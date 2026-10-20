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Orbán Viktor nagy barátja rosszat sejt: Vucic szerint elkerülhetetlen a harmadik világháború – „Sem hülye, sem vak nem vagyok!"

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A volt szerb államfő szerint a világ egy fegyveres konfliktus felé sodródik. Aleksandar Vucic egy interjú keretében beszélt arról, hogy az európai országok felgyorsult fegyverkezése miatt a harmadik világháború elkerülhetetlenné vált.
VG
2026.10.20, 18:18
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Aleksandar Vucic arra figyelmeztetett, hogy  Európa-szerte, így a skandináv országokban is egyre többet költenek védelemre, miközben folyamatosan fejlesztik katonai képességeiket − írta meg az index.hr.

Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic / Fotó: AFP

A Kszénia Szobcsak orosz újságíróval folytatott beszélgetésben a politikus példaként említette a német Rheinmetall hadiipari konszernt, amelynek nyeresége állítása szerint az elmúlt időszakban tizenhétszeresére emelkedett.

Aleksandar Vucic nem kertelt

A korábbi elnök a kialakult helyzetet Anton Csehov ismert dramaturgiai fordulatához hasonlította: amennyiben megjelenik egy puska az első felvonásban, annak a darab végéig el is kell sülnie. Úgy véli, ugyanez a logika érvényesülhet Európában is, ahol a fegyverkezés végül konfliktushoz vezet majd.

Nem vagyok sem ostoba, sem vak. Ha nem látják, hogyan fegyverkezik Európa, akkor szándékosan figyelmen kívül hagyják a történteket. De miért fegyverkeznek? Mi a céljuk ezzel?

− tette fel a kérdést Aleksandar Vucic.

Fontos volna a párbeszéd

A politikus borúlátóan értékelte a nemzetközi helyzetet, és úgy vélekedett, hogy egyre nyilvánvalóbb, hogy egy nagyobb háború előkészületei zajlanak.

„Én lennék a világ legboldogabb embere, ha tévednék, de attól tartok, hogy nem így van” – fogalmazott, majd a szóba kerültek Szerbia nemzetközi kapcsolatai, valamint az ukrajnai konfliktus is.

Aleksandar Vucic hangsúlyozta, hogy a diplomácia és a tárgyalások továbbra is kulcsfontosságúak a további eszkaláció megakadályozásában. A korábbi elnök egyébként ne először figyelmeztetett egy globális fegyveres konfliktus kirobbanásának veszélyére, amelynek legfőbb oka a geopolitikai feszültség és a katonai eszkaláció lehet.

Orosz-ukrán háború

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