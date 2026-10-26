Így kesereg a német AfD képviselője Vucic bukása után: „Magyarország után Szerbiát is elvesztettük. Ez nem jó”

A német parlament képviselője, a német jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) politikusa, Maximilian Krah az európai jobboldal vereségeként értékelte Aleksandar Vucic listájának választási kudarcát.

Aleksandar Vucic elismerte a választási vereséget / Fotó: Samir Jordamovic / AFP

„Ez nem egy jó nap. Magyarország után Szerbiát is elveszítettük. Bebizonyosodott, hogy a jobboldalnak újjá kell szerveződnie. Az eddigi politikai koncepció nem elég meggyőző” – írta Krah az X-en, miután Vucic elismerte listája vereségét a parlamenti választásokon.

Krah az Alternatíva Németországért párt képviselője a német szövetségi parlamentben, a Bundestagban. Az AfD parlamenti képviselőcsoportja korábban felszólította a német kormányt, hogy vonja vissza Koszovó függetlenségének elismerését – idézte fel az Index.hr horvát hírportál. A párt két képviselője, Harald Weyel és Malte Kaufmann 2023-ban Szerbiába utazott, hogy megfigyelje az ottani parlamenti választásokat. A képviselőcsoportjuk által kiadott közleményben a választásokat követő tiltakozásokat egy lehetséges „színes forradalommal” hozták összefüggésbe.

Krah megjegyzése arra utal, hogy Vucic listájának vereségét egy olyan szélesebb politikai tábor számára elszenvedett csapásként értékeli, amellyel az AfD bizonyos kérdésekben hasonló álláspontot képvisel.

Krah Szerbiát Magyarországgal állította párhuzamba, ahol Orbán Viktor áprilisban, 16 évnyi kormányzás után elveszítette a választásokat. Aleksandar Vucic pártja, a Szerb Haladó Párt 12 évig volt hatalmon. Vucic elismerte vereségét, miközben a legtöbb szavazatot az Egyetemista Lista néven induló diákmozgalom választási listája szerezte meg.

A szerb Köztársasági Választási Bizottság hétfőn reggel 5 óra 30 perckor frissített adatai szerint a szavazókörök 91,84 százalékának feldolgozása után az Egyetemista Lista a szavazatok 51,71 százalékát, míg az „Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia” lista pedig 39,85 százalékot gyűjtött. A két lista közötti különbség 456 761 szavazat volt.

Vucic elismerte vereségét: saját becslésük szerint a diákmozgalom többséget szerzett

Elismerte választási vereségét Aleksandar Vucic vasárnap este – számolt be a Danas. A politikus közlése szerint a diáklista mintegy 130, míg a Szerb Haladó Párt köré szerveződő lista körülbelül 105 mandátumot szerezhetett a 250 fős parlamentben. Ez a diákmozgalom által támogatott jelöltek önálló többségét jelentené.