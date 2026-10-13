Zelenszkij megdöbbent: az éjjel elárulták Ukrajnát a nyugati szövetségesek, az oroszok zavartalanul bombázták Kijevet– „Nem kaptunk hírszerzési információt”

Több mint száz támadóeszközt vetett be Oroszország Ukrajna ellen estétől a bejegyzés közzétételéig – közölte Volodimir Zelenszkij a Telegramon. Az ukrán elnök szerint Harkivban négy ember meghalt és 41-en megsebesültek, Kijevben pedig öt ballisztikus rakéta csapódott civil infrastruktúrába.”–„

Zelenszkij beszámolója szerint az orosz erők sugárhajtású drónokkal, keringő lőszerekkel és ballisztikus rakétákkal támadtak. Az ukrán légvédelem a támadóeszközök jelentős részét megsemmisítette, de nem mindegyiket sikerült elfogni.

Harkivban egy lakóház megsemmisült, a mentőegységek szinte egész éjjel a romok alatt rekedt embereket keresték. Az épületet ért csapásban négyen életüket vesztették. Az elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és közölte: csak Harkivban, egyetlen este alatt összesen 41 ember sérült meg.

Az ukrán fővárost Zelenszkij szerint öt ballisztikus rakétával támadták, amelyek civil infrastruktúrát találtak el. Az elnök azt állította, hogy erről a támadásról Ukrajna nem kapott előzetes figyelmeztetést partnereitől. Hangsúlyozta: az orosz rakétaindításokról szóló hírszerzési adatok életeket menthetnek, ezért megosztásukat az egyik legkritikusabb kérdésnek nevezte.

Zelenszkij az energetikai létesítményeket érintő tűzszünetről is írt. Állítása szerint Ukrajna az amerikai elnök bejelentését követő két napban nem támadott orosz olajfinomítókat vagy más energetikai célpontokat. Oroszország ugyanakkor ez idő alatt is csapásokat mért ukrán energetikai létesítményekre és kritikus infrastruktúrára. Beszámolója szerint két nap alatt Ukrajna 19 régióját érte támadás.

Az elnök megerősítette, hogy Ukrajna kész kölcsönös, a feszültség csökkentését célzó lépésekre, ehhez azonban szerinte hatékony nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

Zelenszkij úgy fogalmazott: a nemzetközi nyomás közelebb hozhatja a békét, míg Oroszország közvetlen vagy közvetett támogatása, az Ukrajnának nyújtott segítség akadályozása és a ballisztikus rakéták elleni védekezés megnehezítése nem szolgálja a háború lezárását. Bejegyzése végén köszönetet mondott Ukrajna támogatóinak.