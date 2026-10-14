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Ehhez nincs hozzászokva Vitézy Dávid: lefagyott a vasútvonal fejlesztése, számon kérte a 25 ezres város polgármestere – "Milyen alapon állít olyat, hogy miattam áll a projekt?"

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A közbeszerzés előkészítése előtt szeretné tisztázni a 142-es vasútvonal fejlesztésével kapcsolatos javaslatait Gyál önkormányzata. Pápai Mihály arra kéri Vitézy Dávidot, hogy írásban erősítse meg: a város észrevételeit érdemben megvizsgálják a kiírás előtt.
VG
2026.10.14, 21:24
Frissítve: 2026.10.14, 21:50
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Gyál polgármestere visszautasította Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vádját, miszerint miatta áll a 142-es vasútvonal fejlesztése. Pápai Mihály szerint hónapok óta várják az átdolgozott terveket, a teljes tervdokumentációt és a hivatalos megkereséseikre adott válaszokat.

Vitézy Dávid
Pápai Mihály nyílt levélben szólította fel Vitézy Dávidot, hogy intézkedjen a 142-es vasútvonal fejlesztésének ügyében / Fotó: AFP

Nyílt levélben szólította fel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert Pápai Mihály, Gyál polgármestere, miután a tárcavezető október 13-i Facebook-kommentjeiben ismét őt tette felelőssé a 142-es vasútvonal fejlesztésének elakadásáért. 

A polgármester visszautasítja a vádat, és azt állítja: az önkormányzat hónapok óta várja az ígért terveket, a hivatalos megkereséseire pedig nem kap választ.

Pápai felidézte, hogy az augusztus 7-i egyeztetésen Vitézy azt ígérte, elkészítik a megbeszélteket összefoglaló anyagot, a felvetéseket beépítik az új tanulmányba, majd folytatják a tárgyalásokat. A miniszter emellett garanciákat ígért arra, hogy a felújított vonalon nem jelenik meg a teherforgalom. A polgármester szerint ezeket a garanciákat azóta sem kapták meg.

A következő egyeztetésre augusztus 25-én került sor, amikor a MÁV és a Ring Mérnöki Iroda képviselőivel tekintették át Gyál elvárásait. A megbeszélés végén azt az ígéretet kapták, hogy a mérnöki iroda a következő héten megküldi a javaslataik alapján átdolgozott terveket. Ezek azonban nem érkeztek meg.

Pápai szeptember 30-án levélben fordult Szilágyi Tiborhoz, a MÁV Zrt. beruházási vezérigazgató-helyetteséhez. Azt kérdezte, mikor kapják meg a módosított terveket, és kérte a beruházás teljes, aktuális tervdokumentációját is. A megkeresésére október 14-ig nem érkezett válasz.

Gyál eközben helyi mérnökökből álló munkacsoportot hozott létre, hogy a vasútfejlesztést a város teljes közlekedési rendszerével összehangolva tervezzék meg. Pápai szerint ehhez elengedhetetlen a dokumentáció megismerése.

Vitézy Dávid háza táján van a probléma?

A polgármester azt is felvetette, hogy a késlekedés mögött a szükséges erőforrások vagy a pénzügyi fedezet hiánya állhat. Egyértelmű tájékoztatást kért Vitézytől, és elfogadhatatlannak nevezte, ha a beruházás akadályait az önkormányzatra hárítják.

További aggálya, hogy a közbeszerzést végül a gyáli javaslatok figyelembevétele nélkül írhatják ki. Ezért írásos garanciát kér arra, hogy a várossal még a közbeszerzés meghirdetése előtt érdemben egyeztetnek.

A levél szerint nem csak Gyál tapasztal hasonló problémákat. A XVIII. kerületi önkormányzat tájékoztatása alapján velük két és fél éve nem egyeztettek, és az illetékes minisztériumnak küldött négy levelükre sem kaptak választ. A vasútvonal által érintett települések polgármestereinek közös egyeztetése szintén elmaradt, noha Pápai szerint Vitézy korábban erre is nyitottnak mutatkozott.

Nem tartom úriemberhez méltónak, hogy Facebook-kommentekben ismételten engem vádoljon a projekt leállásának okaként, miközben az ígért dokumentumokat és a hivatalos megkeresésünkre adott választ továbbra is várjuk Önöktől

– írta a polgármester.

Pápai Mihály azt kéri a minisztertől, hogy intézkedjen a tervek és a teljes dokumentáció megküldéséről, válaszolja meg a szeptember 30-i levelet, és hívja össze az érintett települések polgármestereinek egyeztetését. Mindhárom ügyben konkrét határidőket és időpontot vár.

Előre megüzente Vitézy Dávid a V-hídnak: soha többé nem nyerhet közbeszerzést Mészáros Lőrinc vasútépítő cége Magyarországon

Nem érhette váratlanul a vasútépítési szakmát a kormány bejelentése a Déli Körvasút beruházás leállításáról. Vitézy Dávid ugyanis már múlt csütörtökön, a Hungrail konferenciáján félreérthetetlenül utalt rá, hogy a V-híd vasútépítő vállalatot kizárja a közbeszerzésekből a kabinet.

 

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