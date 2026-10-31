Németországot is elérte a Z generáció lázadása: 34 városban hirdettek tüntetést, Merz kormányának is üzentek a fiatalok
Németországot is elérte a fiatalok tiltakozási hulláma, amely az elmúlt hónapokban Európa több országán végigsöpört. A Z generáció szombaton országszerte tüntetéseket szervezett a romló megélhetési feltételek, az oktatás helyzete és a kötelező katonai szolgálat ellen. A hatóságok attól tartanak, hogy szélsőséges szervezetek is kihasználhatják a megmozdulásokat.
Merznek is üzent a Z generáció – csalódottak a tüntetések szervezői
Összesen 34 német városban, köztük Berlinben, Frankfurtban és Münchenben hirdetett demonstrációkat szombatra a Gen Z regelt (A Z generáció átveszi az irányítást) nevű mozgalom. A szervezők az oktatás finanszírozásának növelését, a megélhetési terhek csökkentését és a kötelező katonai szolgálat elutasítását tűzték zászlajukra – számolt be a Reuters.
A tüntetésekre azonban jóval kevesebben mentek el, mint amennyire a szervezők számítottak, ugyanis eredetileg 182 ezer demonstrálóval számoltak, szombat délutánig viszont
- Berlinben,
- Frankfurtban
- és Münchenben
a rendőrség összesen mintegy hatezer résztvevőt regisztrált. A mozgalom honlapján ugyanerre a három városra körülbelül 36 ezer fő szerepelt.
A német hatóságok elsősorban attól tartanak, hogy a békésnek meghirdetett tüntetések erőszakba torkollhatnak. A szövetségi belügyminisztérium tájékoztatása szerint német szélsőbaloldali csoportok és külföldi szélsőséges mozgalmakhoz kötődő szervezetek is bekapcsolódtak a tüntetők mozgósításába.
Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere a franciaországi eseményekre figyelmeztetett, ahol a fiatalok tiltakozásait fosztogatások, gyújtogatások és rendőrök elleni támadások is kísérték. Hangsúlyozta, hogy Franciaország ebben a tekintetben semmiképpen sem szolgálhat követendő példaként.
A zavargásoktól tartva több német városban az üzletek is óvintézkedéseket vezettek be. Egyes kereskedők bedeszkázták kirakataikat, mások korábbi zárást terveztek. Berlin elegáns bevásárlóutcáján, a Kurfürstendammon szintén készültek az esetleges rendbontásokra.
A tiltakozások egyik legfontosabb kiváltó oka a fiatalokra nehezedő gazdasági nyomás. Németország továbbra is nehezen tudja újraindítani a gazdasági növekedést, az elöregedő társadalom pedig egyre nagyobb terheket ró a nyugdíjrendszerre és a közszolgáltatásokra. A munkaképes korú népesség csökkenése pedig tovább súlyosbítja a helyzetet.
A müncheni demonstráció egyik felszólalója, a 18 éves Steve Friedrich Merz kancellárnak címezve bírálta a kormány politikáját. Szerinte a fiatalok problémáira a kabinet megszorításokkal és újabb terhekkel válaszolt. Kijelentette, hogy addig folytatják a tiltakozást, amíg a kormány figyelmen kívül hagyja a követeléseiket.
A német országos diákképviselet elhatárolódott a Gen Z regelt mozgalomtól
A mozgalom hitelességét ugyanakkor Németországban is megkérdőjelezték. A szervezésben ugyanis különböző politikai és civil szervezetek vesznek részt, ezért vitatott, hogy a kezdeményezést valóban a fiatalok irányítják-e – mutat rá tudósításában a Reuters.
A német országos diákképviselet, a BSK elhatárolódott a Gen Z regelt mozgalomtól, és november 20-ra külön tiltakozónapot hirdetett. Amy Kirchhoff, a szervezet főtitkára hangsúlyozta, hogy az elhatárolódás a mozgalomnak szól, a diákok követeléseit továbbra is jogosnak tartják.
A demonstrálók között olyanok is vannak, akik közvetlenül az oktatási intézmények leromlott állapota miatt vonulnak utcára.
Sean Baker, a Berlini Műszaki Egyetem hallgatója a Reutersnek arról beszélt, hogy az egyetem egyes épületei belülről elhagyatott házakra emlékeztetnek, holott a diákoktól elvárják, hogy rendszeresen ezekben tanuljanak.
A fiatalok tiltakozási hulláma Németországot is elérte, miután Európa több országában már tömegtüntetéseket tartottak. Szerbiában a diákmozgalom két éve tartó demonstrációi egyértelműen hozzájárultak a 14 éve hatalmon lévő Aleksandar Vučić választási vereségéhez, Franciaországban pedig a fiatalok tiltakozó akcióit több alkalommal súlyos zavargások kísérték.
Lapunk is megírta, hogy várhatóan több ezer ember vonulhat hétvégén az utcákra Franciaországban, Németországban és Olaszországban, hogy a megélhetési költségek emelkedése ellen tiltakozzon.
Európa-szerte egyre nagyobb az elégedetlenség a kormányokkal szemben.
Spanyolországban szintén fokozott készültségben van a rendőrség. A hatóságok attól is tartanak, hogy a szombati Halloween alkalmat adhat egyes csoportoknak arra, hogy az erőszakos cselekményeket leplezzék vagy kiprovokálják.