Rendkívüli hírt közöltek az ukránok: Zelenszkij lehet az október 23-i megemlékezés legfontosabb vendége Budapesten, Magyar Péter várja – „Eljött az ideje, hogy tárgyaljunk”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tervek szerin a jövő héten Budapestre látogat, miután meghívást kapott az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésekre – erősítette meg az Euronewsnak adott exkluzív interjújában Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal vezetőhelyettese.

Antónia Costa, az Európai Tanács elnöke (b), Magyar Péter magyar miniszterelnök (k) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) / Fotó: AFP

A tervezett, egyelőre hivatalosan még meg nem erősített látogatásra akkor kerülhet sor, amikor Kijev és Budapest a kétoldalú kapcsolatok rendezésén dolgozik. A két ország viszonyát évek óta diplomáciai viták terhelik, amelyek több alkalommal is akadályozták Ukrajna előrehaladását az európai uniós csatlakozás felé vezető úton.

„Valóban kaptunk meghívást. Október 23-án megemlékezést tartanak a magyar forradalom 70. évfordulója alkalmából. Ukrajna elnöke is meghívást kapott a rendezvényre” – mondta Zsovkva arra a kérdésre.

A meghívásra akkor került sor, amikor Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter az első hivatalos kétoldalú találkozójára készül. A megbeszélést péntek délelőtt, a brüsszeli uniós csúcstalálkozó keretében tartják, miután hónapokon át egyeztettek annak időpontjáról és helyszínéről. Kijev a találkozóban lehetőséget lát arra, hogy a közelmúlt diplomáciai nyitása kézzelfogható előrelépést hozzon a két szomszédos ország kapcsolataiban.

„Nagyon pozitív várakozásokkal tekintünk a találkozó elé” – mondta Zsovkva az Euronewsnak, hozzátéve, hogy Kijev hálás Magyarországnak az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások előmozdításához nyújtott támogatásáért.

A diplomáciai közeledést a hét elején történt áttörés előzte meg. Ukrajna uyanis olyan jogszabályt fogadott el, amely megerősíti a nemzeti kisebbségek oktatási jogait. A lépés a Budapest és Kijev közötti feszültségek egyik régóta fennálló forrására, a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogainak kérdésére kínál megoldást. Ez a kérdés már Orbán Viktor kormányzása idején is feszültségeket szült a ké ország viszonyában, és ebben a kérdésben Magyar Péter sem engedett.

Az Orbán-kormány hivatali ideje alatt ez a vita Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának egyik legfőbb akadályává vált, Magyarország ugyanis többször élt a vétójogával emiatt. A választások után ugyan enyhülni látszik a viszony, de a Tisza-kormány is ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev teljesítse a kisebbségi jogokkal kapcsolatos vállalásait, mielőtt újabb lépések történhetnének az uniós tagság felé.