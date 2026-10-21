Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij a háború befejezéséről: Ukrajna kész belemenni a 25 százalékos területvesztésbe és befagyasztani a frontot az oroszokkal – „Igen, állítsuk meg”
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész elfogadni egy olyan békemegállapodást, amely a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztaná be az orosz-ukrán háborút. Az államfő a Fox News szerda reggeli műsorában jelentette ki, hogy ez reális lehetőséget teremtene a harcok befejezésére. A megállapodás értelmében Oroszország egyelőre megtarthatná az ellenőrzése alatt álló ukrán területeket, ez 25 százalékos területvesztést jelentene.
Az ukrán elnököt Brian Kilmeade műsorvezető arról kérdezte, elfogadna-e egy olyan békemegállapodást, amely a jelenlegi frontvonalak mentén állítaná le a háborút. A riporter úgy tette fel a kérdést, hogy
Ukrajna ebben az esetben továbbra is megtartaná területének legalább 75 százalékát, míg a fennmaradó rész egyelőre orosz ellenőrzés alatt maradna.
„Igen” – válaszolta Zelenszkij, majd hozzátette: „Most be kell fagyasztanunk a helyzetet, és úgy gondolom, ez a háború befejezésének reális módja”. Az ukrán államfő szerint a legfontosabb jelenleg az öldöklés megállítása, amelyet Donald Trump amerikai elnök is szorgalmaz. „Nevezhetjük tűzszünetnek vagy az öldöklés megállításának, ahogy Trump elnök fogalmazott. Fagyasszuk be és állítsuk meg” – mondta Zelenszkij.
Zelenszkij egyelőre elfogadná a jelenlegi területi helyzetet
Zelenszkij kijelentése azért lehet fordulópont, mert az ukrán vezetés korábban következetesen hangsúlyozta az ország területi integritásának helyreállítását. A most felvázolt forgatókönyv szerint azonban a fegyvernyugvás nem várna addig, amíg az orosz hadsereg kivonul az összes megszállt ukrán területről.
Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy
a jelenlegi frontvonalak mentén szüntetnék be a harcokat, Oroszország pedig továbbra is ellenőrzése alatt tarthatná az általa elfoglalt térségeket.
A frontvonal befagyasztása ugyanakkor nem jelenti az elfoglalt területek orosz fennhatóságának jogi elismerését. Zelenszkij nem jelentette be, hogy Ukrajna végleg lemondana ezekről a területekről, hanem egy olyan tűzszüneti megoldást támogatott, amely a jelenlegi katonai helyzetből indul ki. Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy a tűzszünetet további diplomáciai tárgyalásoknak és megbízható biztonsági garanciáknak kell követniük.
Trump már közvetlenül is tárgyalt Putyinnal, egyre nagyobb nyomás nehezedik Kijevre
Zelenszkij kijelentését megelőzően Donald Trump amerikai elnök újabb üzenetet küldött Kijevnek. A Fehér Ház Ovális Irodájában újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Ukrajnának is törekednie kell a háború lezárására, miközben arra figyelmeztetett, hogy Oroszország katonai fölényben van.
„Ukrajnának akarnia kell ennek a háborúnak a rendezését” – fogalmazott Trump,
aki szerint az orosz hadsereg folyamatosan halad előre, és már jelentős területeket foglalt el.
Az amerikai elnök azt is elárulta, hogy személyesen egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. A beszélgetés egyik témája Stephen Hubbard, az Oroszországban bebörtönzött amerikai nyugdíjas tanár ügye volt. A 74 éves férfit zsoldostevékenység vádjával közel hétéves börtönbüntetésre ítélték, az amerikai külügyminisztérium azonban jogtalanul fogva tartott személynek minősítette.
Trump szerint hamarosan előrelépés történhet Hubbard ügyében, de a részleteket egyelőre nem árulta el. Arra kérte az újságírókat, hogy néhány nap múlva térjenek vissza a kérdésre, mert olyan eredmények is születhetnek, amelyeket korábban másoknak nem sikerült elérniük.