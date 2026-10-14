Ez a semmiből robbant: botrány tört ki Vitézy Dávid és Kapitány István minisztériuma között – ez lehet a magyarázat, miért mondott le azonnal az energetikai államtitkár
Tegnap este lapunk beszámolt róla, hogy teljesen váratlanul lemondott Kapitány István egyik legfontosabb embere, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, Tótth András. Lemondását benyújtotta, megbízatásának megszűnéséről pedig a köztársasági elnök határozott a miniszterelnök javaslatára. A távozás hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket. A politikus távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.
Vitézy államtitkára a lemondás előtt posztolt
Percekkel előtte azonban, mielőtt megtörtént a bejelentés Tótth András lemondásáról, Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, Tárkányi Zsolt beleszállt a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba. Facebook-bejegyzésében azt írta:
„Felszólítom a Magyar Akkumulátoripari Szövetséget, hogy ne Debrecenben rendezzék meg a Magyar Akkumulátoripari Napok nevű rendezvényüket! Debrecenben az akkumulátorgyárak ugyanis nem a fenntartható, környezettudatos, modern mobilitást jelentik a város polgárainak, hanem a bizalmatlanságot a gyárak működésével kapcsolatosan, a szennyezésektől való félelmet, valamint a lakókörnyezetünk és városunk jövője iránt érzett aggodalmat.
Felháborító, hogy Debrecenre, mint Európa akkumulátoripari központjára hivatkoznak, miközben a lakosság ezeket a gyárakat egyáltalán nem akarta és jogosan tartott tőlük. Működésüknek városunk eddig kizárólag a hátrányait szenvedte el."
„Külön sérelmesnek tartom, hogy a magyar kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy bennünket, a város országgyűlési képviselőit – egyben a magyar kormány államtitkárait – előzetesen nem tájékoztatta erről, pedig az egész ország közvéleménye előtt ismertek a lakossági aggodalmak."
– hangsúlyozta Tárkányi Zsolt.
Ezért bukott meg Kapitány István államtikára, Tótth András?
A szakmai szervezet november 4-én és 5-én a debreceni Kölcsey Központban tartaná meg rendezvényét, amelyre több kínai akkumulátorgyártó vállalat, köztük a CATL felsővezetését is meghívták. Ami különösen érdekessé teszi a két tárca összefeszülését, hogy a konferencia programjából kiderült: a rendezvényen éppen a percekkel később távozását bejelentő Tótth András energetikai államtitkár szerepelt volna az egyik főelőadóként.
Innentől kezdve pedig nem nehéz összefüggésbe hozni Kapitány István kulcsfontosságú államtitkárának bukását azzal, hogy megpróbált volna szóba állni a magyarországi akkumulátoripar legnagyobb cégeivel. Hogy ez miért főbenjáró bűn a járműgyártás elektromos átállásának kellős közepén, az nem világos.
Mindenesetre egészen különös és példátlan, hogy két csúcsminisztérium ilyen nyilvánvalóan vesszen össze, mindezt ráadásul a közösségi médiában. Ha valóban ez vezetett Tótth András távozásához, az pedig kiváltképp érthetetlen.