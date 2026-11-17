A módosított HUN-REN törvény tervezetének visszavonását, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali távozását és parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, és a kutatóközpontok elmaradt béremeléseinek idei végrehajtását követeli az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) – jelentette be a szervezet kedd reggeli közleményében.

Az akadémiai dolgozók kemény üzenetet küldtek Tanács Zoltánnak / Fotó: Ladóczki Balázs

Hozzátették, hogy amennyiben az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, kérni fogják a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá – számolt be róla a Telex.

Az ADF úgy véli, hogy az új HUN-REN törvénytervezet a korábbi, Hankó Balázs miniszterségéhez köthető jogszabály tovább barkácsolt változata, szerintük az új 50 százalékos átfedést mutat a régivel, és az új verziót sem tekintik magas színvonalúnak. Álláspontjuk szerint az új normaszöveg nem tekinthető előremutató és méltó akadémiai szabályozásnak. Emlékeztette, hogy nemcsak az ADF, hanem az akadémiai szféra szereplőinek széles köre is tiltakozott a Fidesz-kormány alatt készült változat ellen.

A szervezet szerint az előző kormányok tudományszervezésének mélypontját jelentette a HUN-REN rendszer megalkotása. Ennek a rossz rendszernek a vezetőitől fél éven át nem tudott megszabadulni az új kormány. Úgy vélik, hogy ezek a vezetők irreálisan magas juttatásokat kaptak, a szervezet finanszírozásának nagy részét pedig az adminisztratív vízfej fenntartására fordíthatták. Az ADF szerint a közpénzek átlátható elköltésének külső ellenőrzését a hatályos törvény nem oldja meg, és ezen a módosítás sem változtat.

Az ADF hiányolja, hogy a korábbi átvilágítások eredményei nem épültek be a tervezetbe. Kiemelték, hogy a törvényjavaslat alapján a Magyar Tudományos Akadémia szerepe a kutatóhálózat működtetésében csak névleges lenne, és az MTA legfőbb döntéshozó szerve, a Közgyűlés csak egyszer szerepel a tervezetben, ráadásul érdemi jogosítványok nélkül.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma közleménye szerint Tanács Zoltán minisztériumának fontos feladata lett volna a törvényalkotás, a tárcavezető Facebook-oldalán azonban az utóbbi időben inkább más ügyekről kommunikált. Az ADF alkalmatlannak tartja Tanács Zoltánt a feladata ellátására.