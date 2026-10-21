Újabb komoly csapás érhette Ukrajnát: Lengyelország felfüggesztette egy jelentős katonai segélycsomag átadását, miután az ukrán Lviv megye vezetése vitatott történelmi döntést hozott. A lépés különösen kellemetlen Volodimir Zelenszkij számára, hiszen Varsó a háború kezdete óta Kijev egyik legfontosabb európai támogatója.

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: legfontosabb szövetségese állította le a katonai segélyszállítmányokat / Fotó: AFP

Lengyelország leállította egy nagyszabású katonai segélycsomag Ukrajnába történő szállítását – számolt be az orosz RIA Novosztyi az ukrán sajtó értesüléseire hivatkozva. A döntés hátterében egy történelmi-politikai konfliktus áll. Lviv megye tanácsa október 20-án megszavazta, hogy 2027-et Roman Suhevics, az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) és Oleh Olzsics emlékévének nyilvánítsák.

A döntés azonnal felháborodást váltott ki Lengyelországban, ahol az UPA tevékenysége máig rendkívül érzékeny történelmi kérdés – írja az orosz RIA.

Egyetlen döntés miatt akadt el a katonai segítség

Az ukrán kormányzati forrás szerint a lengyel segélycsomag előkészítése már folyamatban volt, amikor a lvivi képviselők megszavazták a vitatott határozatot. A forrás felelőtlennek nevezte a döntést, és megerősítette, hogy emiatt jelenleg szünetel a katonai szállítmány átadása. Közben már megkezdődtek az egyeztetések a konfliktus rendezéséről.

A feszültség történelmi gyökerei a második világháborúig nyúlnak vissza. Az Ukrán Felkelő Hadsereg tagjai 1943–1944-ben tömeggyilkosságokat követtek el a lengyel polgári lakosság ellen Volhíniában és Kelet-Galíciában. A lengyel állam népirtásként tartja számon az eseményeket. Ezért Roman Suhevics és az UPA hivatalos ukrajnai méltatása rendszeresen diplomáciai konfliktusokat okoz a két ország között.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a lvivi döntés Ukrajna ellenségeinek kedvez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter pedig arra figyelmeztetett, hogy az ügy súlyosan károsíthatja a kétoldalú kapcsolatokat. Az ukrán külügyminisztérium szintén elhatárolódott a kezdeményezéstől. Hangsúlyozta, hogy regionális döntésről van szó, amelyet a központi kormányzattal nem egyeztettek, és amely kifejezetten káros a lengyel–ukrán együttműködés szempontjából.