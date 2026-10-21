Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij a háború befejezéséről: Ukrajna kész belemenni a 25 százalékos területvesztésbe és befagyasztani a frontot az oroszokkal – „Igen, állítsuk meg”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész elfogadni egy olyan békemegállapodást, amely a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztaná be az orosz-ukrán háborút. Az államfő a Fox News szerda reggeli műsorában jelentette ki, hogy ez reális lehetőséget teremtene a harcok befejezésére. A megállapodás értelmében Oroszország egyelőre megtarthatná az ellenőrzése alatt álló ukrán területeket, ez 25 százalékos területvesztést jelentene.

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij a háború befejezéséről: Ukrajna kész belemenni a 25 százalékos területvesztésbe és befagyasztani a frontot az oroszokkal / Fotó: Oleksandr Osipov

Az ukrán elnököt Brian Kilmeade műsorvezető arról kérdezte, elfogadna-e egy olyan békemegállapodást, amely a jelenlegi frontvonalak mentén állítaná le a háborút. A riporter úgy tette fel a kérdést, hogy

Ukrajna ebben az esetben továbbra is megtartaná területének legalább 75 százalékát, míg a fennmaradó rész egyelőre orosz ellenőrzés alatt maradna.

„Igen” – válaszolta Zelenszkij, majd hozzátette: „Most be kell fagyasztanunk a helyzetet, és úgy gondolom, ez a háború befejezésének reális módja”. Az ukrán államfő szerint a legfontosabb jelenleg az öldöklés megállítása, amelyet Donald Trump amerikai elnök is szorgalmaz. „Nevezhetjük tűzszünetnek vagy az öldöklés megállításának, ahogy Trump elnök fogalmazott. Fagyasszuk be és állítsuk meg” – mondta Zelenszkij.

Zelenszkij egyelőre elfogadná a jelenlegi területi helyzetet

Zelenszkij kijelentése azért lehet fordulópont, mert az ukrán vezetés korábban következetesen hangsúlyozta az ország területi integritásának helyreállítását. A most felvázolt forgatókönyv szerint azonban a fegyvernyugvás nem várna addig, amíg az orosz hadsereg kivonul az összes megszállt ukrán területről.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy

a jelenlegi frontvonalak mentén szüntetnék be a harcokat, Oroszország pedig továbbra is ellenőrzése alatt tarthatná az általa elfoglalt térségeket.

A frontvonal befagyasztása ugyanakkor nem jelenti az elfoglalt területek orosz fennhatóságának jogi elismerését. Zelenszkij nem jelentette be, hogy Ukrajna végleg lemondana ezekről a területekről, hanem egy olyan tűzszüneti megoldást támogatott, amely a jelenlegi katonai helyzetből indul ki. Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy a tűzszünetet további diplomáciai tárgyalásoknak és megbízható biztonsági garanciáknak kell követniük.