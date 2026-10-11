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Erre nem lesz büszke Vitézy Dávid, kivételesen irigykedhet Lázár Jánosra: brutálisan romlott a MÁV-vonatok pontossága, egyből beszóltak a tárcavezetőnek – „Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa"

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Csúnyán leszerepelt a MÁV – ezt állítja Nagy Bálint, az Orbán-kormány államtitkára, a MÁV adataira hivatkozva szólt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek a Facebookon. A politikus szerint az InterCity, EuroCity és railjet járatok pontossága különösen nagyot zuhant 2026 nyarán.
VG
2026.10.11, 14:42
Frissítve: 2026.10.11, 14:54
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"Brutálisan romlott a vonatok pontossága idén nyáron. Míg Vitézy Dávid a sajtóban szakért, az utasok egyre többet várakoznak. Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa" – ezt írta ki közösségi oldalára Nagy Bálint országgyűlési képviselő vasárnap. A volt államtitkár a MÁV nyári adatokat összegző statisztikája alapján azt állítja, hogy az állami vasút rosszabb szolgáltatást nyújtott az utasoknak idén, mint egy évvel ezelőtt.

Vitézy Dávid máv
A MÁV 2026-os nyári statisztikája szerint jelentősen romlott a vonatok pontossága Vitézy Dávid kezében / Fotó: AFP

Erre nem lesz büszke Vitézy Dávid, kivételesen irigykedhet Lázár Jánsora: brutálisan romlott a MÁV-vonatok pontossága, egyből beszóltak a tárcavezetőnek – „Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa"

A politikus szerint miközben a leközlekedett vonatok száma mindössze 0,6 százalékkal emelkedett, az öt percnél többet késő járatok száma közel 30 százalékkal nőtt. Még nagyobb volt az emelkedés a húszperces késést meghaladó vonatoknál: ezek száma 48 százalékkal ugrott meg. A menetrendszerűség is látványosan romlott:

  • míg 2025 nyarán a vonatok 79,01 százaléka közlekedett a meghatározott pontossági határon belül;
  • addig 2026 nyarán ez az arány már csak 72,89 százalék volt.

A visszaesés több mint hat százalékpontot jelent, vagyis az utasoknak nagyobb eséllyel kellett késéssel számolniuk, mint egy évvel korábban. Az InterCity-járatokat is magában foglaló IC/EC/railjet xpress kategóriában még kedvezőtlenebbül alakult a helyzet. A vonatok pontossága a korábbi 49,28 százalékról 34,25 százalékra esett vissza. Az adatok szerint 2026 augusztusában így már csak nagyjából minden harmadik járat fért bele az ötperces tűréshatárba.

Miközben Vitézy Dávid a Fidesz-kormányok beruházásaival ünnepelteti magát és nap, mint nap a szakértői szerepben tetszeleg, a valóságban csúnyán leszerepelt

– állapítja meg a politikus. Elismeri, hogy Vitézy tényleg rajong a vonatokért, a „szakértelme” azonban csak egy jól felépített politikai termék. "Vitézy adja a szakmai hitelességet Magyar Péternek ahhoz, hogy ki tudja játszani a hazai közlekedés- és építésgazdaságot a külföldi érdekcsoportoknak. Vitézy szakértelme a főszezonban megbukott" tette hozzá.

Rendre támadta Lázárt Vitézy a MÁV miatt

A mostani adatok kapcsán érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy Vitézy korábban rendszeresen támadta Lázár János építési és közlekedési minisztert a MÁV vonatok pontossága miatt. Vitézy Dávid 2025. január 9-én bírálta Lázár János késési biztosításról szóló bejelentését, amely szerint júniustól 20 percet meghaladó vonatkésés esetén visszajár a jegyár fele. Vitézy úgy fogalmazott, hogy a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”, és szerinte az intézkedéseket részben az erősödő politikai verseny kényszerítette ki.

Máris itt az első fordulat a Déli Körvasút-botrányban: fontos részletet ástak elő Vitézy Dávid múltjából – „A közbeszerzés részleteit igen jól ismeri”

Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár élesen bírálta a Tisza-kormányt a Déli Körvasút második ütemének ügye miatt. Szerinte a közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva magyar cégeket szorítanak ki a beruházásokból, hogy külföldi vállalkozásoknak adjanak teret. A politikus Vitézy Dávid személyes felelősségét is felvetette, miközben a Déli Körvasút projekt befejezése akár 2030-ig is elhúzódhat.

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