„Együtt tudok működni Putyinnal” – mondta ki Donald Trump, de nem meglepő: nem akar újabb Csernobilt

Trump hétfőn a Fehér Házban újságírói kérdésre azt mondta: az Egyesült Államok segíteni fog Oroszországnak, ha szükség lesz rá azzal kapcsolatban, hogy Oroszországban meghalt egy pestiskutató intézet munkatársa. Washington felajánlása különösen figyelemre méltó az ukrajnai háború miatt feszült amerikai–orosz kapcsolatok közepette. Trump korábban többször jelezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kész együttműködni, miközben Washington továbbra is szorosan figyelemmel kíséri az ukrajnai háború fejleményeit.

Washingtonból érkezett a felajánlás: Donad Trump segítséget ajánlott Moszkvának a pestisügy miatt

Fotó: AFP

Washington még nem egyeztetett Moszkvával, de követi a fejleményeket

„Segíteni fogunk. Mindenkinek segítünk, akinek ilyen problémája van” – fogalmazott az amerikai elnök a BBC szerint.

Donald Trump azt is közölte, hogy egyelőre nem beszélt a Kremllel az esetről, ugyanakkor a pestist „kemény betegségnek” nevezte. Az elnök szerint az Egyesült Államok korábban képes volt kordában tartani a betegséget, és úgy fogalmazott, hogy a kórokozók „egyre erősebbek”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok figyelemmel kíséri az esetet, mivel felmerült annak lehetősége, hogy a fertőzés a laboratóriumon belül továbbterjedhetett.

„Ha valami ilyesmi kijut, gyorsan terjedhet” – mondta Rubio, hozzátéve ugyanakkor, hogy jelenleg nincs ok riadalomra, az eset azonban fokozott figyelmet igényel.

Az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője szerint az Egyesült Államok a járványügyi hatóságokkal, köztük a CDC-vel együttműködve követi a helyzetet. Hangsúlyozta, hogy

számos részlet továbbra sem tisztázott, ezért

Washington arra ösztönzi az orosz hatóságokat, hogy gyorsan és átláthatóan osszák meg a pontos információkat, ne hallgassák el azokat.

A WHO szintén kapcsolatban áll az orosz hatóságokkal, és jelezte, hogy szükség esetén segítséget nyújtana. A világszervezet szerint a rendelkezésre álló információk alapján a lakosságra leselkedő kockázat jelenleg alacsony.

Meghalt egy pestiskutató laboratóriumi dolgozója

Az ügy középpontjában egy húszas évei végén járó laboratóriumi dolgozó halála áll. Mint megírtuk, a nő a Szibériai és Távol-keleti Pestiskutató Intézet munkatársa volt az Irkutszki régióban.

Az irkutszki kormányzó tájékoztatása szerint a halál okaként egyelőre „ismeretlen eredetű tüdőgyulladást” állapítottak meg.

A nő biológiai mintáiban nem találtak olyan mikroorganizmusokat, amelyek összefüggésbe hozhatók lettek volna a munkájával.