Ez a semmiből robbant: botrány tört ki Vitézy Dávid és Kapitány István minisztériuma között – ez lehet a magyarázat, miért mondott le azonnal az energetikai államtitkár

Tegnap este lapunk beszámolt róla, hogy teljesen váratlanul lemondott Kapitány István egyik legfontosabb embere, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, Tótth András. Lemondását benyújtotta, megbízatásának megszűnéséről pedig a köztársasági elnök határozott a miniszterelnök javaslatára. A távozás hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket. A politikus távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.

Botrány tört ki Vitézy Dávid és Kapitány István minisztériuma között/Fotó: AFP

Vitézy államtitkára a lemondás előtt posztolt

Percekkel előtte azonban, mielőtt megtörtént a bejelentés Tótth András lemondásáról, Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, Tárkányi Zsolt beleszállt a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba. Facebook-bejegyzésében azt írta:

„Felszólítom a Magyar Akkumulátoripari Szövetséget, hogy ne Debrecenben rendezzék meg a Magyar Akkumulátoripari Napok nevű rendezvényüket! Debrecenben az akkumulátorgyárak ugyanis nem a fenntartható, környezettudatos, modern mobilitást jelentik a város polgárainak, hanem a bizalmatlanságot a gyárak működésével kapcsolatosan, a szennyezésektől való félelmet, valamint a lakókörnyezetünk és városunk jövője iránt érzett aggodalmat.

Felháborító, hogy Debrecenre, mint Európa akkumulátoripari központjára hivatkoznak, miközben a lakosság ezeket a gyárakat egyáltalán nem akarta és jogosan tartott tőlük. Működésüknek városunk eddig kizárólag a hátrányait szenvedte el."

„Külön sérelmesnek tartom, hogy a magyar kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy bennünket, a város országgyűlési képviselőit – egyben a magyar kormány államtitkárait – előzetesen nem tájékoztatta erről, pedig az egész ország közvéleménye előtt ismertek a lakossági aggodalmak."

– hangsúlyozta Tárkányi Zsolt.

Ezért bukott meg Kapitány István államtikára, Tótth András?

A szakmai szervezet november 4-én és 5-én a debreceni Kölcsey Központban tartaná meg rendezvényét, amelyre több kínai akkumulátorgyártó vállalat, köztük a CATL felsővezetését is meghívták. Ami különösen érdekessé teszi a két tárca összefeszülését, hogy a konferencia programjából kiderült: a rendezvényen éppen a percekkel később távozását bejelentő Tótth András energetikai államtitkár szerepelt volna az egyik főelőadóként.