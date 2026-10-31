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Németországot is elérte a Z generáció lázadása: 34 városban hirdettek tüntetést, Merz kormányának is üzentek a fiatalok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Zavargásoktól tartva több német városban bedeszkázták az üzletek kirakatait, a kereskedők pedig korábbi zárásra készültek szombaton. A Z generáció tüntetései 34 várost érintenek, a német hatóságok szerint pedig szélsőséges szervezetek is bekapcsolódtak a mozgósításba.
VG
2026.10.31, 18:53
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Németországot is elérte a fiatalok tiltakozási hulláma, amely az elmúlt hónapokban Európa több országán végigsöpört. A Z generáció szombaton országszerte tüntetéseket szervezett a romló megélhetési feltételek, az oktatás helyzete és a kötelező katonai szolgálat ellen. A hatóságok attól tartanak, hogy szélsőséges szervezetek is kihasználhatják a megmozdulásokat.

Z generáció, tüntetés, Németország
Németországban a Z generáció szombaton országszerte tüntetéseket szervezett a romló megélhetési feltételek, az oktatás helyzete és a kötelező katonai szolgálat ellen. / Fotó: Stern

Merznek is üzent a Z generáció – csalódottak a tüntetések szervezői

Összesen 34 német városban, köztük Berlinben, Frankfurtban és Münchenben hirdetett demonstrációkat szombatra a Gen Z regelt (A Z generáció átveszi az irányítást) nevű mozgalom. A szervezők az oktatás finanszírozásának növelését, a megélhetési terhek csökkentését és a kötelező katonai szolgálat elutasítását tűzték zászlajukra – számolt be a Reuters.

A tüntetésekre azonban jóval kevesebben mentek el, mint amennyire a szervezők számítottak, ugyanis eredetileg 182 ezer demonstrálóval számoltak, szombat délutánig viszont 

  • Berlinben, 
  • Frankfurtban 
  • és Münchenben 

a rendőrség összesen mintegy hatezer résztvevőt regisztrált. A mozgalom honlapján ugyanerre a három városra körülbelül 36 ezer fő szerepelt. 

A német hatóságok elsősorban attól tartanak, hogy a békésnek meghirdetett tüntetések erőszakba torkollhatnak. A szövetségi belügyminisztérium tájékoztatása szerint német szélsőbaloldali csoportok és külföldi szélsőséges mozgalmakhoz kötődő szervezetek is bekapcsolódtak a tüntetők mozgósításába.

Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere a franciaországi eseményekre figyelmeztetett, ahol a fiatalok tiltakozásait fosztogatások, gyújtogatások és rendőrök elleni támadások is kísérték. Hangsúlyozta, hogy Franciaország ebben a tekintetben semmiképpen sem szolgálhat követendő példaként.

A zavargásoktól tartva több német városban az üzletek is óvintézkedéseket vezettek be. Egyes kereskedők bedeszkázták kirakataikat, mások korábbi zárást terveztek. Berlin elegáns bevásárlóutcáján, a Kurfürstendammon szintén készültek az esetleges rendbontásokra.

A tiltakozások egyik legfontosabb kiváltó oka a fiatalokra nehezedő gazdasági nyomás. Németország továbbra is nehezen tudja újraindítani a gazdasági növekedést, az elöregedő társadalom pedig egyre nagyobb terheket ró a nyugdíjrendszerre és a közszolgáltatásokra. A munkaképes korú népesség csökkenése pedig tovább súlyosbítja a helyzetet.

A müncheni demonstráció egyik felszólalója, a 18 éves Steve Friedrich Merz kancellárnak címezve bírálta a kormány politikáját. Szerinte a fiatalok problémáira a kabinet megszorításokkal és újabb terhekkel válaszolt. Kijelentette, hogy addig folytatják a tiltakozást, amíg a kormány figyelmen kívül hagyja a követeléseiket.

A német országos diákképviselet elhatárolódott a Gen Z regelt mozgalomtól

A mozgalom hitelességét ugyanakkor Németországban is megkérdőjelezték. A szervezésben ugyanis különböző politikai és civil szervezetek vesznek részt, ezért vitatott, hogy a kezdeményezést valóban a fiatalok irányítják-e – mutat rá tudósításában a Reuters.

A német országos diákképviselet, a BSK elhatárolódott a Gen Z regelt mozgalomtól, és november 20-ra külön tiltakozónapot hirdetett. Amy Kirchhoff, a szervezet főtitkára hangsúlyozta, hogy az elhatárolódás a mozgalomnak szól, a diákok követeléseit továbbra is jogosnak tartják.

A demonstrálók között olyanok is vannak, akik közvetlenül az oktatási intézmények leromlott állapota miatt vonulnak utcára. 

Sean Baker, a Berlini Műszaki Egyetem hallgatója a Reutersnek arról beszélt, hogy az egyetem egyes épületei belülről elhagyatott házakra emlékeztetnek, holott a diákoktól elvárják, hogy rendszeresen ezekben tanuljanak.

A fiatalok tiltakozási hulláma Németországot is elérte, miután Európa több országában már tömegtüntetéseket tartottak. Szerbiában a diákmozgalom két éve tartó demonstrációi egyértelműen hozzájárultak a 14 éve hatalmon lévő Aleksandar Vučić választási vereségéhez, Franciaországban pedig a fiatalok tiltakozó akcióit több alkalommal súlyos zavargások kísérték.

Lapunk is megírta, hogy várhatóan több ezer ember vonulhat hétvégén az utcákra Franciaországban, Németországban és Olaszországban, hogy a megélhetési költségek emelkedése ellen tiltakozzon. 

Európa-szerte egyre nagyobb az elégedetlenség a kormányokkal szemben. 

Spanyolországban szintén fokozott készültségben van a rendőrség. A hatóságok attól is tartanak, hogy a szombati Halloween alkalmat adhat egyes csoportoknak arra, hogy az erőszakos cselekményeket leplezzék vagy kiprovokálják.

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