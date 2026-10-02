Vitézy Dávid elárulta, hogy menti meg Lázár János tetszhalott tervét: itt az időpont, amikor megegyezne a vadiúj buszok százairól

Újraindulhat a Volánbusz 2023-ban megkötött, 160 darabos buszbeszerzése, miután Vitézy Dávid szerint sikerült életben tartani a korábbi keretmegállapodást. A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a Volánbusz így új alacsonypadlós autóbuszokhoz juthat, miközben a meglévő szerződés felhasználásával akár kilenc hónapot és jelentős összeget is megtakaríthatnak.

Új alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi buszokkal frissülhet a Volánbusz flottája / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

A miniszter közlése szerint a társaság még 2023-ban kötött keretmegállapodást két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, a járművek megrendelése azonban azóta nem történt meg.

A Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, de Lázár János nem engedte meg a buszok megrendelését

- írta Vitézy Dávid.

A miniszter szerint a keretszerződés ugyanakkor életben maradt, ezért a MÁV-csoport részeként működő Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő járműveket vásárolhat. A korábban két szereplővel megkötött keretmegállapodást az év végéig meghosszabbították, és elindítják a versenyújranyitás folyamatát.

Ennek során a két korábbi szállító versenyezhet a megrendelésért. A végleges árat a versenyújranyitás határozza meg, a 2023-ban rögzített összegek pedig felső árkorlátként szolgálnak. A korábbi keretmegállapodásban az Iveco Crossway LE buszokat kínáló ECO-Tech Vision Kft. nettó 83,8 millió forintos, míg a Setra MultiClass járművekkel pályázó Omnibus Hungária Kft. nettó 119,9 millió forintos maximális egységárat rögzített. Az Omnibus Hungária időközben az ITK Holdinghoz került, majd beolvadt az ITE Bus & Truck Kft.-be.

Vitézy szerint a konstrukcióval jelentős időt és pénzt lehet megtakarítani, mivel nem kell új közbeszerzési eljárást indítani, hanem a meglévő szerződés alapján folytatható a beszerzés.

Ezzel a megoldással jelentős mennyiségű időt és pénzt takarítunk meg, mivel nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, csak a meglévő szerződést kell újratárgyalni

- fogalmazott a miniszter.

A teljes folyamat szerinte így akár 9 hónappal is rövidebb lehet, ráadásul a buszokat a 2023-ban megállapított maximális áron szerezhetik be. Vitézy szerint ez lényegesen kedvezőbb a jelenleg más gyártótól érkező buszok árainál.