Vitézy Dávid fontos üzenetet küldött a szülőknek: ezt nem lehet elég korán elkezdeni
Nem lehet elég korán elkezdeni a közlekedési szabályok megismerését – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a Biztonságos Óvoda Programhoz már mintegy ezer magyarországi intézmény csatlakozott, így egyre több gyermek sajátíthatja el szervezett keretek között a biztonságos közlekedés alapjait. A kezdeményezés abból indul ki, hogy a közlekedési magatartás alapjai már kisgyermekkorban kialakulnak. A program ezért nem hagyományos oktatásra épül, hanem olyan játékos foglalkozásokra, amelyek során az óvodások saját élményeiken keresztül ismerhetik meg a legfontosabb szabályokat.
A gyermekek megtanulhatják például a gyalogos közlekedés alapjait, a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatát, valamint a legfontosabb közlekedési táblák jelentését. Emellett a kerékpározáshoz és más közlekedési helyzetekhez kapcsolódó védőfelszerelések szerepével is megismerkedhetnek. A program bemutatása szerint a kidolgozott módszertan már korábban 70–80 ezer óvodáshoz jutott el, és több mint ezer intézmény építette be a közlekedésre nevelést a pedagógiai munkájába.
Tapolcán indult az országos versenysorozat
A közlekedésbiztonsági ismeretek átadását idén a Biztonságos Óvoda Kupa is segíti, amelynek első vármegyei fordulóját Tapolcán rendezték meg. Vitézy Dávid beszámolója szerint a Veszprém vármegyei versenyen az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde Margaréta csoportja szerezte meg az első helyet.
A közlekedésbiztonság ugyanis nem csupán a közlekedési táblák és előírások ismeretét jelenti, hanem azt is, hogy a közlekedők képesek legyenek felismerni a veszélyes helyzeteket, és figyelembe vegyék mások biztonságát. A 2026-os pályázati felhívás szerint a „Közlekedésbiztonság szuperhősei” elnevezésű verseny két részből áll. Az első fordulóban a gyermekek saját közlekedésbiztonsági szuperhőst alkotnak, majd a továbbjutók játékos, mozgásos csapatfeladatokban mérhetik össze tudásukat. A kiírás szerint a második fordulóba jutó óvodák egységesen 100 ezer forint értékű nyereményben részesülnek, a résztvevő gyermekek pedig közlekedésbiztonsági ajándékcsomagot kapnak.
Már több tízezer gyermekhez jutott el a program
A Biztonságos Óvoda Program nem új kezdeményezés: az országos közlekedésbiztonsági oktatási rendszer kialakítása évekkel ezelőtt kezdődött. A Közlekedéstudományi Intézet már 2020-ban is hirdetett pályázatot az óvodák számára, amelynek keretében az intézmények szakmai módszertani segítséget és oktatási segédanyagokat kaphattak.
A program egyik legfontosabb eleme, hogy a közlekedésbiztonsági ismeretek átadása ne egyszeri esemény legyen, hanem beépüljön az óvodák mindennapi nevelési tevékenységébe. Ehhez az óvodapedagógusok felkészítése is hozzátartozik. A résztvevő intézmények olyan módszertani anyagokat kapnak, amelyekkel a közlekedési szabályokat a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazodva ismertethetik meg.
A programban részt vevő intézmények elnyerhetik a „Biztonságos Óvoda” címet is, amely azt jelzi, hogy a közlekedésre nevelés kiemelt szerepet kap az adott óvoda pedagógiai munkájában. Vitézy Dávid szerint a kezdeményezés a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Közlekedéstudományi Intézet és a rendőrség együttműködésével valósul meg. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelésében nemcsak az intézményeknek, hanem a családoknak is meghatározó szerepük van.