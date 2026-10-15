Zelenszkij bejelentette: vége a tűzszünetnek, pusztító támadást indít az orosz energetikai létesítmények ellen

Ukrajna újraindítja az orosz olajfinomítók elleni csapásokat válaszul Moszkva halálos áldozatokat követelő támadásaira – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Financial Timesnak.

Zelenszkij bejelentette: vége a tűzszünetnek / Fotó: AFP

Zelenszkij közlése szerint Kijev három napra felfüggesztette az energetikai célpontok támadását, hogy eleget tegyen a Donald Trump amerikai elnök által vasárnap bejelentett energiatűzszünetnek. Az ukrán elnök szerint Oroszország eközben tovább támadta Ukrajna energetikai infrastruktúráját.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország közvetlenül Trump által bejelentett energetikai tűzszünet után támadást intézett az ukrán energiainfrastruktúra ellen. A miniszter hangsúlyozta: Ukrajna kész betartani a tűzszünetet, amennyiben Moszkva is leállítja ezeket a támadásokat.

A bejelentés tovább mélyítheti a Washington és Kijev közötti feszültséget.

Zelenszkij korábban azzal vádolta Trumpot és Elon Muskot, hogy korlátozzák az ukrán hadsereg hozzáférését a SpaceX műholdas technológiájához.

Az orosz média az elmúlt napokban több olajfinomító elleni ukrán dróntámadásról is beszámolt. A TASZSZ hírügynökség szerdai jelentése szerint a Szaratovi és a Rjazanyi területen található üzemeket is találat érte. Dmitro Litvin, Zelenszkij tanácsadója ugyanakkor valótlannak nevezte az orosz közléseket.

Az amerikai és az ukrán elnök közötti viszony azóta vált még feszültebbé, hogy Trump bejelentette: megállapodott Oroszországgal a nemzetközi piacok dízelüzemanyag-ellátásáról. Az amerikai elnök szombaton azt is felvetette, hogy Zelenszkijnek fontolóra kellene vennie a távozását az ukrán elnöki posztról.

Zelenszkij a Financial Timesnak az amerikai–orosz gazdasági kapcsolatok alakulását is bírálta. Úgy fogalmazott: kérdés, mikor jön a következő üzlet, amely szerinte minden bizonnyal a földgázról szól majd.