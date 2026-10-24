Zelenszkij szerint Trump döntései miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül Ukrajna: kész lenne lezárni a háborút, de a feltételek a régiek
Ukrajna a lehető leggyorsabban véget akar vetni az Oroszországgal vívott háborúnak, de ezért nem hajlandó további területeket feladni – jelentette ki Volodimir Zelenszkij az ABC Newsnak adott interjújában. Az ukrán elnök hangsúlyozta: akár már most kész lenne békét kötni, és elfogadhatónak tartaná a harcok befagyasztását a jelenlegi frontvonalak mentén. Oroszország jelenleg Ukrajna területének több mint 19 százalékát ellenőrzi. Zelenszkij azonban kizárta, hogy Kijev további területi engedményekkel próbáljon megállapodásra jutni Moszkvával.
Emlékezetes, hogy Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban fokozta a nyomást az ukrán vezetésen. Washington egyre határozottabban sürgeti a kompromisszumot, Trump pedig többször Kijevet tette felelőssé azért, hogy az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások nem vezettek eredményre.
Zelenszkij szerint Trump és Putyin kapcsolata egyre szorosabb
Az interjú egyik legfontosabb része az amerikai–ukrán viszony megromlásáról szólt. Zelenszkij kijelentette, hogy bár nem érzi magát elárulva Washington részéről, az Egyesült Államok jelenlegi magatartását nem tartja támogató jellegűnek. Az ukrán elnök szerint Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között kifejezetten jó kapcsolat alakult ki. Hozzátette, nem tudja megmagyarázni, mi romlott el közte és Trump között, ugyanakkor az amerikai elnök személyes döntésének tartja, hogy baráti kapcsolatot kíván-e fenntartani Putyinnal. Fontos megemlíteni, hogy zelenszkij kapcsolata a Donald Trump elnökkel már első amerikai látogatása idején elég karcosra sikerült, miután az ukrán elnöke semmilyen szinten sem adta meg az amerikai vezetésnek a kellő tiszteletet, sőt.
A feszültséget tovább növeli, hogy Trump októberben enyhítette az orosz olajjal kapcsolatos szankciókat, lehetővé téve az orosz dízelolaj importját az üzemanyagárak mérséklése érdekében. Egyúttal felszólította Kijevet, hogy hagyjon fel az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokkal. Zelenszkij szerint ezek a döntések Moszkvának kedveznek, és hozzájárulhatnak a háború elhúzódásához.
Drámai rakétahiány: három hónap alatt mindössze 24 Patriot-rakéta érkezett
Az interjúban az ukrán elnök konkrét számokkal érzékeltette országa egyre súlyosabb légvédelmi problémáit. Állítása szerint Ukrajna az elmúlt három hónapban mindössze 24 Patriot elfogórakétát kapott az Egyesült Államoktól, miközben havonta átlagosan 350 ilyen rakétára lenne szüksége.
A helyzet súlyosságát érzékeltetve elmondta, hogy az interjút megelőző éjszaka 30 ballisztikus rakéta csapódott be Kijevben. A számok alapján az amerikai szállítások messze elmaradnak az ukrán légvédelem igényeitől. Ez különösen súlyos probléma, mivel Oroszország folyamatosan támadja az ukrán városokat és energetikai infrastruktúrát.
A Starlink körül is kiéleződött a konfliktus
Zelenszkij az Elon Musk érdekeltségébe tartozó SpaceX műholdas kommunikációs rendszerének korlátozását is szóvá tette. A Starlink és katonai változata, a Starshield kulcsfontosságú az ukrán drónműveletek, a kommunikáció és a légvédelem működésében. Az elnök az október 23-i interjúban azt állította, hogy a rendszer továbbra sem működik teljes kapacitással, annak ellenére, hogy Trump korábban a problémák megoldásáról beszélt. A korlátozások hátterében vita alakult ki Washington és a SpaceX között. Musk szerint a Starshield katonai rendszerének működését az amerikai kormány ellenőrzi, így a korlátozásokról végső soron az amerikai vezetés dönt. A Trump-adminisztráció viszont tagadta, hogy utasítást adott volna a szolgáltatás lassítására.
Fontos fejlemény ugyanakkor, hogy az ABC News október 24-i frissítése szerint egy ukrán elnöki hivatali forrás már a sebességkorlátozás feloldásáról számolt be. A rendszer ismét működik, de egyelőre nem világos, hogy minden funkció teljesen helyreállt-e. Zelenszkij mindezek ellenére hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is hálás az Egyesült Államok eddigi segítségéért. Saját, időnként kemény tárgyalási stílusát azzal indokolta, hogy országa jelenlegi helyzetében nem engedhet meg magának gyenge elnököt. Ukrajna közben azt is bejelentette, hogy az éjszakai tesztelés során feloldották a SpaceX Starlink terminálkapcsolatainak sebességkorlátozását, ami enyhítheti a Kijev és Washington közötti legújabb feszültségeket.
„A Védelmi Minisztérium megfigyelőrendszerei a Starlink/Starshield sebességének helyreállását tapasztalják; a kapcsolatok stabilak” – mondta Jevhenij Hmara védelmi miniszter szombaton.
A diplomáciai erőfeszítések közben folytatódnak: Steve Witkoff amerikai különmegbízott előbb Zelenszkijjel tárgyalt Oslóban, majd Szentpéterváron Putyinnal találkozott. Az orosz elnök jelezte, hogy Moszkva kész visszatérni a háromoldalú egyeztetésekhez. A béketárgyalások ellenére azonban a harcok nem csillapodtak, és mindkét ország folytatja a nagy erejű támadásokat.