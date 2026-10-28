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Tisztítótűz: négy vizsgálóbizottságnál is hosszabbításra készülnek, kitolnák a közvagyon elvesztését és az MNB-t vizsgáló bizottság határidejét is

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Négy vizsgálóbizottság jelentéstételi határidejét hosszabbítaná meg közel hat hónappal, jövő június 15-ig az a határozati javaslat, amelyet tiszás képviselők nyújtottak be az Országgyűlésnek. A vizsgálóbizottságoknak az eredeti határidő szerint idén december 31-ig kellene jelentést tenniük.
VG
2026.10.28, 10:25
Frissítve: 2026.10.28, 10:26
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A parlament honlapjára kedden késő este felkerült indítványban Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője és képviselőtársai azt javasolják, hogy a gyermekvédelmi, a kegyelmi botrányt feltáró, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságok esetében a jelentések elkészítésére megállapított 2026. december 31-i határidőt 2027. június 15-re módosítsák. Az MTI tudósítása szerint a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság jelentéstételi határidejét a határozati javaslat nem érinti.

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Meghosszabbítaná több vizsgálóbizottság munkájának haáridejét a Tisza-frakció
Fotó: AFP

Meghosszabbított határidővel dolgoznának a vizsgálóbizottságok

A határidő meghosszabbítását az érintett bizottságok által vizsgált kérdéskörök 

  • tárgyi és időbeli terjedelmével, 
  • az érintett folyamatok összetettségével, valamint 
  • a vizsgálatok körében felmerült és még feldolgozandó információk, adatok, iratok, nyilatkozatok és meghallgatási anyagok jelentős mennyiségével indokolják.

A javaslat szerint a meghosszabbított határidő lehetővé teszi a szükséges iratok és adatok beszerzését, az érintett személyek meghallgatását, továbbá a feltárt tények, intézményi működési hiányosságok és felelősségi összefüggések megalapozott értékelését, valamint elősegíti, hogy az érintett bizottságok jelentései világos és ellenőrizhető megállapításokat, valamint érdemi jogalkotási, szervezeti és intézményi javaslatokat tartalmazzanak.

Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastagh Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága október közepén – számoltunk be arról a napoban. A testület továbbá döntött Répássy Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is.

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