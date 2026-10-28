Új Orbán-Vucic-együttműködés a láthatáron? Sejtelmes kijelentést tett a volt szerb elnök, Emmanuel Macron már telefonált – „viszonylag hamar sikerrel járunk!"

A Szerb Haladó Párt (SNS) két éven belül, de akár korábban is visszatérhet a hatalomba – jelentette ki Aleksandar Vucsics volt szerb köztársasági elnök kedd este az MTI tudósítása szerint, két nappal azután, hogy pártja vereséget szenvedett az előrehozott parlamenti választáson. A politikus bejelentette, hogy a választási eredmények miatt jelentős személyi változásokra és szervezeti átalakításokra készülnek a Szerb Haladó Pártban. Mint mondta, az SNS nyitott az együttműködésre mindazokkal a politikai erőkkel, amelyek részt kívánnak venni az új kormányzattal szembeni széles körű összefogásban.

Vucsics volt szerb államfő szerint szoros együttműködés alakulhat ki Orbán Viktor volt magyar kormányfővel

Fotó: AFP

Vucsics szerint lesznek, akik kiábrándulnak majd az új hatalomból

Aleksandar Vucsics a vasárnapi választások nyomán bekövetkező hatalomváltást a 2000. október 5-i szerbiai rendszerváltáshoz hasonlította, amikor tömegtüntetések következtében megbukott Slobodan Milosevic akkori jugoszláv elnök. A volt államfő szerint az akkori változásokat támogatók közül sokan később megbánták döntésüket, és úgy vélekedett, hogy a mostani választásokon győztes Egyetemista Lista támogatóinak egy része is hasonlóan érezhet majd.

Egy tragikus építkezési balesetből országos tiltakozás, a tiltakozásból politikai mozgalom, végül kormányváltás lett. Szerbia két évvel az újvidéki vasútállomáson történt katasztrófa után búcsúztatja Vucsics korszakát, de egyelőre azt sem tudni, ki és milyen programmal vezeti majd az országot – írtuk a szerbiai választásokat követő gyorsértékelésünkben.

Vucic szerinte az új vezetés intézkedései, különösen azok, amelyek kedvezőtlenül érinthetik a lakosság megélhetését, idővel kiábránduláshoz vezethetnek az új hatalomból. A politikus arra számít, hogy ez lehetőséget teremt a Szerb Haladó Párt politikai megerősödésére és a kormányzati pozíciók visszaszerzésére.

Aleksandar Vucic arról is beszámolt, hogy a választási vereséget követően több európai politikus is felhívta, köztük Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő és António Costa, az Európai Tanács elnöke. Mint mondta, Orbán Viktorral a következő napokban Belgrádban találkozhat.

Együtt fogunk küzdeni, és viszonylag hamar sikerrel járunk

– fogalmazott.