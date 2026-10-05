Kijevben már hűtik a pezsgőt: Magyar Péter utasítást adhatott Ukrajna vétójáról – most mindenki hazánkra figyel, napokon belül dönthet Budapest

Magyarország várhatóan nem blokkolja tovább Kijev uniós csatlakozási folyamatát. A Magyar-kormány ugyanakkor a Financial Times (FT) értesülései szerint a vétó megszüntetését feltételhez köti. A lap lényegében megerősítette, amiről ukrán lapok az elmúlt napokban cikkeztek, azaz Magyarország és Ukrajna megállapodhatott arról, hogyan zárják le az elmérgesedett konfliktust, Budapest pedig október 6-án megteheti az első konkrét lépést a vétó feloldása felé.

Magyar Péter nem vétózza tovább Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter utasítást adhatott a vétó feloldására

A brit gazdasági lap két, az ügyet ismerő tisztviselőre hivatkozva azt írta, Magyar Péter miniszterelnök arra utasította a magyar diplomatákat, hogy az e heti szakértői szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg az Ukrajnának és Moldovának küldendő leveleket, melyek a következő két tárgyalási klaszter, a belső piac, valamint a versenyképességi szakpolitikai területek megnyitását készítik elő. A lépés eljárási szempontból technikai jellegű, politikailag azonban komoly jelentősége van.

A magyar kormány teljes politikai támogatása azonban továbbra sem automatikus. A lap forrásai szerint Budapest azt várja, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadja a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt. Mint ismert: a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése hosszú ideje a magyar–ukrán kapcsolatok egyik központi kérdése.

Amennyiben a kijevi parlament elfogadja a törvényt, megnyílhat az út ahhoz, hogy az uniós tagállamok már a tíz nap múlva esedékes brüsszeli EU-csúcs előtt politikai szinten is továbblépjenek a két tárgyalási klaszter ügyében.

Ha a két újabb klaszter megnyitásáról megszületik a megállapodás, Ukrajna esetében már csak kettő maradna hátra: a zöld átállást, valamint a mezőgazdasági és kohéziós ügyeket tartalmazó tárgyalási területek. Az Európai Bizottság célja, hogy ezekről Ukrajna és Moldova esetében egyaránt még az év vége előtt létrejöjjön az egyezség.

Az Európai Bizottság jelentősen korlátozná több ukrán mezőgazdasági termék uniós forgalmát

Ugyanakkor Ukrajna uniós csatlakozása esetén Brüsszel „jelentősen korlátozná” az ország hozzáférését az Európai Unió mezőgazdasági piacaihoz és agrártámogatásaihoz az EU bővítésére vonatkozó új javaslatok szerint. A Financial Times az Európai Bizottság belső dokumentumaira hivatkozva azt írta: a lépés célja, hogy enyhítsék a jelenlegi tagállamok azzal kapcsolatos aggodalmait, hogy Ukrajna hatalmas gabona- és olajosmag-termelése elárasztaná őket.