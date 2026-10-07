Rendkívüli, megtörtént: Magyarország visszavonta a vétóját, utat nyitott Ukrajnának az uniós csatlakozáshoz – jöhet Zelenszkij és Magyar Péter csúcstalálkozója
Magyarország szerdán feloldotta vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, és lehetővé tette két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. A végleges magyar jóváhagyásnak azonban továbbra is van egy feltétele: Kijevnek el kell fogadnia azt a kisebbségi jogokról szóló törvényt, amely a kárpátaljai magyar közösség oktatási és kulturális jogait erősítené. Ha az ukrán parlament hétfőn megszavazza a jogszabályt, Magyarország már másnap zöld utat adhat a következő két klaszter megnyitásának.
A fejlemény jelentős akadályt háríthat el a jövő heti uniós csúcs előtt, és Moldova csatlakozási folyamatát is felgyorsíthatja, mivel Brüsszel eddig szorosan együtt kezelte a két tagjelölt előrehaladását. Magyarország az elmúlt hónapokban azért blokkolta a továbblépést, mert megfelelő garanciákat követelt a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállítására.
A döntő szavazás még hátravan
Az ukrán parlament várhatóan hétfőn szavaz a kisebbségi jogokat erősítő törvényről, melynek elfogadása a magyar vétó feloldásának feltétele. Ha a jogszabály átmegy,
Magyarország kedden, az uniós Általános Ügyek Tanácsának luxembourgi ülésén hozzájárulhat a belső piacot és a versenyképességet érintő két tárgyalási klaszter megnyitásához.
Magyarország szerdán már engedélyezte a szükséges technikai előkészületeket, amelyeket korábban szintén blokkolt. A klaszterek hivatalos megnyitására akár kedden sor kerülhet, ehhez azonban előbb az ukrán parlamentnek is meg kell szavaznia a törvényt, ami a bizonytalan parlamenti többség miatt még nem garantált – írja a Euronews.
Jöhet a magyar-ukrán csúcstalálkozó is
A kisebbségi vita rendezése politikai szempontból is új helyzetet teremthet: megnyílhat az út Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök első kétoldalú találkozója előtt is. A felek korábban már készültek egyeztetésre, Magyar Péter azonban a találkozót a kisebbségi jogok ügyében történő előrelépéshez kötötte.
Magyar Péter korábban már beszélt arról, hogy szeretnének javítani a Kijevvel való kapcsolaton, és júniusban már hozzájárult két tárgyalási terület előrelépéséhez, miután Ukrajna elfogadott egy 11 pontos kisebbségvédelmi cselekvési tervet. A kárpátaljai magyarok helyzete azonban továbbra is az egyik legérzékenyebb kérdés maradt a két ország kapcsolatában.
Szeptemberben ismét kiéleződött a vita, amikor Magyar Péter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nyilvánosan összeszólalkozott Ukrajna kárpáti csúcstalálkozója miatt. Később Orbán Anita külügyminiszter New Yorkban tárgyalt Szibihával, a két tárcavezető pedig legutóbb két magyar állampolgár ukrán feketelistára kerülése miatt egyeztetett.
Közben 4,2 milliárd euró is felszabadulhat Magyarországnak
A jövő heti luxembourgi ülésen várhatóan egy Magyarország számára különösen fontos pénzügyi döntés is megszülethet: a tagállamok jóváhagyhatják azt a 4,2 milliárd eurós kohéziós kifizetést, amelyet korábban korrupciós aggályok miatt tartottak vissza.
Ha Ukrajna teljesíti a magyar feltételt és a két új klasztert valóban megnyitják, Kijevnek még két további klaszter megnyitására lesz szüksége ahhoz, hogy a teljes tárgyalási struktúra elinduljon. Ezek a zöld átállással, illetve az uniós forrásokkal kapcsolatos területeket fedik le.