Utolsó rohamot indított a rettegett uniós főügyész Ursula von der Leyen ellen: korrupció és összeférhetetlenség miatt vizsgálják – "Néhány politikus azt hiszi, hogy a törvények felett áll"

Ursula von der Leyen még nem tett személyes vallomást az Európai Ügyészség előtt a koronavírus-vakcinák beszerzésével kapcsolatos vizsgálatban, amely a Pfizer vezérigazgatójával folytatott tárgyalásait érinti. Az ügyben eljáró intézmény távozó vezetője eközben arra figyelmeztetett, hogy a politikai nyomás, a forráshiány és a bürokratikus akadályok az egész szervezet működését veszélyeztethetik.

A Pfizergate néven ismertté vált ügyben továbbra is nyitott kérdések várnak tisztázásra, miközben Ursula von der Leyen még nem adott személyes nyilatkozatot az ügyészeknek / Fotó: AFP

Von der Leyen menekül a hatóságok elől

Az Európai Bizottság elnökének személyes meghallgatása nélkül halad tovább az úgynevezett Pfizergate vizsgálata: az Európai Ügyészség egyelőre nem kapott személyes vallomást az Európai Bizottság elnökétől a Pfizer vezérigazgatójával folytatott vakcinabeszerzési tárgyalásokról.

Az Európai Ügyészség 2024-ben vette át a belga hatóságok által indított nyomozást. Az ügyészek azt vizsgálják, történt-e bűncselekmény a von der Leyen és Albert Bourla közötti tárgyalások során. A jogi dokumentumok szerint a vizsgálat a közhivatali feladatokba való beavatkozásra, az SMS-ek megsemmisítésére, korrupcióra és összeférhetetlenségre is kiterjed.

Az Európai Bizottság vitatja, hogy ne működne együtt az ügyészekkel. Thomas Regnier szóvivő szerint a testület széles körű segítséget nyújtott a tények tisztázásához, és mindezt az elnök teljes támogatásával tette. Hozzátette, hogy von der Leyen továbbra is együttműködik a nyitott kérdések megválaszolásában, hivatali kötelezettségei és rendelkezésre állása keretei között.

A távozó európai főügyész, Laura Codruța Kövesi a Politiconak adott interjúban arról beszélt, hogy pályafutása során többször találkozott olyan uniós tisztségviselőkkel, akik nem jelentek meg az ügyészségi idézésre.

Egyes politikusok azt gondolják, hogy a törvények felett állnak

– fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy von der Leyen is közéjük tartozik-e, nem kívánt konkrét vizsgálatokról nyilatkozni.

Kövesi pénteken zárja le hétéves megbízatását. Szerinte az Európai Ügyészség munkáját tartós forráshiány, a jogi keretek felülvizsgálatának késlekedése és a bonyolult bürokratikus rendszer nehezíti. Attól tart, hogy az intézményt fokozatosan ellehetetlenítik, éppen azért, mert elvégzi a feladatát. Utódjára, a német Andrés Ritterre az ügyészség függetlenségének és hitelességének megőrzése vár.