Vitézy Dávid közölte, mire menne a fővárosi parkolási bevétel, ha egyáltalán lenne – meglepte a kerületek felháborodása

Az egyik nagy budai kerületben a parkolási bevételek 97,44 százalékát felemészti a rendszer üzemeltetése, ez az adat az automaták leszerelése és a júliusi parkolási díjemelés után alakult ki. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a parkolásüzemeltetés fővároshoz telepítése kapcsán.

A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolásból származó nettó bevételt az utakra kell költeni – közölte Vitézy Dávid az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. / Fotó: Balogh Zoltán

Vitézy: Nem a pénzügyi, hanem a műszaki válsághelyzetet kell kezelni

Mint mondta: az állam a parkolási bevételekből nem von el pénzt, ám a fővároshoz kerülő forrásokat így sem lehet majd szabadon működési kiadásokra fordítani. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolásból származó nettó bevételt az utakra kell költeni.

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy ezek a források nem Budapest pénzügyi válsághelyzetét, hanem a város „műszaki válsághelyzetét”, elsősorban az utak rossz állapotát hivatottak kezelni.

Vitézy Dávid arra számít, hogy az egységes parkolási rendszerben az üzemeltetési költségek levonása után több pénz maradhat, mint jelenleg a kerületeknél.

A döntés hátteréről a miniszter közölte, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) egyelőre a kormány és a főváros közös politikai szándékát rögzítette, amelynek célja meglátása szerint Budapest hosszú távú működőképességének biztosítása. A megállapodást ezt követően kell átültetni a magyar jogrendbe – mutatott rá.

Megjegyezte: még van idő arra, hogy az érintettek megpróbálják meggyőzni a közvéleményt, illetve az elvi döntést meghozó szereplőket. Vitézy hangsúlyozta: ezúttal nem „éjszakai jogalkotás” történt, az FKT egy politikai szándékot rögzített, amelynek jogszabályi átültetése most kezdődik.

A minisztert meglepte a kerületek felháborodása

Ahogyan arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a főváros és a kormány közötti megállapodás létrejötte után közvetlenül Vitézy Dávid a parkolási rendszerrel kapcsolatban arról beszélt, hogy az esetleges egységesítéssel bizonyos önkormányzatok akár jól is járhatnak.

Nem akarok senkit megbántani, de ma olyan polgármestert is láttam, aki tiltakozik, ahol egyébként a saját bevallásuk szerint veszteséges a parkolás, mert többe kerül a működtetése, mint amennyit beszednek. Ha a főváros egységesen látja el, még egy tehertől meg is szabadítja őket. Meglepett ez a típusú felháborodás

− mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy az FKT döntése alapján a kormány javaslatot fog tenni az Országgyűlésnek arra, hogy módosuljon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény, ezzel lehetővé téve az egységes parkolási rendszer létrejöttét.