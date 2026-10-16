Rendkívüli hírt közöltek az ukránok: Zelenszkij lehet az október 23-i megemlékezés legfontosabb vendége Budapesten, Magyar Péter várja – „Eljött az ideje, hogy tárgyaljunk”
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tervek szerin a jövő héten Budapestre látogat, miután meghívást kapott az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésekre – erősítette meg az Euronewsnak adott exkluzív interjújában Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal vezetőhelyettese.
A tervezett, egyelőre hivatalosan még meg nem erősített látogatásra akkor kerülhet sor, amikor Kijev és Budapest a kétoldalú kapcsolatok rendezésén dolgozik. A két ország viszonyát évek óta diplomáciai viták terhelik, amelyek több alkalommal is akadályozták Ukrajna előrehaladását az európai uniós csatlakozás felé vezető úton.
„Valóban kaptunk meghívást. Október 23-án megemlékezést tartanak a magyar forradalom 70. évfordulója alkalmából. Ukrajna elnöke is meghívást kapott a rendezvényre” – mondta Zsovkva arra a kérdésre.
A meghívásra akkor került sor, amikor Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter az első hivatalos kétoldalú találkozójára készül. A megbeszélést péntek délelőtt, a brüsszeli uniós csúcstalálkozó keretében tartják, miután hónapokon át egyeztettek annak időpontjáról és helyszínéről. Kijev a találkozóban lehetőséget lát arra, hogy a közelmúlt diplomáciai nyitása kézzelfogható előrelépést hozzon a két szomszédos ország kapcsolataiban.
„Nagyon pozitív várakozásokkal tekintünk a találkozó elé” – mondta Zsovkva az Euronewsnak, hozzátéve, hogy Kijev hálás Magyarországnak az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások előmozdításához nyújtott támogatásáért.
A diplomáciai közeledést a hét elején történt áttörés előzte meg. Ukrajna uyanis olyan jogszabályt fogadott el, amely megerősíti a nemzeti kisebbségek oktatási jogait. A lépés a Budapest és Kijev közötti feszültségek egyik régóta fennálló forrására, a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogainak kérdésére kínál megoldást. Ez a kérdés már Orbán Viktor kormányzása idején is feszültségeket szült a ké ország viszonyában, és ebben a kérdésben Magyar Péter sem engedett.
Az Orbán-kormány hivatali ideje alatt ez a vita Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának egyik legfőbb akadályává vált, Magyarország ugyanis többször élt a vétójogával emiatt. A választások után ugyan enyhülni látszik a viszony, de a Tisza-kormány is ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev teljesítse a kisebbségi jogokkal kapcsolatos vállalásait, mielőtt újabb lépések történhetnének az uniós tagság felé.
Az ukrán parlament hétfőn elfogadta az új jogszabályt, amelyet Zelenszkij ezt követően aláírt. Másnap az Európai Unió két további tárgyalási klasztert nyitott meg, miután Magyarország feladta korábbi ellenállását. Ezzel a hat csatlakozási tárgyalási klaszterből már négyet megnyitottak.
„Négy klasztert már megnyitottunk, kettő van még hátra, és bízunk abban, hogy Magyarország álláspontja a továbbiakban is ugyanolyan konstruktív marad, mint eddig” – fogalmazott Ihor Zsovkva.
Hozzátette, hogy az európai integráció a brüsszeli találkozó egyik központi témája lesz, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijev szeretné, ha a kétoldalú kapcsolatok túlmutatnának az uniós tagság politikailag érzékeny kérdésén.
Kijev azt is jelezte, hogy kész lenne az ukrán fővárosban fogadni Magyar Pétert. Korábban arról is folytak egyeztetések, hogy a találkozót a jelentős magyar közösséggel rendelkező kárpátaljai Beregszászon tartsák meg.
„Mindig is szívesen látott vendég volt Kijevben, és természetesen örömmel fogadnánk egy ilyen találkozót az ukrán fővárosban” – mondta Zsovkva, hozzátéve, hogy más ukrajnai helyszínek is szóba jöhetnek.
Magyar Péter csütörtökön Brüsszelben történelmi áttörésnek nevezte az ukrán kisebbségi oktatási jogszabály elfogadását, amely szerinte lehetőséget teremt arra, hogy új alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat. A miniszterelnök azt is felvetette, hogy még az ősz folyamán újabb találkozóra kerülhet sor Beregszászon.
Volodimir Zelenszkij október 23-i budapesti látogatásának különös történelmi jelentősége lenne, hiszen ezen a napon lesz 70 éve annak, hogy kitört a szovjet uralom elleni 1956-os magyar forradalom, amelyet végül a szovjet csapatok levertek.
Az ukrán elnök részvétele a megemlékezéseken szimbolikus lehetőséget kínálhatna arra, hogy a két szomszédos ország kifejezze elkötelezettségét kapcsolataik újjáépítése mellett.
A jövő heti megemlékezésen várhatóan más európai vezetők is részt vesznek. Magyar Péter tájékoztatása szerint Emmanuel Macron francia elnök már megerősítette részvételét, António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig szóvivője szerint várhatóan szintén jelen lesz. Meghívást kapott többek között Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is, részvételüket azonban egyelőre nem erősítették meg.
Eljött a nagy pillanat, Magyar Péter Zelenszkijjel tárgyal: megvan a csúcstalálkozó időpontja – eldőlhet Magyarország és Ukrajna közös jövője
Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol több, Magyarország jövőjét is meghatározó kérdésről tárgyal az uniós csúcstalálkozón. A hétéves uniós költségvetés, az energiaválság és a külső határok védelme mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik, akivel pénteken folytat először hivatalos, négyszemközti megbeszélést.
A brüsszeli program egyik fontos eseménye péntek reggel lesz: Magyar Péter ekkor folytat először hivatalos, négyszemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. A találkozó tényét a miniszterelnök külön is megerősítette a közösségi oldalán. A megbeszélés részleteiről és várható témáiról a kormányfő nem közölt további információkat. A találkozó így a brüsszeli program egyik kiemelt diplomáciai eseménye lesz.