Erre nem lesz büszke Vitézy Dávid, kivételesen irigykedhet Lázár Jánosra: brutálisan romlott a MÁV-vonatok pontossága, egyből beszóltak a tárcavezetőnek – „Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa"

"Brutálisan romlott a vonatok pontossága idén nyáron. Míg Vitézy Dávid a sajtóban szakért, az utasok egyre többet várakoznak. Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa" – ezt írta ki közösségi oldalára Nagy Bálint országgyűlési képviselő vasárnap. A volt államtitkár a MÁV nyári adatokat összegző statisztikája alapján azt állítja, hogy az állami vasút rosszabb szolgáltatást nyújtott az utasoknak idén, mint egy évvel ezelőtt.

A MÁV 2026-os nyári statisztikája szerint jelentősen romlott a vonatok pontossága Vitézy Dávid kezében / Fotó: AFP

Erre nem lesz büszke Vitézy Dávid, kivételesen irigykedhet Lázár Jánsora: brutálisan romlott a MÁV-vonatok pontossága, egyből beszóltak a tárcavezetőnek – „Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa"

A politikus szerint miközben a leközlekedett vonatok száma mindössze 0,6 százalékkal emelkedett, az öt percnél többet késő járatok száma közel 30 százalékkal nőtt. Még nagyobb volt az emelkedés a húszperces késést meghaladó vonatoknál: ezek száma 48 százalékkal ugrott meg. A menetrendszerűség is látványosan romlott:

míg 2025 nyarán a vonatok 79,01 százaléka közlekedett a meghatározott pontossági határon belül;

addig 2026 nyarán ez az arány már csak 72,89 százalék volt.

A visszaesés több mint hat százalékpontot jelent, vagyis az utasoknak nagyobb eséllyel kellett késéssel számolniuk, mint egy évvel korábban. Az InterCity-járatokat is magában foglaló IC/EC/railjet xpress kategóriában még kedvezőtlenebbül alakult a helyzet. A vonatok pontossága a korábbi 49,28 százalékról 34,25 százalékra esett vissza. Az adatok szerint 2026 augusztusában így már csak nagyjából minden harmadik járat fért bele az ötperces tűréshatárba.

Miközben Vitézy Dávid a Fidesz-kormányok beruházásaival ünnepelteti magát és nap, mint nap a szakértői szerepben tetszeleg, a valóságban csúnyán leszerepelt

– állapítja meg a politikus. Elismeri, hogy Vitézy tényleg rajong a vonatokért, a „szakértelme” azonban csak egy jól felépített politikai termék. "Vitézy adja a szakmai hitelességet Magyar Péternek ahhoz, hogy ki tudja játszani a hazai közlekedés- és építésgazdaságot a külföldi érdekcsoportoknak. Vitézy szakértelme a főszezonban megbukott" – tette hozzá.