Biztos, hogy ezt akarta Kármán András? Máris távozhat Magyarországról a világhírű sztársportoló a Tisza-kormány adóemelése miatt – így már nem elég a fizetése
Alig néhány hónappal az érkezése után máris távozhat a Veszprém világsztárja. Emil Nielsen esetleges klubváltása mögött egy magyar adóváltozás állhat, amely 2027-től jelentősen megvághatja a legjobban kereső sportolók jövedelmét.
Búcsút inthetnek a Veszprém sztárjának a kézilabda rajongók
A magyar kormány ekho-szabályokat érintő szigorítása miatt már 2027 nyarán elhagyhatja a Veszprémet Emil Nielsen, a világ egyik legjobb kézilabdakapusa – számolt be róla az Eurosport.hu dán és német sajtóértesülések alapján. A 29 éves játékos mindössze egyetlen szezon után távozhat, és állítólag már tárgyalásokat is kezdett a német Bundesligát vezető Flensburggal.
A Barcelonától idén nyáron szerződtetett Nielsen a hírek szerint a Veszprém legjobban fizetett játékosa, havi 50 ezer eurós, hozzávetőleg 18 millió forintos keresettel. Éves jövedelme így megközelíti a 216 millió forintot, ami több mint három és félszerese a jövőre életbe lépő 60 milliós értékhatárnak.
A változás következtében a havi ötmillió forintnál többet kereső sportolók jövedelmének egy része már nem adózhat a korábbi kedvezményes feltételekkel. Ez a klubok számára is többletterhet jelenthet, amennyiben a játékosok nettó keresetét változatlan szinten kívánják tartani.
A szigorítás ezért a legnagyobb költségvetésű magyar sportegyesületek versenyképességére is hatással lehet, különösen azokban a sportágakban, amelyekben a nemzetközi sztárjátékosok szerződtetése jelentős kiadással jár.
A Nielsen távozásáról szóló értesülések egyelőre nem nyertek hivatalos megerősítést.
- A Rygtebørs,
- a Handballexpert
- és a német RTHandball
információi szerint ugyanakkor a dán kapus már egyeztet a Flensburggal egy 2027 nyári átigazolásról. A veszprémi klub számára különösen rosszul jönne a játékos elvesztése. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Nielsen kulcsszerepet játszott a csapat klubvilágbajnoki győzelmében, és jelentősen hozzájárult ahhoz is, hogy a Veszprém a szezon első 14 tétmérkőzését kivétel nélkül megnyerte.
A sporttaot akár meg is szüntetheti a kormány
Nem ez lehet az egyetlen magyar élsportot hátrányosan érintő adóváltozás, ugyanis a Magyar Nemzet értesülései szerint a kormány a társasági adó (tao) jelenlegi 9 százalékos kulcsát 15 százalékosra emelné, az adótörvény reformtervezetében pedig a sporttao szűkítése, esetleg teljes megszüntetése is szerepel.
A lap megkereste a szaktárcát, hogy igazak-e azok a sajtóhírek, miszerint január elsejével emelné a kormány a társasági adó kulcsát.
A Pénzügyminisztérium dolgozik a társasági adó részletszabályainak a kidolgozásán, szakmai egyeztetéseket is folytat ezzel kapcsolatban
− közölte a sajtómegkeresésre a tárca, valamint hozzátették, hogy az általános transzparens kommunikációnknak megfelelően, a társasági adó minden részletét tartalmazó jogszabályjavaslatról is tájékoztatást adnak majd a végleges kormányzati döntést követően.
Bár a minisztérium érdemben nem reagált, hamarosan kiderülhet az igazság. Jövő héten nyújtja be ugyanis a szaktárca a 2027-es költségvetést az Országgyűlésnek, amit az eredeti tervek szerint már csütörtökön kellett volna, azonban Kármán András arról számolt be, hogy Magyar Péter brüsszeli útja miatt ez jövő hétre csúszik. Mindenesetre Kármán András minisztériuma nem cáfolta a Magyar Nemzet értesüléseit, azonban egy esetleges változás a társasági adóban a gazdaság szereplői számára nagy jelentőséggel bír.