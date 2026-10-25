Deviza
EUR/HUF365,23 -0,44% USD/HUF325,95 -0,42% GBP/HUF435,92 -0,44% CHF/HUF395,1 -0,43% PLN/HUF83,07 -0,27% RON/HUF68,2 -0,42% CZK/HUF15,01 -0,43% EUR/HUF365,23 -0,44% USD/HUF325,95 -0,42% GBP/HUF435,92 -0,44% CHF/HUF395,1 -0,43% PLN/HUF83,07 -0,27% RON/HUF68,2 -0,42% CZK/HUF15,01 -0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Vitézy Dávid fontos üzenetet küldött a szülőknek: ezt nem lehet elég korán elkezdeni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már mintegy ezer óvoda vesz részt a Biztonságos Óvoda Programban, amelynek célja, hogy a legkisebbek játékos formában ismerkedjenek meg a közlekedés szabályaival. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint az idei Biztonságos Óvoda Kupa Tapolcán kezdődött, a győztesek mellett pedig valamennyi résztvevő gyermek ajándékot kap.
VG
2026.10.25, 09:03
Szóljon hozzá!

Nem lehet elég korán elkezdeni a közlekedési szabályok megismerését – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a Biztonságos Óvoda Programhoz már mintegy ezer magyarországi intézmény csatlakozott, így egyre több gyermek sajátíthatja el szervezett keretek között a biztonságos közlekedés alapjait. A kezdeményezés abból indul ki, hogy a közlekedési magatartás alapjai már kisgyermekkorban kialakulnak. A program ezért nem hagyományos oktatásra épül, hanem olyan játékos foglalkozásokra, amelyek során az óvodások saját élményeiken keresztül ismerhetik meg a legfontosabb szabályokat.

Vitézy Dávid, közlekedési szabályok, Óvoda,
Közlekedési vetélkedő 2022-ben. Vitézy Dávid bejelentette a óvodák számára kiírt programot Fotó: Nagy Norbert

A gyermekek megtanulhatják például a gyalogos közlekedés alapjait, a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatát, valamint a legfontosabb közlekedési táblák jelentését. Emellett a kerékpározáshoz és más közlekedési helyzetekhez kapcsolódó védőfelszerelések szerepével is megismerkedhetnek. A program bemutatása szerint a kidolgozott módszertan már korábban 70–80 ezer óvodáshoz jutott el, és több mint ezer intézmény építette be a közlekedésre nevelést a pedagógiai munkájába.

Tapolcán indult az országos versenysorozat

A közlekedésbiztonsági ismeretek átadását idén a Biztonságos Óvoda Kupa is segíti, amelynek első vármegyei fordulóját Tapolcán rendezték meg. Vitézy Dávid beszámolója szerint a Veszprém vármegyei versenyen az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde Margaréta csoportja szerezte meg az első helyet.

A közlekedésbiztonság ugyanis nem csupán a közlekedési táblák és előírások ismeretét jelenti, hanem azt is, hogy a közlekedők képesek legyenek felismerni a veszélyes helyzeteket, és figyelembe vegyék mások biztonságát. A 2026-os pályázati felhívás szerint a „Közlekedésbiztonság szuperhősei” elnevezésű verseny két részből áll. Az első fordulóban a gyermekek saját közlekedésbiztonsági szuperhőst alkotnak, majd a továbbjutók játékos, mozgásos csapatfeladatokban mérhetik össze tudásukat. A kiírás szerint a második fordulóba jutó óvodák egységesen 100 ezer forint értékű nyereményben részesülnek, a résztvevő gyermekek pedig közlekedésbiztonsági ajándékcsomagot kapnak.

Már több tízezer gyermekhez jutott el a program

A Biztonságos Óvoda Program nem új kezdeményezés: az országos közlekedésbiztonsági oktatási rendszer kialakítása évekkel ezelőtt kezdődött. A Közlekedéstudományi Intézet már 2020-ban is hirdetett pályázatot az óvodák számára, amelynek keretében az intézmények szakmai módszertani segítséget és oktatási segédanyagokat kaphattak.

A program egyik legfontosabb eleme, hogy a közlekedésbiztonsági ismeretek átadása ne egyszeri esemény legyen, hanem beépüljön az óvodák mindennapi nevelési tevékenységébe. Ehhez az óvodapedagógusok felkészítése is hozzátartozik. A résztvevő intézmények olyan módszertani anyagokat kapnak, amelyekkel a közlekedési szabályokat a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazodva ismertethetik meg.

A programban részt vevő intézmények elnyerhetik a „Biztonságos Óvoda” címet is, amely azt jelzi, hogy a közlekedésre nevelés kiemelt szerepet kap az adott óvoda pedagógiai munkájában. Vitézy Dávid szerint a kezdeményezés a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Közlekedéstudományi Intézet és a rendőrség együttműködésével valósul meg. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelésében nemcsak az intézményeknek, hanem a családoknak is meghatározó szerepük van.

Szóljon hozzá!
közlekedés
biztonságos óvoda
Vitézy Dávid
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu