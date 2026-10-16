Zelenszkij is értékelte a találkozót Magyar Péterrel: reagált a jövő heti meghívásra is
Új alapokra helyezné Magyarország és Ukrajna politikai, valamint gazdasági kapcsolatait Magyar Péter. A miniszterelnök erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott első találkozóját követően beszélt, amelyen a két ország közötti vitás kérdések rendezése is napirendre került.
Magyar Péter határozott szolidaritást vállal Volodimir Zelenszkijjel és Ukrajnával
A Guardian beszámolója szerint a tárgyalások egyik legfontosabb témája a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítása volt. A kisebbségi jogok kérdése hosszú ideje terheli a kétoldalú kapcsolatokat, és Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvései szempontjából is meghatározó jelentőségű.
Magyar Péter üdvözölte, hogy az ukrán parlament új törvényt fogadott el a kisebbségi oktatásról, amelyet a két ország közötti kölcsönös bizalom helyreállítása felé tett első lépésnek nevezett.
A kormányfő közleménye szerint a felek megállapodtak abban, hogy a vitás kérdésekről miniszteri szinten folytatják az egyeztetéseket.
Egyetértettünk abban, hogy mindkét ország érdeke politikai és gazdasági kapcsolataink új alapokra helyezése
– fogalmazott Magyar Péter.
A találkozó hangvétele éles váltást jelez a korábbi, Orbán Viktor vezette kormány Ukrajnával folytatott politikájához képest. Budapest és Kijev viszonyát az elmúlt években visszatérő diplomáciai konfliktusok jellemezték, amelyek középpontjában a kárpátaljai magyar kisebbség jogai, valamint Ukrajna európai integrációja állt.
A kisebbségi oktatásról elfogadott új ukrán jogszabály ezért fontos diplomáciai gesztus lehet, bár a magyar közösség jogainak tényleges helyreállítása a törvény részletszabályaitól és végrehajtásától is függ.
Magyar Péter a találkozó után egyértelműen állást foglalt az orosz-ukrán háború kérdésében is. Közölte, hogy határozott szolidaritást vállal Volodimir Zelenszkijjel és Ukrajnával az országot érő embertelen orosz agresszióval szemben.
A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország kész minden rendelkezésére álló diplomáciai eszközzel elősegíteni az azonnali tűzszünet megteremtését és a tartós béke elérését Ukrajnában. Az október 23. állami ünnepségre vonatkozó meghívásra úgy reagált az Volodimir Zelenszkij, hogy nincsen ellenére. De egyelőre nem erősítették meg ukrán részről, mit döntenek a látogatásról.
Szibiha: Ukrajna és Magyarország együtt halad előre az európai egység felé
Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt: Ukrajna számára az EU megnyitotta a tárgyalásokat két új fejezetcsoportról. Az uniós csatlakozás következő szakasza
- a belső piacra,
- az adózásra,
- a versenyképességre
- és a gazdasági növekedésre
vonatkozó szabályok összehangolását érinti. A tárgyalások megnyitásához Magyarország hozzájárulása is kellett. A Tisza-kormány október elején zöld jelzést adott a belső piacról, illetve a versenyképességről és az inkluzív növekedésről szóló klaszterek további előrelépésének, ezzel elhárult a folyamatot hónapok óta akadályozó magyar vétó.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nyilvánosan megköszönte a döntést, külön kiemelve Orbán Anita külügyminiszter szerepét.
Köszönöm, Orbán Anita, a csapatmunkát, amely baráti népeink és az erős Európa érdekeit egyaránt szolgálja
– írta. Szibiha egyúttal hangsúlyozta: Ukrajna és Magyarország együtt halad előre az európai egység felé.