Ez lesz az első torzó vidéken? Veszélybe került a legszebb magyar vár, elfogyott a pénz a felújításra – nyílt levélben kértek segítséget Vitézy Dávidtól

Állami források bevonására lesz szükség ahhoz, hogy a Diósgyőri vár ismét látogatható legyen. Az épület felújítása évekkel korábban kezdődött, azonban a munkálatok pénz hiányában elakadtak.

A Diósgyőri vár / Fotó: tokar

Tóth-Szántai József egy Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat nem először kér állami támogatást a 2021-ben kezdődött projekt befejezéséhez, azonban most Vitézy Dávid kezében van a történelmi épület sorsa.

A várnak állami segítségre van szüksége

A közlekedési és beruházási miniszterhez írt levelében Miskolc polgármestere rámutat, hogy az építkezés során előre nem látható műszaki problémák merültek fel, ezért szükségessé vált a vár tornyainak statikai megerősítése. Az előző városvezetés 2023 novemberében döntött úgy, hogy más projektelemektől csoportosít át forrásokat annak érdekében, hogy a munkálatok folytatódhassanak. Ez a döntés a beruházást megmentette, azonban most olyan forrásokat kellene pótolnia a kormánynak, amelyeket a város már egyszer megkapott.

A problémát az jelenti, hogy az átcsoportosítást a minisztérium tudomásul vette, az elvont fedezet pótlása azonban 2023 óta nem történt meg.

Tóth-Szántai József arról is írt, hogy bár a vár átépítése vitát váltott ki a helyiek körében, sokaknak tetszik az új épület. Hangsúlyozta, hogy a beruházás jelenleg 90 százalékos készültségi szinten van, így a település nem engedheti meg magának azt, hogy a munka félbemaradjon. A befejezéshez azonban több fontos elem hiányzik:

egy energiaközpont,

a látogatói élményekhez és a működéshez szükséges eszközök,

valamint a vár környezetének rendezése.

Ezek nélkül a létesítményt nem lehet megnyitni a látogatók előtt, így a polgármester a korábban átcsoportosított források pótlását és a szükséges kiegészítő támogatás biztosítását kéri.

Miért fontos a beruházás és mit gondol a kormány?

Miskolc polgármestere meg van győződve arról, hogy a megújult vár újgenerációs középkori attrakcióként a város és az egész vármegye turizmusának egyik meghatározó szereplője lehet. Vendégeket hozhat Miskolcra, munkát és bevételt teremthet a helyi vállalkozásoknak, új lehetőségeket nyújhat a vendéglátásnak és a turizmusnak.