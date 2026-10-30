Hétvégén sem lesz nyugalom Európában: újra elszabadulhat az erőszak, több országban is zavargásoktól tartanak

Több ezer ember vonulhat hétvégén az utcákra Franciaországban, Németországban és Olaszországban, hogy a megélhetési költségek emelkedése ellen tiltakozzon. Európa-szerte egyre nagyobb az elégedetlenség a kormányokkal szemben. Spanyolországban szintén fokozott készültségben van a rendőrség. Madrid belvárosában újabb tüntetésekre számítanak azt követően, hogy szerdán egy nagysebességű vonatbalesetben 69 ember vesztette életét – írja a Bloomberg. „Nagyon magas a közrend megzavarásának kockázata. A napközbeni tüntetéseket estig, sőt késő estig tartó zavargások követhetik” – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Laurent Nuñez francia belügyminiszter. Hozzátette: szélsőbaloldali csoportok több városban este 8 órára hirdettek gyülekezőket, és „különösen erőszakos, felkelésre buzdító üzeneteket” fogalmaztak meg. A hatóságok attól is tartanak, hogy a szombati Halloween alkalmat adhat egyes csoportoknak arra, hogy az erőszakos cselekményeket leplezzék vagy kiprovokálják.

Zavargásoktól tartanak Európa több országában is/Fotó: AFP

Az elmúlt hetekben Európa számos országában megszaporodtak a zavargások

Belgiumtól és Portugáliától egészen Szerbiáig és Albániáig tüntettek. A megmozdulásokban elsősorban fiatalok vesznek részt. Bár az egyes országokban eltérőek a konkrét követelések, a tiltakozások mögött egyre inkább ugyanaz az érzés húzódik meg: az emberek dühösek a megfizethetőség romlása, az omladozó infrastruktúra és a társadalmi egyenlőtlenségek miatt.

Franciaországban ezen a hétvégén mintegy 70 ezer rendőrt vezényelnek az utcákra – hasonló létszámot, mint a múlt heti demonstrációk idején. A francia rendőrség arra figyelmeztetett, hogy pénzbírságra számíthatnak azok, akik közterületen eltakarják az arcukat, illetve hamis fegyvert visznek magukkal. Egyes hozzászólók ugyanakkor egy 2010-es törvényre hivatkoztak, amely bizonyos körülmények között – például ünnepségeken – lehetővé teszi az arc eltakarását.

A francia hatóságok már a múlt hétvégén is betiltottak bizonyos demonstrációkat, és jelentős rendőri erőket mozgósítottak, hogy megakadályozzák az október 17-i felvonulásokat követő zavargásokat és fosztogatásokat. Bár az intézkedések nagyrészt eredményesnek bizonyultak, a tüntetők szerint a hatóságok ezzel korlátozták a szabad véleménynyilvánításhoz való jogukat.

A franciaországi tiltakozások eredetileg diákmozgalomként indultak. Középiskolások zárták le iskoláikat, kisebb osztálylétszámokat, az iskolaépületek felújítását, valamint az egyetemi felvételi rendszer átalakítását követelve.

Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, reméli, hogy a középiskolák hétfőn újra kinyithatnak. A kormány ugyanis olyan javaslatokat tett, amelyek infrastrukturális fejlesztésekhez nyújtott hiteleket, illetve az egyetemi felvételi rendszer 2028-ig történő átalakítását irányozzák elő. Az oktatási intézmények jelenleg az iskolai szünet miatt zárva tartanak.