Hétvégén sem lesz nyugalom Európában: újra elszabadulhat az erőszak, több országban is zavargásoktól tartanak
Több ezer ember vonulhat hétvégén az utcákra Franciaországban, Németországban és Olaszországban, hogy a megélhetési költségek emelkedése ellen tiltakozzon. Európa-szerte egyre nagyobb az elégedetlenség a kormányokkal szemben. Spanyolországban szintén fokozott készültségben van a rendőrség. Madrid belvárosában újabb tüntetésekre számítanak azt követően, hogy szerdán egy nagysebességű vonatbalesetben 69 ember vesztette életét – írja a Bloomberg. „Nagyon magas a közrend megzavarásának kockázata. A napközbeni tüntetéseket estig, sőt késő estig tartó zavargások követhetik” – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Laurent Nuñez francia belügyminiszter. Hozzátette: szélsőbaloldali csoportok több városban este 8 órára hirdettek gyülekezőket, és „különösen erőszakos, felkelésre buzdító üzeneteket” fogalmaztak meg. A hatóságok attól is tartanak, hogy a szombati Halloween alkalmat adhat egyes csoportoknak arra, hogy az erőszakos cselekményeket leplezzék vagy kiprovokálják.
Az elmúlt hetekben Európa számos országában megszaporodtak a zavargások
Belgiumtól és Portugáliától egészen Szerbiáig és Albániáig tüntettek. A megmozdulásokban elsősorban fiatalok vesznek részt. Bár az egyes országokban eltérőek a konkrét követelések, a tiltakozások mögött egyre inkább ugyanaz az érzés húzódik meg: az emberek dühösek a megfizethetőség romlása, az omladozó infrastruktúra és a társadalmi egyenlőtlenségek miatt.
Franciaországban ezen a hétvégén mintegy 70 ezer rendőrt vezényelnek az utcákra – hasonló létszámot, mint a múlt heti demonstrációk idején. A francia rendőrség arra figyelmeztetett, hogy pénzbírságra számíthatnak azok, akik közterületen eltakarják az arcukat, illetve hamis fegyvert visznek magukkal. Egyes hozzászólók ugyanakkor egy 2010-es törvényre hivatkoztak, amely bizonyos körülmények között – például ünnepségeken – lehetővé teszi az arc eltakarását.
A francia hatóságok már a múlt hétvégén is betiltottak bizonyos demonstrációkat, és jelentős rendőri erőket mozgósítottak, hogy megakadályozzák az október 17-i felvonulásokat követő zavargásokat és fosztogatásokat. Bár az intézkedések nagyrészt eredményesnek bizonyultak, a tüntetők szerint a hatóságok ezzel korlátozták a szabad véleménynyilvánításhoz való jogukat.
A franciaországi tiltakozások eredetileg diákmozgalomként indultak. Középiskolások zárták le iskoláikat, kisebb osztálylétszámokat, az iskolaépületek felújítását, valamint az egyetemi felvételi rendszer átalakítását követelve.
Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, reméli, hogy a középiskolák hétfőn újra kinyithatnak. A kormány ugyanis olyan javaslatokat tett, amelyek infrastrukturális fejlesztésekhez nyújtott hiteleket, illetve az egyetemi felvételi rendszer 2028-ig történő átalakítását irányozzák elő. Az oktatási intézmények jelenleg az iskolai szünet miatt zárva tartanak.
A szombati megmozdulásokhoz a Sárgamellényesek is csatlakozhatnak. A 2018 végén kezdődött, hónapokon át tartó tiltakozássorozat során ez a mozgalom nagyobb társadalmi és gazdasági egyenlőséget követelt. A csoport péntek estére – mintegy a szombati tüntetések felvezetéseként – arra szólítja fel az embereket, hogy fazekakkal és serpenyőkkel csapjanak zajt a francia parlament épülete előtt.
A francia kormány közben igyekszik elfogadtatni a 2027-es költségvetést a megosztott alsóházzal, és úgy szeretné lecsillapítani a tiltakozásokat, hogy közben ne kelljen további pénzeket költenie. Az állam finanszírozási költségei emelkedtek, mivel a kötvénybefektetők egyre inkább aggódnak amiatt, hogy Franciaország képes lesz-e kordában tartani a költségvetési hiányt a közelgő elnökválasztás előtt.
A költségvetési kiadáscsökkentések állnak majd a középpontjában a november 5-re meghirdetett újabb tüntetés- és sztrájknapnak is, amelyet Franciaország legnagyobb szakszervezetei szerveznek.
A franciákat a németek és az olaszok követik
Németországban a hónap elején jelent meg a közösségi médiában egy „Gen Z Regelt” nevű csoport. A szervezet azt írta: „A franciák megmutatták nekünk, hogyan kell – mi is követjük őket.” Szombatra 32 németországi városba szerveznek demonstrációkat, és közölték, hogy semmilyen erőszakot nem tolerálnak sem emberekkel, sem vagyontárgyakkal szemben.
A német hatóságok csütörtökön közölték, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy bárki, aki zavargásokat akar kiprovokálni, be kívánna épülni a felvonulásokba. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a „szélsőbaloldali szélsőséges színtér”, valamint külföldi szélsőséges csoportokhoz kötődő szervezetek is mozgósíthatnak.
Olaszországban pénteken több tucat demonstrációt tartanak. A baloldali szakszervezetek által meghirdetett általános sztrájk célja, hogy tiltakozzanak
- a megélhetési költségek emelkedése,
- a stagnáló bérek
- és a növekvő védelmi kiadások ellen.
Emellett a munkavállalói jogok javítását is követelik.
A sztrájk miatt fennakadások lehetnek az iskolákban, a kórházak működésében, valamint az országos és helyi tömegközlekedésben is. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, egyben közlekedési miniszter rendeletben utasította a közlekedési szakszervezeteket a sztrájk elhalasztására, a szakszervezetek azonban nem tettek eleget az utasításnak.
Bár Olaszországban viszonylag gyakoriak a sztrájkok, Giorgia Meloni miniszterelnök szigorúbb biztonsági intézkedéseket hagyott jóvá, miután a hónap elején több tüntetés is erőszakba torkollott. Meloni kormánya általánosságban is keményebb rendpárti álláspontra helyezkedett azóta, hogy a szélsőjobboldali nacionalista Roberto Vannacci volt tábornok idén megalapította saját pártját, a Nemzeti Jövőt.
Meloni a héten bemutatott költségvetésben több olyan intézkedést is beépített, amelyekkel a középosztálybeli és fiatal szavazókat szeretné megnyerni a jövő évi parlamenti választások előtt. Ezek között szerepelnek az alacsonyabb adók a fizetési bónuszokra, valamint olyan intézkedések, amelyek növelnék a megfizethető bérlakások kínálatát. Az ellenzéki pártok és a szakszervezetek szerint azonban ezek az intézkedések nem elegendőek.