Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: legfontosabb szövetségese állította le egy katonai segélycsomag szállítását
Újabb komoly csapás érhette Ukrajnát: Lengyelország felfüggesztette egy jelentős katonai segélycsomag átadását, miután az ukrán Lviv megye vezetése vitatott történelmi döntést hozott. A lépés különösen kellemetlen Volodimir Zelenszkij számára, hiszen Varsó a háború kezdete óta Kijev egyik legfontosabb európai támogatója.
Lengyelország leállította egy nagyszabású katonai segélycsomag Ukrajnába történő szállítását – számolt be az orosz RIA Novosztyi az ukrán sajtó értesüléseire hivatkozva. A döntés hátterében egy történelmi-politikai konfliktus áll. Lviv megye tanácsa október 20-án megszavazta, hogy 2027-et Roman Suhevics, az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) és Oleh Olzsics emlékévének nyilvánítsák.
A döntés azonnal felháborodást váltott ki Lengyelországban, ahol az UPA tevékenysége máig rendkívül érzékeny történelmi kérdés – írja az orosz RIA.
Egyetlen döntés miatt akadt el a katonai segítség
Az ukrán kormányzati forrás szerint a lengyel segélycsomag előkészítése már folyamatban volt, amikor a lvivi képviselők megszavazták a vitatott határozatot. A forrás felelőtlennek nevezte a döntést, és megerősítette, hogy emiatt jelenleg szünetel a katonai szállítmány átadása. Közben már megkezdődtek az egyeztetések a konfliktus rendezéséről.
A feszültség történelmi gyökerei a második világháborúig nyúlnak vissza. Az Ukrán Felkelő Hadsereg tagjai 1943–1944-ben tömeggyilkosságokat követtek el a lengyel polgári lakosság ellen Volhíniában és Kelet-Galíciában. A lengyel állam népirtásként tartja számon az eseményeket. Ezért Roman Suhevics és az UPA hivatalos ukrajnai méltatása rendszeresen diplomáciai konfliktusokat okoz a két ország között.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a lvivi döntés Ukrajna ellenségeinek kedvez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter pedig arra figyelmeztetett, hogy az ügy súlyosan károsíthatja a kétoldalú kapcsolatokat. Az ukrán külügyminisztérium szintén elhatárolódott a kezdeményezéstől. Hangsúlyozta, hogy regionális döntésről van szó, amelyet a központi kormányzattal nem egyeztettek, és amely kifejezetten káros a lengyel–ukrán együttműködés szempontjából.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik Zelenszkijre
Az újabb diplomáciai konfliktus különösen rosszkor jön Kijev számára. Ahogy arról a Világgazdaság szerdán beszámolt, Zelenszkij már kész elfogadni a háború befagyasztását a jelenlegi frontvonalak mentén. Ez átmenetileg azt jelentené, hogy
Oroszország megtarthatná az ellenőrzése alatt álló ukrán területeket, miközben a felek a tartós békéről tárgyalnának.
Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelentené a területekről való végleges, jogi lemondást.
Közben Washington és Moszkva között is felgyorsultak az egyeztetések. Vlagyimir Putyin beleegyezett az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások újraindításába, miután fogadta Donald Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot.