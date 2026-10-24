Zelenszkij szerint Trump döntései miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül Ukrajna: kész lenne lezárni a háborút, de a feltételek a régiek

Ukrajna a lehető leggyorsabban véget akar vetni az Oroszországgal vívott háborúnak, de ezért nem hajlandó további területeket feladni – jelentette ki Volodimir Zelenszkij az ABC Newsnak adott interjújában. Az ukrán elnök hangsúlyozta: akár már most kész lenne békét kötni, és elfogadhatónak tartaná a harcok befagyasztását a jelenlegi frontvonalak mentén. Oroszország jelenleg Ukrajna területének több mint 19 százalékát ellenőrzi. Zelenszkij azonban kizárta, hogy Kijev további területi engedményekkel próbáljon megállapodásra jutni Moszkvával.

Ukrajna a lehető leggyorsabban véget akar vetni az Oroszországgal vívott háborúnak - közölte Zelenszkij egy friss interjúban Fotó: AFP

Emlékezetes, hogy Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban fokozta a nyomást az ukrán vezetésen. Washington egyre határozottabban sürgeti a kompromisszumot, Trump pedig többször Kijevet tette felelőssé azért, hogy az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások nem vezettek eredményre.

Zelenszkij szerint Trump és Putyin kapcsolata egyre szorosabb

Az interjú egyik legfontosabb része az amerikai–ukrán viszony megromlásáról szólt. Zelenszkij kijelentette, hogy bár nem érzi magát elárulva Washington részéről, az Egyesült Államok jelenlegi magatartását nem tartja támogató jellegűnek. Az ukrán elnök szerint Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között kifejezetten jó kapcsolat alakult ki. Hozzátette, nem tudja megmagyarázni, mi romlott el közte és Trump között, ugyanakkor az amerikai elnök személyes döntésének tartja, hogy baráti kapcsolatot kíván-e fenntartani Putyinnal. Fontos megemlíteni, hogy zelenszkij kapcsolata a Donald Trump elnökkel már első amerikai látogatása idején elég karcosra sikerült, miután az ukrán elnöke semmilyen szinten sem adta meg az amerikai vezetésnek a kellő tiszteletet, sőt.

A feszültséget tovább növeli, hogy Trump októberben enyhítette az orosz olajjal kapcsolatos szankciókat, lehetővé téve az orosz dízelolaj importját az üzemanyagárak mérséklése érdekében. Egyúttal felszólította Kijevet, hogy hagyjon fel az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokkal. Zelenszkij szerint ezek a döntések Moszkvának kedveznek, és hozzájárulhatnak a háború elhúzódásához.