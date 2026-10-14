Ehhez nincs hozzászokva Vitézy Dávid: lefagyott a vasútvonal fejlesztése, számon kérte a 25 ezres város polgármestere – "Milyen alapon állít olyat, hogy miattam áll a projekt?"

Gyál polgármestere visszautasította Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vádját, miszerint miatta áll a 142-es vasútvonal fejlesztése. Pápai Mihály szerint hónapok óta várják az átdolgozott terveket, a teljes tervdokumentációt és a hivatalos megkereséseikre adott válaszokat.

Pápai Mihály nyílt levélben szólította fel Vitézy Dávidot, hogy intézkedjen a 142-es vasútvonal fejlesztésének ügyében / Fotó: AFP

Nyílt levélben szólította fel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert Pápai Mihály, Gyál polgármestere, miután a tárcavezető október 13-i Facebook-kommentjeiben ismét őt tette felelőssé a 142-es vasútvonal fejlesztésének elakadásáért.

A polgármester visszautasítja a vádat, és azt állítja: az önkormányzat hónapok óta várja az ígért terveket, a hivatalos megkereséseire pedig nem kap választ.

Pápai felidézte, hogy az augusztus 7-i egyeztetésen Vitézy azt ígérte, elkészítik a megbeszélteket összefoglaló anyagot, a felvetéseket beépítik az új tanulmányba, majd folytatják a tárgyalásokat. A miniszter emellett garanciákat ígért arra, hogy a felújított vonalon nem jelenik meg a teherforgalom. A polgármester szerint ezeket a garanciákat azóta sem kapták meg.

A következő egyeztetésre augusztus 25-én került sor, amikor a MÁV és a Ring Mérnöki Iroda képviselőivel tekintették át Gyál elvárásait. A megbeszélés végén azt az ígéretet kapták, hogy a mérnöki iroda a következő héten megküldi a javaslataik alapján átdolgozott terveket. Ezek azonban nem érkeztek meg.

Pápai szeptember 30-án levélben fordult Szilágyi Tiborhoz, a MÁV Zrt. beruházási vezérigazgató-helyetteséhez. Azt kérdezte, mikor kapják meg a módosított terveket, és kérte a beruházás teljes, aktuális tervdokumentációját is. A megkeresésére október 14-ig nem érkezett válasz.

Gyál eközben helyi mérnökökből álló munkacsoportot hozott létre, hogy a vasútfejlesztést a város teljes közlekedési rendszerével összehangolva tervezzék meg. Pápai szerint ehhez elengedhetetlen a dokumentáció megismerése.

Vitézy Dávid háza táján van a probléma?

A polgármester azt is felvetette, hogy a késlekedés mögött a szükséges erőforrások vagy a pénzügyi fedezet hiánya állhat. Egyértelmű tájékoztatást kért Vitézytől, és elfogadhatatlannak nevezte, ha a beruházás akadályait az önkormányzatra hárítják.