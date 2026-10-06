„Együtt tudok működni Putyinnal” – mondta ki Donald Trump, de nem meglepő: nem akar újabb Csernobilt
Trump hétfőn a Fehér Házban újságírói kérdésre azt mondta: az Egyesült Államok segíteni fog Oroszországnak, ha szükség lesz rá azzal kapcsolatban, hogy Oroszországban meghalt egy pestiskutató intézet munkatársa. Washington felajánlása különösen figyelemre méltó az ukrajnai háború miatt feszült amerikai–orosz kapcsolatok közepette. Trump korábban többször jelezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kész együttműködni, miközben Washington továbbra is szorosan figyelemmel kíséri az ukrajnai háború fejleményeit.
Washington még nem egyeztetett Moszkvával, de követi a fejleményeket
„Segíteni fogunk. Mindenkinek segítünk, akinek ilyen problémája van” – fogalmazott az amerikai elnök a BBC szerint.
Donald Trump azt is közölte, hogy egyelőre nem beszélt a Kremllel az esetről, ugyanakkor a pestist „kemény betegségnek” nevezte. Az elnök szerint az Egyesült Államok korábban képes volt kordában tartani a betegséget, és úgy fogalmazott, hogy a kórokozók „egyre erősebbek”.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok figyelemmel kíséri az esetet, mivel felmerült annak lehetősége, hogy a fertőzés a laboratóriumon belül továbbterjedhetett.
„Ha valami ilyesmi kijut, gyorsan terjedhet” – mondta Rubio, hozzátéve ugyanakkor, hogy jelenleg nincs ok riadalomra, az eset azonban fokozott figyelmet igényel.
Az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője szerint az Egyesült Államok a járványügyi hatóságokkal, köztük a CDC-vel együttműködve követi a helyzetet. Hangsúlyozta, hogy
- számos részlet továbbra sem tisztázott, ezért
- Washington arra ösztönzi az orosz hatóságokat, hogy gyorsan és átláthatóan osszák meg a pontos információkat, ne hallgassák el azokat.
A WHO szintén kapcsolatban áll az orosz hatóságokkal, és jelezte, hogy szükség esetén segítséget nyújtana. A világszervezet szerint a rendelkezésre álló információk alapján a lakosságra leselkedő kockázat jelenleg alacsony.
Meghalt egy pestiskutató laboratóriumi dolgozója
Az ügy középpontjában egy húszas évei végén járó laboratóriumi dolgozó halála áll. Mint megírtuk, a nő a Szibériai és Távol-keleti Pestiskutató Intézet munkatársa volt az Irkutszki régióban.
Az irkutszki kormányzó tájékoztatása szerint a halál okaként egyelőre „ismeretlen eredetű tüdőgyulladást” állapítottak meg.
A nő biológiai mintáiban nem találtak olyan mikroorganizmusokat, amelyek összefüggésbe hozhatók lettek volna a munkájával.
A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy laboratóriumi baleset történt volna. Orosz sajtóértesülések szerint ugyanakkor a nő nem sokkal megbetegedése előtt Burjátföldön járt, amely Mongólia közelében található, és ahol a pestis természetes úton is előfordul a vadon élő rágcsálók, például mormoták körében.
Más, nem megerősített beszámolók szerint az is felmerült, hogy a nő egy, a kórokozót tartalmazó kémcső eltörése után betegedhetett meg.
Az orosz hatóságok elővigyázatosságból csaknem kétszáz, a nővel kapcsolatba került embert orvosi megfigyelés alá helyeztek. Azóta azonban nem jelentettek újabb olyan esetet, amely miatt az intézet munkatársai orvosi ellátásra szorultak volna.
Az orosz fogyasztóvédelmi és közegészségügyi felügyelet, a Rospotrebnadzor biológiai biztonsági szakemberei ellenőrizték az intézetet, és közlésük szerint nem találtak rendkívüli helyzetre utaló jelet.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne a különböző pletykákra, hanem a Rospotrebnadzor hivatalos tájékoztatására hagyatkozzanak.
Több mint száz éve kutatják a pestist Szibériában
A pestist okozó Yersinia pestis baktérium elsősorban rágcsálók között terjed, és a fertőzés emberre is átterjedhet.
A kórokozó a 14. században Európa lakosságának jelentős részét pusztította el a fekete halálként ismert járványban.
A szibériai pestiskutató intézet létrejötte is egy korábbi járványhoz kapcsolódik: az intézményt több mint száz éve, az 1920-as években alapították egy pestisjárványra adott válaszként.
Trump mindenesetre már jelezte: az ukrajnai háború miatt feszült amerikai–orosz viszony ellenére Washington kész lehet segítséget nyújtani, ha Oroszországban járványügyi veszély alakulna ki.