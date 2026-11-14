Nyílt levelet írt Áder János Forsthoffer Ágnes házelnöknek. A dokumentumot szombaton juttatta el a volt államfő sajtómunkatársa az MTI-hez, emlékeztetve arra, a kormány megszüntetné a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos támogatási, úgynevezett jótékonysági keretét, a hivatalban lévő házelnök és köztársasági elnök keretét ugyanakkor évi 100 millió forintra emeli.

Nyílt levelet írt Áder János Forsthoffer Ágnesnek: ezt kéri a volt államfő a házelnöktől a jótékonysági kerete kapcsán Fotó: NurPhoto via AFP

Nyílt levelet írt Áder János Forsthoffer Ágnesnek: ezt kéri a volt államfő a házelnöktől a jótékonysági kerete kapcsán

Áder János az Országgyűlés elnökét a nyílt levélben arról tájékoztatta, hogy négy éve ezt a támogatási keretet tanulmányi ösztöndíjjá alakította, az összeg túlnyomó részét hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok támogatására fordítva.

Kifejtette: olyan fiatalokról van szó, akik egyik vagy mindkét szülőjüket elveszítették, illetve egyéb okból vannak hátrányos helyzetben.

Jelezte: évi keretéből az elmúlt években 88 fiatalt támogatott havi 100 ezer forinttal, így segítve őket abban, hogy befejezzék középiskolai tanulmányaikat, diplomát, vagy szakmát szerezzenek.

A szervezet munkáját Forsthoffer Ágnes figyelmébe ajánlva jelezte: a jogosultak kiválasztásában, a havi összeg folyósításában és az ellenőrzésben a több mint 20 éve működő Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségére (MATEHETSZ) támaszkodott.

Áder János arra kérte a házelnököt, hogy megnövelt támogatási keretéből folytassa a program támogatását. A volt államfő írásában három levélrészletet is közzétett, bemutatva a támogatást igénylők nehéz életkörülményeit.

Kisöpörné Magyar Péter a régi rendszer utolsó kiváltságait

A volt államfő arra reagálva tette közzé kérését, hogy Magyar Péter miniszterelnök november 2-án a parlamentben bejelentette: a 2027-es költségvetésben "ki fogják söpörni a régi rendszer utolsó kiváltságait is", és a kormány megszünteti a kormány a volt köztársasági elnökök évente több tízmillió forintos jótékonysági keretét.

A miniszterelnök emellett az élethosszig járó államfői juttatásokhoz is hozzányúlna, amennyiben az érintett nem töltötte ki a mandátumát. A változtatások a 2027-es magyar költségvetés parlamenti vitájában is megjelennek.