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Vitézy Dávid egyértelmű üzenetet küldött a fővárosnak: véget ért egy korszak Budapest életében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A miniszter hangsúlyozta, hogy nem feltételek nélküli mentőcsomagról van szó. Vitézy Dávid szerint az állami támogatás lehetővé teszi Budapest tartozásainak rendezését és a közszolgáltatások zavartalan működését.
VG
2026.10.10, 12:14
Frissítve: 2026.10.10, 12:20
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A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése – írta a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán

Vitézy Dávid / Facebook
Vitézy Dávid egyértelmű üzenetet küldött a fővárosnak: Budapest most már rendezheti a dolgait / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Vitézy Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap.

A Világgazdaság is megírta, hogy a Tisza-kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy 

Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten, 

a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.

A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025. és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. A támogatás feltétele, hogy a főváros megtegye a szükséges intézkedéseket a 2023 és 2026 közötti évek szolidaritási hozzájárulásával kapcsolatos, még folyamatban lévő perektől történő elállás érdekében. 

A támogatás a korábbi, vitatott elvonások jelentős részét is kompenzálja – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy nem feltételek nélküli mentőcsomagról van szó. A megállapodás hosszú távú megoldásokat is tartalmaz a budapesti útfelújítások finanszírozására és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) regionális kiterjesztésére.

„A kormány és a főváros nem lehet egymás ellensége. Lehetnek vitáink, de az együttműködésnek nincs alternatívája, ha Budapest és az agglomeráció közlekedését fejleszteni, a város működését pedig hosszú távon biztosítani akarjuk. Erről szól ez a friss kormánydöntés” – írta a közlekedési és beruházási miniszter.

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Karácsony Gergely
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