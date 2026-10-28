Puccsra készülhetett Vucic a választási vereség után: több ezer rendőr és verőember jelent meg Belgrádban, de végül lebeszélték – Orbán Viktor neve is felmerült?

Aleksandar Vucic állítólag az erőszakos hatalommegtartást is mérlegelte, miután pártja elveszítette a vasárnapi szerb választást. A brit The Times szerint a volt szerb elnök végül telefonhívások és külföldi nyomás hatására hátrálhatott meg, de a történtek több részlete továbbra sem bizonyított.

Puccsra készülhetett Vucic a választási vereség után: több ezer rendőr és verőember jelent meg Belgrádban – Orbán neve is felmerült / Fotó: AFP

Akár puccskísérlethez is vezethetett volna a vasárnapi szerb parlamenti választás – állítják a brit The Timesnak nyilatkozó politikusok és egy korábbi rendőri vezető. A beszámolók szerint Aleksandar Vucic nem akarta elfogadni pártja vereségét, és arra készült, hogy erővel tartsa meg hatalmát. Spasoje Vulevics, a szerb terrorelhárítás korábbi vezetője szerint

vasárnap négyezer rendőrt és háromezer, a hatalmat támogató verőembert vezényeltek Belgrád központjába.

Meggyőződése szerint Vucic arra készült, hogy nem ismeri el a választási eredményt. A Pionírok parkja környékén feketébe öltözött férfiak gyülekeztek, miközben a csendőrség egységei is megjelentek. Beszámolók szerint utakat zártak le, az utcai világítást pedig lekapcsolták. Sandro Gozi európai parlamenti képviselő arról beszélt, hogy diplomáciai forrásokból aggasztó jelzéseket kaptak, amelyek szerint Vucic erőszakos hatalomátvételre készülhetett.

Radomir Sacic, a választáson győztes Egyetemista Lista egyik vezető jelöltje szintén úgy értesült, hogy a volt szerb elnök eredetileg más döntésre készült, ám több telefonhívás hatására megváltoztatta álláspontját – írja a 24.hu.

Orbán Viktor is szerepet játszhatott Vucic meghátrálásában?

Vulevics úgy véli, a szerb vezetőre európai kormányok legfelső szintjéről gyakorolhattak nyomást. Orbán Viktor neve is felmerült azok között, akik a vereség elfogadására ösztönözhették Vucicot, a brit lap azonban ezt az értesülést nem tudta megerősíteni. Így arra sincs bizonyíték, hogy a volt magyar miniszterelnök személyesen akadályozott volna meg egy puccskísérletet.

Az ugyanakkor biztos, hogy a két politikus beszélt egymással a választási vereséget követően. A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Vucic elmondása szerint Orbán Viktor mellett Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke is felhívta.