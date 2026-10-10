Vitézy Dávid egyértelmű üzenetet küldött a fővárosnak: véget ért egy korszak Budapest életében

A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése – írta a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid egyértelmű üzenetet küldött a fővárosnak: Budapest most már rendezheti a dolgait / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Vitézy Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap.

A Világgazdaság is megírta, hogy a Tisza-kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy

Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten,

a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.

A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025. és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. A támogatás feltétele, hogy a főváros megtegye a szükséges intézkedéseket a 2023 és 2026 közötti évek szolidaritási hozzájárulásával kapcsolatos, még folyamatban lévő perektől történő elállás érdekében.

A támogatás a korábbi, vitatott elvonások jelentős részét is kompenzálja – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy nem feltételek nélküli mentőcsomagról van szó. A megállapodás hosszú távú megoldásokat is tartalmaz a budapesti útfelújítások finanszírozására és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) regionális kiterjesztésére.

„A kormány és a főváros nem lehet egymás ellensége. Lehetnek vitáink, de az együttműködésnek nincs alternatívája, ha Budapest és az agglomeráció közlekedését fejleszteni, a város működését pedig hosszú távon biztosítani akarjuk. Erről szól ez a friss kormánydöntés” – írta a közlekedési és beruházási miniszter.