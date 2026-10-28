Két nagysebességű vonat ütközött Spanyolországban: legalább 39-en meghaltak, több mint négyszázan utaztak a szerelvényeken

Legalább 39 ember meghalt, amikor két nagysebességű vonat összeütközött szerdán Spanyolországban – közölték a helyi hatóságok a Sky News televízióval. A Toledo tartományban történt baleset után több vasúti kocsi kisiklott, a Madridot Andalúziával összekötő vonalon felfüggesztették a közlekedést.

A vonatbaleset miatt leállították a Madrid és Andalúzia közötti vasúti forgalmat, a helyszínen mentőcsapatok dolgoznak / Fotó: X / Nanana365

A baleset helyi idő szerint nem sokkal reggel kilenc óra után történt Los Yébenes és Urda között. Az Adif vasúti infrastruktúra-kezelő tájékoztatása szerint az egyik vonat hátulról ütközött a másiknak. A Sky News értesülései alapján az Iryo szerelvényén 147-en, az AVE vonatán pedig 297 utas tartózkodott.

Az Iryo megerősítette, hogy a Madridból Sevillába tartó, 6076-os számú járata volt érintett a balesetben, amely a vasútvonal 118-as kilométerénél történt. A társaság közölte: valamennyi vészhelyzeti eljárását életbe léptette, és szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal.

A helyszínről érkező első felvételeken

három felborult vasúti kocsi látható a pálya melletti rézsűn, más kocsik pedig oldalra dőlve állnak.

Az El País szemtanúkra hivatkozva sérültekről és a helyszínre érkező egészségügyi mentőcsapatokról számolt be. A sérültek pontos száma a megadott tudósításokból még nem ismert.

A kasztília–la manchai regionális kormány szerint Toledóból rendőröket és tűzoltókat, valamint a regionális egészségügyi szolgálat munkatársait vezényelték a helyszínre. A mentőcsapatok ellátópontot alakítanak ki, ahol felmérik a sérültek állapotát, meghatározzák az ellátás sürgősségét, és elsősegélyben részesítik őket a kórházba szállítás előtt.

BREAKING: Death toll rises to 46 after trains collide near Toledo, Spain - Okdiario https://t.co/y7GrLA5lZl — BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026

A Vöröskereszt támogató egységeit szintén riasztották. Andalúziából mobil intenzív terápiás egységeket és egy logisztikai támogató járművet küldtek a mentés segítésére – közölte Antonio Sanz Cabello.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en azt írta, megrázta a súlyos toledói vonatbaleset, és együttérzéséről, szolidaritásáról, valamint támogatásáról biztosította az érintetteket. Közlése szerint folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel és Kasztília–La Mancha elnökével. A mentőszolgálatok az érintett közigazgatási szervekkel együttműködve dolgoznak a helyszínen.