Zelenszkij is értékelte a találkozót Magyar Péterrel: reagált a jövő heti meghívásra is

Új alapokra helyezné Magyarország és Ukrajna politikai, valamint gazdasági kapcsolatait Magyar Péter. A miniszterelnök erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott első találkozóját követően beszélt, amelyen a két ország közötti vitás kérdések rendezése is napirendre került.

Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök négyszemközti egyeztetést tartott Brüsszelben. / Fotó: AFP

Magyar Péter határozott szolidaritást vállal Volodimir Zelenszkijjel és Ukrajnával

A Guardian beszámolója szerint a tárgyalások egyik legfontosabb témája a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítása volt. A kisebbségi jogok kérdése hosszú ideje terheli a kétoldalú kapcsolatokat, és Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvései szempontjából is meghatározó jelentőségű.

Magyar Péter üdvözölte, hogy az ukrán parlament új törvényt fogadott el a kisebbségi oktatásról, amelyet a két ország közötti kölcsönös bizalom helyreállítása felé tett első lépésnek nevezett.

A kormányfő közleménye szerint a felek megállapodtak abban, hogy a vitás kérdésekről miniszteri szinten folytatják az egyeztetéseket.

Egyetértettünk abban, hogy mindkét ország érdeke politikai és gazdasági kapcsolataink új alapokra helyezése

– fogalmazott Magyar Péter.

A találkozó hangvétele éles váltást jelez a korábbi, Orbán Viktor vezette kormány Ukrajnával folytatott politikájához képest. Budapest és Kijev viszonyát az elmúlt években visszatérő diplomáciai konfliktusok jellemezték, amelyek középpontjában a kárpátaljai magyar kisebbség jogai, valamint Ukrajna európai integrációja állt.

A kisebbségi oktatásról elfogadott új ukrán jogszabály ezért fontos diplomáciai gesztus lehet, bár a magyar közösség jogainak tényleges helyreállítása a törvény részletszabályaitól és végrehajtásától is függ.

Magyar Péter a találkozó után egyértelműen állást foglalt az orosz-ukrán háború kérdésében is. Közölte, hogy határozott szolidaritást vállal Volodimir Zelenszkijjel és Ukrajnával az országot érő embertelen orosz agresszióval szemben.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország kész minden rendelkezésére álló diplomáciai eszközzel elősegíteni az azonnali tűzszünet megteremtését és a tartós béke elérését Ukrajnában. Az október 23. állami ünnepségre vonatkozó meghívásra úgy reagált az Volodimir Zelenszkij, hogy nincsen ellenére. De egyelőre nem erősítették meg ukrán részről, mit döntenek a látogatásról.