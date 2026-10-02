Vitézy Dávid elárulta, hogy menti meg Lázár János tetszhalott tervét: itt az időpont, amikor megegyezne a vadiúj buszok százairól
Újraindulhat a Volánbusz 2023-ban megkötött, 160 darabos buszbeszerzése, miután Vitézy Dávid szerint sikerült életben tartani a korábbi keretmegállapodást. A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a Volánbusz így új alacsonypadlós autóbuszokhoz juthat, miközben a meglévő szerződés felhasználásával akár kilenc hónapot és jelentős összeget is megtakaríthatnak.
A miniszter közlése szerint a társaság még 2023-ban kötött keretmegállapodást két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, a járművek megrendelése azonban azóta nem történt meg.
A Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, de Lázár János nem engedte meg a buszok megrendelését
- írta Vitézy Dávid.
A miniszter szerint a keretszerződés ugyanakkor életben maradt, ezért a MÁV-csoport részeként működő Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő járműveket vásárolhat. A korábban két szereplővel megkötött keretmegállapodást az év végéig meghosszabbították, és elindítják a versenyújranyitás folyamatát.
Ennek során a két korábbi szállító versenyezhet a megrendelésért. A végleges árat a versenyújranyitás határozza meg, a 2023-ban rögzített összegek pedig felső árkorlátként szolgálnak. A korábbi keretmegállapodásban az Iveco Crossway LE buszokat kínáló ECO-Tech Vision Kft. nettó 83,8 millió forintos, míg a Setra MultiClass járművekkel pályázó Omnibus Hungária Kft. nettó 119,9 millió forintos maximális egységárat rögzített. Az Omnibus Hungária időközben az ITK Holdinghoz került, majd beolvadt az ITE Bus & Truck Kft.-be.
Vitézy szerint a konstrukcióval jelentős időt és pénzt lehet megtakarítani, mivel nem kell új közbeszerzési eljárást indítani, hanem a meglévő szerződés alapján folytatható a beszerzés.
Ezzel a megoldással jelentős mennyiségű időt és pénzt takarítunk meg, mivel nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, csak a meglévő szerződést kell újratárgyalni
- fogalmazott a miniszter.
A teljes folyamat szerinte így akár 9 hónappal is rövidebb lehet, ráadásul a buszokat a 2023-ban megállapított maximális áron szerezhetik be. Vitézy szerint ez lényegesen kedvezőbb a jelenleg más gyártótól érkező buszok árainál.
A szerződéskötésre várhatóan novemberben kerülhet sor. Ennek eredményeként 160 új, alacsony belépésű, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja.
Három éve áll a Volánbusz-beszerzés
A Volánbusz 2023 októberében kötötte meg a 160 darabos elővárosi/helyközi dízelüzemű autóbuszokra vonatkozó keretmegállapodást. A program azonban az elmúlt években nem haladt előre: a finanszírozási nehézségek, a szűkös költségvetési források, valamint a MÁV-Volán-csoport átszervezései és forráselvonásai miatt érdemi lehívás nem történt.
A korábbi keretmegállapodás 2026 októberében járt volna le, miközben a minisztérium szeptemberben már jelezte, hogy a teljes, 160 darabos mennyiség lehívásával számolnak. A két korábbi szállító között most versenyújranyitással választhatják ki a buszok beszállítóját, így a beszerzés új közbeszerzési eljárás nélkül folytatódhat.
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Közel három év után megvalósulhat a Volánbusz 160 darabos elővárosi autóbusz-beszerzése. A 2023 őszén megkötött keretmegállapodás 2026. október 17-ig hatályos, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium pedig megerősítette, hogy jelenleg a teljes mennyiség lehívásával számolnak az új autóbuszokra. Ma derült ki az is, hogy újra tárgyalnak a Siemensszel, így akár ötven új mozdony megvásárlására is lehetőség nyílhat.