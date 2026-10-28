Két nagysebességű vonat ütközött Spanyolországban: legalább 39-en meghaltak, több mint négyszázan utaztak a szerelvényeken
Legalább 39 ember meghalt, amikor két nagysebességű vonat összeütközött szerdán Spanyolországban – közölték a helyi hatóságok a Sky News televízióval. A Toledo tartományban történt baleset után több vasúti kocsi kisiklott, a Madridot Andalúziával összekötő vonalon felfüggesztették a közlekedést.
A baleset helyi idő szerint nem sokkal reggel kilenc óra után történt Los Yébenes és Urda között. Az Adif vasúti infrastruktúra-kezelő tájékoztatása szerint az egyik vonat hátulról ütközött a másiknak. A Sky News értesülései alapján az Iryo szerelvényén 147-en, az AVE vonatán pedig 297 utas tartózkodott.
Az Iryo megerősítette, hogy a Madridból Sevillába tartó, 6076-os számú járata volt érintett a balesetben, amely a vasútvonal 118-as kilométerénél történt. A társaság közölte: valamennyi vészhelyzeti eljárását életbe léptette, és szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal.
A helyszínről érkező első felvételeken
három felborult vasúti kocsi látható a pálya melletti rézsűn, más kocsik pedig oldalra dőlve állnak.
Az El País szemtanúkra hivatkozva sérültekről és a helyszínre érkező egészségügyi mentőcsapatokról számolt be. A sérültek pontos száma a megadott tudósításokból még nem ismert.
A kasztília–la manchai regionális kormány szerint Toledóból rendőröket és tűzoltókat, valamint a regionális egészségügyi szolgálat munkatársait vezényelték a helyszínre. A mentőcsapatok ellátópontot alakítanak ki, ahol felmérik a sérültek állapotát, meghatározzák az ellátás sürgősségét, és elsősegélyben részesítik őket a kórházba szállítás előtt.
A Vöröskereszt támogató egységeit szintén riasztották. Andalúziából mobil intenzív terápiás egységeket és egy logisztikai támogató járművet küldtek a mentés segítésére – közölte Antonio Sanz Cabello.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en azt írta, megrázta a súlyos toledói vonatbaleset, és együttérzéséről, szolidaritásáról, valamint támogatásáról biztosította az érintetteket. Közlése szerint folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel és Kasztília–La Mancha elnökével. A mentőszolgálatok az érintett közigazgatási szervekkel együttműködve dolgoznak a helyszínen.
Az Iryo vasúttársaság tájékoztatása szerint törölték a madridi Atocha pályaudvarról a déli nagysebességű vasúti folyosó felé induló összes járatot. Egyelőre nincs becslés arra, mikor állhat helyre a közlekedés. A madridi pályaudvarokon már tájékoztatják az utasokat a fennakadásokról.
Simon Hunter Madridban dolgozó szabadúszó újságíró a Sky Newsnak arról beszélt, hogy spanyol sajtóértesülések szerint az egyik szerelvény állhatott, amikor hátulról nekiütközött a másik vonat. Ezt az információt a megadott beszámolókban a hatóságok nem erősítették meg, a baleset pontos körülményei egyelőre nem tisztázottak.
A Sevilla FC közösségi oldalán részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak és barátainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.
Idén már a második halálos nagysebességű vonatbaleset
A mostani tragédia az idei második halálos baleset a spanyol nagysebességű vasúthálózaton. Január 18-án a dél-spanyolországi Adamuznál két vonat szenvedett balesetet. A Sky News összefoglalója szerint akkor legalább 45 ember meghalt, és 170-en megsérültek.
Az egyik, az Iryo által üzemeltetett szerelvény Málagából Madridba tartott, mintegy háromszáz emberrel a fedélzetén. A vonat kisiklott, majd áttért az ellenkező irányú vágányra, ahol összeütközött a Madridból Huelvába tartó, körülbelül kétszáz utast szállító szerelvénnyel.
A januári baleset vizsgálata során olyan síntörést találtak, amely a vizsgálat megállapítása szerint már az ütközés előtt bekövetkezhetett.