Váratlan: azonnali távozásra szólították fel Magyar Péter miniszterét, a kutatók kiakadtak Tanács Zoltán tervein
A módosított HUN-REN törvény tervezetének visszavonását, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali távozását és parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, és a kutatóközpontok elmaradt béremeléseinek idei végrehajtását követeli az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) – jelentette be a szervezet kedd reggeli közleményében.
Hozzátették, hogy amennyiben az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, kérni fogják a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá – számolt be róla a Telex.
Az ADF úgy véli, hogy az új HUN-REN törvénytervezet a korábbi, Hankó Balázs miniszterségéhez köthető jogszabály tovább barkácsolt változata, szerintük az új 50 százalékos átfedést mutat a régivel, és az új verziót sem tekintik magas színvonalúnak. Álláspontjuk szerint az új normaszöveg nem tekinthető előremutató és méltó akadémiai szabályozásnak. Emlékeztette, hogy nemcsak az ADF, hanem az akadémiai szféra szereplőinek széles köre is tiltakozott a Fidesz-kormány alatt készült változat ellen.
A szervezet szerint az előző kormányok tudományszervezésének mélypontját jelentette a HUN-REN rendszer megalkotása. Ennek a rossz rendszernek a vezetőitől fél éven át nem tudott megszabadulni az új kormány. Úgy vélik, hogy ezek a vezetők irreálisan magas juttatásokat kaptak, a szervezet finanszírozásának nagy részét pedig az adminisztratív vízfej fenntartására fordíthatták. Az ADF szerint a közpénzek átlátható elköltésének külső ellenőrzését a hatályos törvény nem oldja meg, és ezen a módosítás sem változtat.
Az ADF hiányolja, hogy a korábbi átvilágítások eredményei nem épültek be a tervezetbe. Kiemelték, hogy a törvényjavaslat alapján a Magyar Tudományos Akadémia szerepe a kutatóhálózat működtetésében csak névleges lenne, és az MTA legfőbb döntéshozó szerve, a Közgyűlés csak egyszer szerepel a tervezetben, ráadásul érdemi jogosítványok nélkül.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma közleménye szerint Tanács Zoltán minisztériumának fontos feladata lett volna a törvényalkotás, a tárcavezető Facebook-oldalán azonban az utóbbi időben inkább más ügyekről kommunikált. Az ADF alkalmatlannak tartja Tanács Zoltánt a feladata ellátására.
„A kutatóhálózat visszakerülése a Magyar Tudományos Akadémiához és az Akadémiai törvénybe nemcsak szimbolikus aktus, hanem egyúttal a magyar tudomány jövőjét is meghatározza” – fogalmaz a szervezet. Hozzáfűzték, hogy a megfelelő színvonalú törvénytervezet elkészítéséhez és az azon alapuló intézményi szabályozások megalkotásához, valamint az erről folytatott vitához idő kell, éppen emiatt képtelenségnek tartják, hogy a kutatóhálózatra vonatkozó, még megfogalmazás előtt álló új törvény másfél hónapon belül hatályba lépjen.
Eldőlt, kivégzi a Tisza-kormány Palkovics nagy átalakítását: vége a HUN-REN-nek, visszakerül az MTA-hoz az akadémiai kutatóhálózat
A magyar tudomány- és innovációs rendszer átfogó átalakítását tervezi a kormány. Növelnék a kutatásfinanszírozást, az MTA alá szerveznék vissza a HUN-REN-t, új alkalmazott kutatási hálózatot hoznának létre, és újra bekapcsolnák a magyar kutatókat az uniós Horizont programba és az Európai Kutatási Tanács munkájába. A Tudományos és Technológiai Minisztérium szerint az elmúlt években számos területen „bombákat” örököltek, ezért a teljes rendszert át kell alakítani, új stratégiai javaslatok születtek.
Az erről szóló törvénytervezet múlt pénteken jelent meg.
Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára még augusztus végén azt mondta, hogy a törvényalkotási ciklus végén, az ősz második felében a HUN-REN teljes vezetését le fogják váltani, nem számítanak a továbbiakban a munkájukra, és egy új struktúrájú elnöki és irányító testületet hoznak létre. A HUN-REN innovációs feladata viszont folytatódni fog, a tulajdonában álló innovációs cég, a Hunrentech Kft. változatlanul dolgozik tovább, ahogy eddig.
A kormány által bemutatott törvénymódosítás társadalmi egyeztetésének határideje november 21-én jár le. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azt közölte, hogy a 2027-es költségvetési tervezetben jelentősen növelik a tudományra fordított forrásokat: az MTA költségvetése 20 százalékkal, 39,6 milliárd forintra nő, míg a HUN-REN kutatóhálózat támogatása 7,5 százalékkal, 90,8 milliárd forintra emelkedik.