település nem engedheti meg magának azt, hogy a munka félbemaradjon. A befejezéshez azonban több fontos elem hiányzik:

  • egy energiaközpont,
  • a látogatói élményekhez és a működéshez szükséges eszközök,
  • valamint a vár környezetének rendezése.

Ezek nélkül a létesítményt nem lehet megnyitni a látogatók előtt, így a polgármester a korábban átcsoportosított források pótlását és a szükséges kiegészítő támogatás biztosítását kéri.

Miért fontos a beruházás és mit gondol a kormány?

Miskolc polgármestere meg van győződve arról, hogy a megújult vár újgenerációs középkori attrakcióként a város és az egész vármegye turizmusának egyik meghatározó szereplője lehet. Vendégeket hozhat Miskolcra, munkát és bevételt teremthet a helyi vállalkozásoknak, új lehetőségeket nyújhat a vendéglátásnak és a turizmusnak.

Az üggyel kapcsolatban korábban Czipa András a Tisza Borsod-Abaúj-Zemplén megyei országgyűlési képviselője is megszólalt. A politikus a várat is meglátogatta, majd úgy fogalmazott, hogy egyszerre találkozott „grandiózus terekkel és végtelen lehetőségekkel”, ugyanakkor egy befejezetlen, elhagyatott beruházást látott.

Több milliárdot kell még a Diósgyőri várba injektálni, hogy meg tudja nyitni a kapuit

 – fogalmazott.

Czipa András szintén úgy véli, hogy a mielőbbi megnyitáshoz kormányzati segítségre lesz szükség, valamint arról is írt, hogy mivel a vár jelenlegi állapotán már nem lehet változtatni, ezért a cél az, hogy a rendelkezésre álló adottságokból hozzák ki a lehető legtöbbet. A képviselő arra is ígéretet tett, hogy a műemlék Miskolc egyik meghatározó kulturális és turisztikai központjává válik majd.

Energiaválság

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műemlék
beruházás
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Diósgyőri vár
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