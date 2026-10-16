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Máris itt a fordulat a Volánbusz-botrányban: kiengedték a börtönből a top milliárdos magyar vállalkozót – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezére rács mögött marad

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megszüntette Jellinek Dániel letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, miután a milliárdos üzletember együttműködött a nyomozó hatóságokkal. A Volánbusz-ügy másik gyanúsítottja, Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója ugyanakkor további három hónapig letartóztatásban marad.
VG
2026.10.16, 18:04
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A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint Jellinek Dániel ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá kerül, mozgását elektronikus nyomkövetővel ellenőrzik. Az üzletember a Volán-ügyben érdemi vallomást tett, és folyamatos együttműködési készséget mutatott, ezért esetében már nem áll fenn a bizonyítás befolyásolásának veszélye.

Volán-ügy
A hatóságok szerint a Volán-ügyben központi szerepet betöltő egykori állami vezető szabadlábra kerülése veszélyeztethetné a még fel nem kutatott érintettek kihallgatását. / Fotó: Mediaworks archív

A Volán-ügyben betöltött központi szerepe miatt maradhat rács mögött Szivek Norbert

A bíróság ugyanakkor továbbra is reálisnak tartja Jellinek szökésének és bűnismétlésének veszélyét, utóbbit büntetett előéletével, egy másik folyamatban lévő büntetőeljárással és kiterjedt üzleti kapcsolatrendszerével indokolta. Ezek a kockázatok azonban enyhébb kényszerintézkedéssel is kezelhetők.

Szivek Norbert esetében a bíróság változatlanul fennállónak ítélte a bizonyítás befolyásolásának veszélyét. 

A hatóságok szerint a Volán-ügyben központi szerepet betöltő egykori állami vezető szabadlábra kerülése veszélyeztethetné a még fel nem kutatott érintettek kihallgatását.

Ahogyan azt a Világgazdaság is megírta, a szintén a Volán-ügyben meggyanúsított Seszták Miklós ügyvédje korábban arról számolt be, hogy a nyomozati iratokból az derül ki, hogy a volt minisztert már hétfő reggel megfigyelték, még azelőtt, hogy az Országgyűlés felfüggesztette volna a mentelmi jogát. Papp Gábor a Blikknek azt nyilatkozta, hogy ekkor Seszták még gyanúsított sem volt.

Az ügyvéd hozzátette: a jelentésben ott van, hogy miután egyedül távozott a Központi Nyomozó Főügyészségről (KNYF), kivel beszélt, milyen ruhát viselt és milyen rendszámú autóba szállt be.

Papp Gábor egy másik jogi kifogást is megfogalmazott akkor, ugyanis szerinte Seszták őrizetbe vétele nem volt szabályszerű, mert az még azelőtt történt, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló parlamenti határozat megjelent volna a Magyar Közlönyben.

Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet szeptember közepén vették őrizetbe a Volánbuszt érintő korrupciós nyomozásban. A hatóságok gyanúja szerint 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos kár érhette az állami Volán-társaságokat túlárazott buszbeszerzések és más ügyletek miatt. Az ügyben összesen öt gyanúsított szerepel. Az ügyészség szerint Jellinek Dániel, Szivek Norbert és egy harmadik érintett terhére rótt bűncselekményekért akár 5–15 év szabadságvesztés is kiszabható.

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