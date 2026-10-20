Aleksandar Vucic arra figyelmeztetett, hogy Európa-szerte, így a skandináv országokban is egyre többet költenek védelemre, miközben folyamatosan fejlesztik katonai képességeiket − írta meg az index.hr.

Aleksandar Vucic / Fotó: AFP

A Kszénia Szobcsak orosz újságíróval folytatott beszélgetésben a politikus példaként említette a német Rheinmetall hadiipari konszernt, amelynek nyeresége állítása szerint az elmúlt időszakban tizenhétszeresére emelkedett.

Aleksandar Vucic nem kertelt

A korábbi elnök a kialakult helyzetet Anton Csehov ismert dramaturgiai fordulatához hasonlította: amennyiben megjelenik egy puska az első felvonásban, annak a darab végéig el is kell sülnie. Úgy véli, ugyanez a logika érvényesülhet Európában is, ahol a fegyverkezés végül konfliktushoz vezet majd.

Nem vagyok sem ostoba, sem vak. Ha nem látják, hogyan fegyverkezik Európa, akkor szándékosan figyelmen kívül hagyják a történteket. De miért fegyverkeznek? Mi a céljuk ezzel?

− tette fel a kérdést Aleksandar Vucic.

Fontos volna a párbeszéd

A politikus borúlátóan értékelte a nemzetközi helyzetet, és úgy vélekedett, hogy egyre nyilvánvalóbb, hogy egy nagyobb háború előkészületei zajlanak.

„Én lennék a világ legboldogabb embere, ha tévednék, de attól tartok, hogy nem így van” – fogalmazott, majd a szóba kerültek Szerbia nemzetközi kapcsolatai, valamint az ukrajnai konfliktus is.

Aleksandar Vucic hangsúlyozta, hogy a diplomácia és a tárgyalások továbbra is kulcsfontosságúak a további eszkaláció megakadályozásában. A korábbi elnök egyébként ne először figyelmeztetett egy globális fegyveres konfliktus kirobbanásának veszélyére, amelynek legfőbb oka a geopolitikai feszültség és a katonai eszkaláció lehet.