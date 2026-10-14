Deviza
EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,13% GBP/HUF430,48 -0,04% CHF/HUF389,86 -0,08% PLN/HUF83,19 -0,07% RON/HUF68,05 -0,21% CZK/HUF14,92 -0,12% EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,13% GBP/HUF430,48 -0,04% CHF/HUF389,86 -0,08% PLN/HUF83,19 -0,07% RON/HUF68,05 -0,21% CZK/HUF14,92 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 659,01 +0,08% MTELEKOM2 622 +0,84% MOL4 910 +0,29% OTP42 100 -0,71% RICHTER12 420 +1,37% OPUS212 -1,89% ANY6 180 0% AUTOWALLIS118 -2,97% WABERERS4 220 -1,18% BUMIX8 805,58 -0,4% CETOP4 894,16 +0,6% CETOP NTR3 156,53 -0,19% BUX143 659,01 +0,08% MTELEKOM2 622 +0,84% MOL4 910 +0,29% OTP42 100 -0,71% RICHTER12 420 +1,37% OPUS212 -1,89% ANY6 180 0% AUTOWALLIS118 -2,97% WABERERS4 220 -1,18% BUMIX8 805,58 -0,4% CETOP4 894,16 +0,6% CETOP NTR3 156,53 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ez a semmiből robbant: botrány tört ki Vitézy Dávid és Kapitány István minisztériuma között – ez lehet a magyarázat, miért mondott le azonnal az energetikai államtitkár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Percekkel Tótth András energetikai államtitkár váratlan lemondása előtt Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, Tárkányi Zsolt élesen bírálta a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot egy debreceni akkumulátoripari konferencia miatt. Tárkányi azt kifogásolta, hogy a tárca egyik államtitkára felszólalna a rendezvényen, miközben a debreceni lakosság körében komoly aggályok vannak az akkumulátorgyárak működésével kapcsolatban.
VG
2026.10.14, 07:20
Frissítve: 2026.10.14, 07:34
Szóljon hozzá!

Tegnap este lapunk beszámolt róla, hogy teljesen váratlanul lemondott Kapitány István egyik legfontosabb embere, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, Tótth András. Lemondását benyújtotta, megbízatásának megszűnéséről pedig a köztársasági elnök határozott a miniszterelnök javaslatára. A távozás hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket. A politikus távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.

Vitézy Dávid, Kapitány István
Botrány tört ki Vitézy Dávid és Kapitány István minisztériuma között/Fotó: AFP

Vitézy államtitkára a lemondás előtt posztolt

Percekkel előtte azonban, mielőtt megtörtént a bejelentés Tótth András lemondásáról, Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, Tárkányi Zsolt beleszállt a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba. Facebook-bejegyzésében azt írta: 

„Felszólítom a Magyar Akkumulátoripari Szövetséget, hogy ne Debrecenben rendezzék meg a Magyar Akkumulátoripari Napok nevű rendezvényüket! Debrecenben az akkumulátorgyárak ugyanis nem a fenntartható, környezettudatos, modern mobilitást jelentik a város polgárainak, hanem a bizalmatlanságot a gyárak működésével kapcsolatosan, a szennyezésektől való félelmet, valamint a lakókörnyezetünk és városunk jövője iránt érzett aggodalmat.

Felháborító, hogy Debrecenre, mint Európa akkumulátoripari központjára hivatkoznak, miközben a lakosság ezeket a gyárakat egyáltalán nem akarta és jogosan tartott tőlük. Működésüknek városunk eddig kizárólag a hátrányait szenvedte el."

„Külön sérelmesnek tartom, hogy a magyar kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy bennünket, a város országgyűlési képviselőit – egyben a magyar kormány államtitkárait – előzetesen nem tájékoztatta erről, pedig az egész ország közvéleménye előtt ismertek a lakossági aggodalmak." 

– hangsúlyozta Tárkányi Zsolt.

Ezért bukott meg Kapitány István államtikára, Tótth András?

A szakmai szervezet november 4-én és 5-én a debreceni Kölcsey Központban tartaná meg rendezvényét, amelyre több kínai akkumulátorgyártó vállalat, köztük a CATL felsővezetését is meghívták. Ami különösen érdekessé teszi a két tárca összefeszülését, hogy a konferencia programjából kiderült: a rendezvényen éppen a percekkel később távozását bejelentő Tótth András energetikai államtitkár szerepelt volna az egyik főelőadóként.

Innentől kezdve pedig nem nehéz összefüggésbe hozni Kapitány István kulcsfontosságú államtitkárának bukását azzal, hogy megpróbált volna szóba állni a magyarországi akkumulátoripar legnagyobb cégeivel. Hogy ez miért főbenjáró bűn a járműgyártás elektromos átállásának kellős közepén, az nem világos.

Mindenesetre egészen különös és példátlan, hogy két csúcsminisztérium ilyen nyilvánvalóan vesszen össze, mindezt ráadásul a közösségi médiában. Ha valóban ez vezetett Tótth András távozásához, az pedig kiváltképp érthetetlen.

Szóljon hozzá!
Tárkányi Zsolt
akkumulátoripar
államtitkár
lemondás
Kapitány István
Vitézy Dávid
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu