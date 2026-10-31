Németországot is elérte a Z generáció lázadása: 34 városban hirdettek tüntetést, Merz kormányának is üzentek a fiatalok

Németországot is elérte a fiatalok tiltakozási hulláma, amely az elmúlt hónapokban Európa több országán végigsöpört. A Z generáció szombaton országszerte tüntetéseket szervezett a romló megélhetési feltételek, az oktatás helyzete és a kötelező katonai szolgálat ellen. A hatóságok attól tartanak, hogy szélsőséges szervezetek is kihasználhatják a megmozdulásokat.

Németországban a Z generáció szombaton országszerte tüntetéseket szervezett a romló megélhetési feltételek, az oktatás helyzete és a kötelező katonai szolgálat ellen. / Fotó: Stern

Merznek is üzent a Z generáció – csalódottak a tüntetések szervezői

Összesen 34 német városban, köztük Berlinben, Frankfurtban és Münchenben hirdetett demonstrációkat szombatra a Gen Z regelt (A Z generáció átveszi az irányítást) nevű mozgalom. A szervezők az oktatás finanszírozásának növelését, a megélhetési terhek csökkentését és a kötelező katonai szolgálat elutasítását tűzték zászlajukra – számolt be a Reuters.

A tüntetésekre azonban jóval kevesebben mentek el, mint amennyire a szervezők számítottak, ugyanis eredetileg 182 ezer demonstrálóval számoltak, szombat délutánig viszont

Berlinben,

Frankfurtban

és Münchenben

a rendőrség összesen mintegy hatezer résztvevőt regisztrált. A mozgalom honlapján ugyanerre a három városra körülbelül 36 ezer fő szerepelt.

A német hatóságok elsősorban attól tartanak, hogy a békésnek meghirdetett tüntetések erőszakba torkollhatnak. A szövetségi belügyminisztérium tájékoztatása szerint német szélsőbaloldali csoportok és külföldi szélsőséges mozgalmakhoz kötődő szervezetek is bekapcsolódtak a tüntetők mozgósításába.

Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere a franciaországi eseményekre figyelmeztetett, ahol a fiatalok tiltakozásait fosztogatások, gyújtogatások és rendőrök elleni támadások is kísérték. Hangsúlyozta, hogy Franciaország ebben a tekintetben semmiképpen sem szolgálhat követendő példaként.

A zavargásoktól tartva több német városban az üzletek is óvintézkedéseket vezettek be. Egyes kereskedők bedeszkázták kirakataikat, mások korábbi zárást terveztek. Berlin elegáns bevásárlóutcáján, a Kurfürstendammon szintén készültek az esetleges rendbontásokra.

A tiltakozások egyik legfontosabb kiváltó oka a fiatalokra nehezedő gazdasági nyomás. Németország továbbra is nehezen tudja újraindítani a gazdasági növekedést, az elöregedő társadalom pedig egyre nagyobb terheket ró a nyugdíjrendszerre és a közszolgáltatásokra. A munkaképes korú népesség csökkenése pedig tovább súlyosbítja a helyzetet.