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Nyílt levelet írt Áder János Forsthoffer Ágnesnek: ezt kéri a volt államfő a házelnöktől a jótékonysági kerete kapcsán

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Nyílt levélben kérte jótékonysági keretéből elindított, tehetséges fiatalokat támogató programja folytatását Áder János volt köztársasági elnök Forsthoffer Ágnes házelnöktől szombaton.
Járdi Roland
2026.11.14, 10:36
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Nyílt levelet írt Áder János Forsthoffer Ágnes házelnöknek.  A dokumentumot szombaton juttatta el a volt államfő sajtómunkatársa az MTI-hez, emlékeztetve arra, a kormány megszüntetné a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos támogatási, úgynevezett jótékonysági keretét, a hivatalban lévő házelnök és köztársasági elnök keretét ugyanakkor évi 100 millió forintra emeli.

Áder János
Nyílt levelet írt Áder János Forsthoffer Ágnesnek: ezt kéri a volt államfő a házelnöktől a jótékonysági kerete kapcsán Fotó: NurPhoto via AFP

Nyílt levelet írt Áder János Forsthoffer Ágnesnek: ezt kéri a volt államfő a házelnöktől a jótékonysági kerete kapcsán

Áder János az Országgyűlés elnökét a nyílt levélben arról tájékoztatta, hogy négy éve ezt a támogatási keretet tanulmányi ösztöndíjjá alakította, az összeg túlnyomó részét hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok támogatására fordítva. 

Kifejtette: olyan fiatalokról van szó, akik egyik vagy mindkét szülőjüket elveszítették, illetve egyéb okból vannak hátrányos helyzetben.

Jelezte: évi keretéből az elmúlt években 88 fiatalt támogatott havi 100 ezer forinttal, így segítve őket abban, hogy befejezzék középiskolai tanulmányaikat, diplomát, vagy szakmát szerezzenek.

A szervezet munkáját Forsthoffer Ágnes figyelmébe ajánlva jelezte: a jogosultak kiválasztásában, a havi összeg folyósításában és az ellenőrzésben a több mint 20 éve működő Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségére (MATEHETSZ) támaszkodott. 

Áder János arra kérte a házelnököt, hogy megnövelt támogatási keretéből folytassa a program támogatását. A volt államfő írásában három levélrészletet is közzétett, bemutatva a támogatást igénylők nehéz életkörülményeit.

Kisöpörné Magyar Péter a régi rendszer utolsó kiváltságait

A volt államfő arra reagálva tette közzé kérését, hogy Magyar Péter miniszterelnök november 2-án a parlamentben bejelentette: a 2027-es költségvetésben "ki fogják söpörni a régi rendszer utolsó kiváltságait is", és a kormány megszünteti a kormány a volt köztársasági elnökök évente több tízmillió forintos jótékonysági keretét.

A miniszterelnök emellett az élethosszig járó államfői juttatásokhoz is hozzányúlna, amennyiben az érintett nem töltötte ki a mandátumát. A változtatások a 2027-es magyar költségvetés parlamenti vitájában is megjelennek.

A bejelentés azért is érdekes, mert a pénteken benyújtott 2027-es költségvetési törvényjavaslatban még szerepelnek ezek az összegek. A tervezet alapján Schmitt Pál, Áder János, Novák Katalin és Sulyok Tamás egyaránt 73 millió forintos kerettel rendelkezhetne jövőre. Ez összesen 292 millió forintot jelent, amelyet a kormány most kivenné a költségvetésből.

A változtatás különösen Schmitt Pált és Novák Katalint érintené hátrányosan:

  • Schmitt Pál 2012-ben, a plágiumbotrányát követően mondott le, 
  • míg Novák Katalin 2024-ben a kegyelmi ügy miatt távozott hivatalából. 



 

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