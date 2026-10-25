Vitézy Dávid fontos üzenetet küldött a szülőknek: ezt nem lehet elég korán elkezdeni

Nem lehet elég korán elkezdeni a közlekedési szabályok megismerését – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a Biztonságos Óvoda Programhoz már mintegy ezer magyarországi intézmény csatlakozott, így egyre több gyermek sajátíthatja el szervezett keretek között a biztonságos közlekedés alapjait. A kezdeményezés abból indul ki, hogy a közlekedési magatartás alapjai már kisgyermekkorban kialakulnak. A program ezért nem hagyományos oktatásra épül, hanem olyan játékos foglalkozásokra, amelyek során az óvodások saját élményeiken keresztül ismerhetik meg a legfontosabb szabályokat.

Közlekedési vetélkedő 2022-ben. Vitézy Dávid bejelentette a óvodák számára kiírt programot Fotó: Nagy Norbert

A gyermekek megtanulhatják például a gyalogos közlekedés alapjait, a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatát, valamint a legfontosabb közlekedési táblák jelentését. Emellett a kerékpározáshoz és más közlekedési helyzetekhez kapcsolódó védőfelszerelések szerepével is megismerkedhetnek. A program bemutatása szerint a kidolgozott módszertan már korábban 70–80 ezer óvodáshoz jutott el, és több mint ezer intézmény építette be a közlekedésre nevelést a pedagógiai munkájába.

Tapolcán indult az országos versenysorozat

A közlekedésbiztonsági ismeretek átadását idén a Biztonságos Óvoda Kupa is segíti, amelynek első vármegyei fordulóját Tapolcán rendezték meg. Vitézy Dávid beszámolója szerint a Veszprém vármegyei versenyen az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde Margaréta csoportja szerezte meg az első helyet.

A közlekedésbiztonság ugyanis nem csupán a közlekedési táblák és előírások ismeretét jelenti, hanem azt is, hogy a közlekedők képesek legyenek felismerni a veszélyes helyzeteket, és figyelembe vegyék mások biztonságát. A 2026-os pályázati felhívás szerint a „Közlekedésbiztonság szuperhősei” elnevezésű verseny két részből áll. Az első fordulóban a gyermekek saját közlekedésbiztonsági szuperhőst alkotnak, majd a továbbjutók játékos, mozgásos csapatfeladatokban mérhetik össze tudásukat. A kiírás szerint a második fordulóba jutó óvodák egységesen 100 ezer forint értékű nyereményben részesülnek, a résztvevő gyermekek pedig közlekedésbiztonsági ajándékcsomagot kapnak.