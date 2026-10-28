Donald Trump vízumot adhatott Bolsonarónak, egyre több jel utal arra, hogy tényleg Amerikába menekült a választási vereség után

A CNN-nek nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint az Egyesült Államok vízumot állít ki Bolsonarónak és családtagjainak. Trump egyik tanácsadója azt mondta, hogy az elnök személyesen hagyta jóvá a brazil politikus beutazását. Az amerikai kormányzat hétfőn már tisztában volt azzal, hogy Bolsonarónak nagyjából 24 órája maradt útlevelei átadására, és jelezte neki, hogy az Egyesült Államokba beléphet. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Bolsonaro kedden már az Egyesült Államokban tartózkodott, de érkezésének pontos helye egyelőre nem ismert.

Flavio Bolsonaro amerikai vízumát Donald Trump hagyhatta jóvá

Fotó: AFP

Úgy kaphatott vízumot Bolsonaro, hogy korábban nem akarta elhagyni Brazíliát

Trump újságíróknak is beszélt a brazil politikus lehetséges érkezéséről. Arra a kérdésre, hogy engedélyezné-e Bolsonaro beutazását, azt válaszolta: „Jóváhagynám. Azt hiszem, rendes emberek. A választás nagyon furcsa volt, és szerintem szörnyű volt.”

Egyelőre nem tudni, hogy Trump és Bolsonaro beszélt-e egymással telefonon a politikus Brazíliából való távozása előtt.

A brazil politikus amerikai útjáról már korábban is jelentek meg sajtóértesülések. A CNN forrásai szerint Bolsonaro a vasárnapi elnökválasztás elvesztése után indult el az Egyesült Államok felé. Az argentin Infobae korábban arról írt, hogy a szenátor Argentínán keresztül hagyhatta el Brazíliát, az argentin kormány azonban közölte: nincs nyilvántartásuk arról, hogy Bolsonaro belépett volna az országba.

A politikus hétfőn az Instagramon közzétett videójában még tagadta, hogy menekülni készülne. Elmondása szerint a brazil rendőrség személyesen tájékoztatta a bírósági döntésről, és arról is, hogy nem hagyhatja el az országot.

Alexandre de Moraes, a brazil legfelsőbb bíróság bírája hétfőn 24 órás határidőt szabott Bolsonaro útleveleinek leadására. Miután a politikus nem adta át az okmányokat, a brazil szövetségi rendőrség visszavonta azokat – számolt be a CNN brazílai divízója.

A politikus távozásakor még nem volt érvényben elfogatóparancs ellene. Jogi szakértők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a bírósági utasítás megtagadása önmagában is alapot teremthet egy ilyen intézkedés elrendelésére.