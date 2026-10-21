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Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: legfontosabb szövetségese állította le egy katonai segélycsomag szállítását

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Újabb komoly nehézséggel szembesül Volodimir Zelenszkij: Lengyelország felfüggesztette egy katonai segélycsomag Ukrajnába szállítását egy vitatott történelmi döntés miatt. Zelenszkijre rájár a rúd, ugyanis nemrég beszélt arról, hogy Ukrajna 25 százalékát is hajlandó lenne feladni egy tűzszünetért.
Gergely Máté
2026.10.21, 20:30
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Újabb komoly csapás érhette Ukrajnát: Lengyelország felfüggesztette egy jelentős katonai segélycsomag átadását, miután az ukrán Lviv megye vezetése vitatott történelmi döntést hozott. A lépés különösen kellemetlen Volodimir Zelenszkij számára, hiszen Varsó a háború kezdete óta Kijev egyik legfontosabb európai támogatója. 

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: legfontosabb szövetségese állította le a katonai segélyszállítmányokat
Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: legfontosabb szövetségese állította le a katonai segélyszállítmányokat / Fotó: AFP

Lengyelország leállította egy nagyszabású katonai segélycsomag Ukrajnába történő szállítását – számolt be az orosz RIA Novosztyi az ukrán sajtó értesüléseire hivatkozva. A döntés hátterében egy történelmi-politikai konfliktus áll. Lviv megye tanácsa október 20-án megszavazta, hogy 2027-et Roman Suhevics, az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) és Oleh Olzsics emlékévének nyilvánítsák.

A döntés azonnal felháborodást váltott ki Lengyelországban, ahol az UPA tevékenysége máig rendkívül érzékeny történelmi kérdés – írja az orosz RIA.

Egyetlen döntés miatt akadt el a katonai segítség

Az ukrán kormányzati forrás szerint a lengyel segélycsomag előkészítése már folyamatban volt, amikor a lvivi képviselők megszavazták a vitatott határozatot. A forrás felelőtlennek nevezte a döntést, és megerősítette, hogy emiatt jelenleg szünetel a katonai szállítmány átadása. Közben már megkezdődtek az egyeztetések a konfliktus rendezéséről.

A feszültség történelmi gyökerei a második világháborúig nyúlnak vissza. Az Ukrán Felkelő Hadsereg tagjai 1943–1944-ben tömeggyilkosságokat követtek el a lengyel polgári lakosság ellen Volhíniában és Kelet-Galíciában. A lengyel állam népirtásként tartja számon az eseményeket. Ezért Roman Suhevics és az UPA hivatalos ukrajnai méltatása rendszeresen diplomáciai konfliktusokat okoz a két ország között.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a lvivi döntés Ukrajna ellenségeinek kedvez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter pedig arra figyelmeztetett, hogy az ügy súlyosan károsíthatja a kétoldalú kapcsolatokat. Az ukrán külügyminisztérium szintén elhatárolódott a kezdeményezéstől. Hangsúlyozta, hogy regionális döntésről van szó, amelyet a központi kormányzattal nem egyeztettek, és amely kifejezetten káros a lengyel–ukrán együttműködés szempontjából.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Zelenszkijre

Az újabb diplomáciai konfliktus különösen rosszkor jön Kijev számára. Ahogy arról a Világgazdaság szerdán beszámolt, Zelenszkij már kész elfogadni a háború befagyasztását a jelenlegi frontvonalak mentén. Ez átmenetileg azt jelentené, hogy 

Oroszország megtarthatná az ellenőrzése alatt álló ukrán területeket, miközben a felek a tartós békéről tárgyalnának. 

Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelentené a területekről való végleges, jogi lemondást.

Közben Washington és Moszkva között is felgyorsultak az egyeztetések. Vlagyimir Putyin beleegyezett az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások újraindításába, miután fogadta Donald Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij
katonai segélycsomag
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