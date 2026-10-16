Biztos, hogy ezt akarta Kármán András? Máris távozhat Magyarországról a világhírű sztársportoló a Tisza-kormány adóemelése miatt – így már nem elég a fizetése

Alig néhány hónappal az érkezése után máris távozhat a Veszprém világsztárja. Emil Nielsen esetleges klubváltása mögött egy magyar adóváltozás állhat, amely 2027-től jelentősen megvághatja a legjobban kereső sportolók jövedelmét.

Áttételesen Kármán Andrásék döntése miatt távozhat a Veszprém kézilabdacsapatának sztárja. / Fotó: AFP

Búcsút inthetnek a Veszprém sztárjának a kézilabda rajongók

A magyar kormány ekho-szabályokat érintő szigorítása miatt már 2027 nyarán elhagyhatja a Veszprémet Emil Nielsen, a világ egyik legjobb kézilabdakapusa – számolt be róla az Eurosport.hu dán és német sajtóértesülések alapján. A 29 éves játékos mindössze egyetlen szezon után távozhat, és állítólag már tárgyalásokat is kezdett a német Bundesligát vezető Flensburggal.

A Barcelonától idén nyáron szerződtetett Nielsen a hírek szerint a Veszprém legjobban fizetett játékosa, havi 50 ezer eurós, hozzávetőleg 18 millió forintos keresettel. Éves jövedelme így megközelíti a 216 millió forintot, ami több mint három és félszerese a jövőre életbe lépő 60 milliós értékhatárnak.

A változás következtében a havi ötmillió forintnál többet kereső sportolók jövedelmének egy része már nem adózhat a korábbi kedvezményes feltételekkel. Ez a klubok számára is többletterhet jelenthet, amennyiben a játékosok nettó keresetét változatlan szinten kívánják tartani.

A szigorítás ezért a legnagyobb költségvetésű magyar sportegyesületek versenyképességére is hatással lehet, különösen azokban a sportágakban, amelyekben a nemzetközi sztárjátékosok szerződtetése jelentős kiadással jár.

A Nielsen távozásáról szóló értesülések egyelőre nem nyertek hivatalos megerősítést.

A Rygtebørs,

a Handballexpert

és a német RTHandball

információi szerint ugyanakkor a dán kapus már egyeztet a Flensburggal egy 2027 nyári átigazolásról. A veszprémi klub számára különösen rosszul jönne a játékos elvesztése. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Nielsen kulcsszerepet játszott a csapat klubvilágbajnoki győzelmében, és jelentősen hozzájárult ahhoz is, hogy a Veszprém a szezon első 14 tétmérkőzését kivétel nélkül megnyerte.

A sporttaot akár meg is szüntetheti a kormány

Nem ez lehet az egyetlen magyar élsportot hátrányosan érintő adóváltozás, ugyanis a Magyar Nemzet értesülései szerint a kormány a társasági adó (tao) jelenlegi 9 százalékos kulcsát 15 százalékosra emelné, az adótörvény reformtervezetében pedig a sporttao szűkítése, esetleg teljes megszüntetése is szerepel.