Erre nem lesz büszke Vitézy Dávid, kivételesen irigykedhet Lázár Jánosra: brutálisan romlott a MÁV-vonatok pontossága, egyből beszóltak a tárcavezetőnek – „Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa"
"Brutálisan romlott a vonatok pontossága idén nyáron. Míg Vitézy Dávid a sajtóban szakért, az utasok egyre többet várakoznak. Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa" – ezt írta ki közösségi oldalára Nagy Bálint országgyűlési képviselő vasárnap. A volt államtitkár a MÁV nyári adatokat összegző statisztikája alapján azt állítja, hogy az állami vasút rosszabb szolgáltatást nyújtott az utasoknak idén, mint egy évvel ezelőtt.
Erre nem lesz büszke Vitézy Dávid, kivételesen irigykedhet Lázár Jánsora: brutálisan romlott a MÁV-vonatok pontossága, egyből beszóltak a tárcavezetőnek – „Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa"
A politikus szerint miközben a leközlekedett vonatok száma mindössze 0,6 százalékkal emelkedett, az öt percnél többet késő járatok száma közel 30 százalékkal nőtt. Még nagyobb volt az emelkedés a húszperces késést meghaladó vonatoknál: ezek száma 48 százalékkal ugrott meg. A menetrendszerűség is látványosan romlott:
- míg 2025 nyarán a vonatok 79,01 százaléka közlekedett a meghatározott pontossági határon belül;
- addig 2026 nyarán ez az arány már csak 72,89 százalék volt.
A visszaesés több mint hat százalékpontot jelent, vagyis az utasoknak nagyobb eséllyel kellett késéssel számolniuk, mint egy évvel korábban. Az InterCity-járatokat is magában foglaló IC/EC/railjet xpress kategóriában még kedvezőtlenebbül alakult a helyzet. A vonatok pontossága a korábbi 49,28 százalékról 34,25 százalékra esett vissza. Az adatok szerint 2026 augusztusában így már csak nagyjából minden harmadik járat fért bele az ötperces tűréshatárba.
Miközben Vitézy Dávid a Fidesz-kormányok beruházásaival ünnepelteti magát és nap, mint nap a szakértői szerepben tetszeleg, a valóságban csúnyán leszerepelt
– állapítja meg a politikus. Elismeri, hogy Vitézy tényleg rajong a vonatokért, a „szakértelme” azonban csak egy jól felépített politikai termék. "Vitézy adja a szakmai hitelességet Magyar Péternek ahhoz, hogy ki tudja játszani a hazai közlekedés- és építésgazdaságot a külföldi érdekcsoportoknak. Vitézy szakértelme a főszezonban megbukott" – tette hozzá.
Rendre támadta Lázárt Vitézy a MÁV miatt
A mostani adatok kapcsán érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy Vitézy korábban rendszeresen támadta Lázár János építési és közlekedési minisztert a MÁV vonatok pontossága miatt. Vitézy Dávid 2025. január 9-én bírálta Lázár János késési biztosításról szóló bejelentését, amely szerint júniustól 20 percet meghaladó vonatkésés esetén visszajár a jegyár fele. Vitézy úgy fogalmazott, hogy a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”, és szerinte az intézkedéseket részben az erősödő politikai verseny kényszerítette ki.
Máris itt az első fordulat a Déli Körvasút-botrányban: fontos részletet ástak elő Vitézy Dávid múltjából – „A közbeszerzés részleteit igen jól ismeri”
Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár élesen bírálta a Tisza-kormányt a Déli Körvasút második ütemének ügye miatt. Szerinte a közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva magyar cégeket szorítanak ki a beruházásokból, hogy külföldi vállalkozásoknak adjanak teret. A politikus Vitézy Dávid személyes felelősségét is felvetette, miközben a Déli Körvasút projekt befejezése akár 2030-ig is elhúzódhat.