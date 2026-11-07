Megjöttek a részletek, ezek a konkrét számok: ekkora fizetést kaphatnak 2027-től az egészségügyi szakdolgozók
Az Egészségügyi Minisztérium közzétette a 2027-re tervezett szakdolgozói bérrendezés részleteit. A kormány az egészségügy számára biztosított 510 milliárd forintos többletforrásból csaknem 192 milliárd forintot fordít erre a célra. Ez a valamennyi ágazatot érintő jövő évi béremelésekre szánt források közel egyharmadát jelenti. Az alapbéremelés átlagosan 15 százalék lesz.
Akár 67 százalékkal is nőhet egyes dolgozók alapbére
A tervezett intézkedés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben dolgozókat érinti, és a tárca szerint az eddigi legszélesebb körű béremelés lehet ezen a területen.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a bérrendezés nemcsak a fizetések növeléséről szól, hanem a szakmai előmenetel kiszámíthatóbbá tételéről és a végzettség, valamint a munkában eltöltött idő nagyobb elismeréséről is. A kormány célja, hogy a fiatalok számára vonzóbbá tegye az egészségügyi pályát, a tapasztalt dolgozókat pedig hosszabb távon is az ágazatban tartsa.
A szakdolgozói alapbérek átlagosan 15 százalékkal emelkedhetnek.
A korábbi bérsávok alsó részén keresők esetében ugyanakkor 30–35 százalékos, egyes esetekben pedig ennél is nagyobb növekedés következhet. A minisztérium tájékoztatása szerint minden érintett legalább 7,5 százalékos alapbéremelést kap, függetlenül a jelenlegi fizetésétől és besorolásától.
A béremelés mértékét a korábbi alapbér, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség és az elismert szakmai gyakorlat együttesen határozza meg.
A minisztérium három példával is bemutatta, hogyan alakulhatnak a fizetések:
Egy 40 éve dolgozó segédápoló havi bruttó alapbére 322 800 forintról 540 200 forintra emelkedhet, ami 67,3 százalékos növekedés.
Egy belgyógyászati osztályon dolgozó, tízéves gyakorlattal rendelkező ápoló alapbére 500 ezer forintról 626 600 forintra nőhet, ami 25,3 százalékos emelés.
Egy 32 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, mesterfokozatú gyógytornász bruttó alapbére 900 ezer forintról 1 millió 61 500 forintra emelkedhet, ami 17,9 százalékos növekedés.
A tárca számításai szerint a 15 százalékos átlagos alapbéremeléshez a személyi jövedelemadó csökkentésének hatása is társul. A két intézkedés együttesen átlagosan 17 százalékos nettó jövedelemnövekedést eredményezhet.
Több mint 123 ezer dolgozót érint a bérrendezés
A béremelés az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozókra egyaránt kiterjed. A kedvezményezettek között a segédápolók, az asszisztensek, a gyógytornászok és az MSc-végzettségű ápolók is szerepelnek.
A bérrendezés nem kizárólag a közvetlen betegellátásban dolgozókat érinti. Az intézmények működéséhez szükséges egyéb munkakörökben foglalkoztatottak, így a műszaki szakemberek, gondnokok, szerelők, adminisztrátorok, orvosírnokok és informatikusok is részesülhetnek az emelésből.
A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok mellett dolgozó szakdolgozók szintén bekerülnek az új, egységes cellás bértáblába.
A rendelkezés a közfeladatot ellátó, vállalkozási vagy alapítványi formában működő szolgáltatók munkatársaira is kiterjed. Így többek között a betegszállításban, a dialízisellátásban, a pszichiátriai és egyéb szakellátásban, az otthoni szakápolásban, valamint a hospice-ellátásban dolgozók is érintettek lehetnek.
„A szakdolgozók nem ezt várták! A miniszterelnök ma ismertette a 2027-es költségvetést. Eszerint jövőre átlagosan 17 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére. Az állami egészségügy 510 milliárd forint többletforrást kap, ebből 192 milliárd forint jut a dolgozók béremelésére. Fontos, hogy a szakdolgozói béremelés bekerült a költségvetésbe. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy a bejelentés elmarad a várakozásoktól és a nekünk tett ígéretektől” – reagált Magyar Péter vonatkozó bejelentésére néhány napja a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.
Megszűnik a korábbi sávos bérezés, új rendszer jön
A bérrendezés egyik fontos eleme a 2024-ben bevezetett sávos bérrendszer átalakítása. A korábbi modellben az alapbérek egy meghatározott alsó és felső határ között mozogtak, a konkrét fizetés megállapításában pedig jelentős szerepe volt a munkáltatói döntésnek. Emiatt azonos végzettséggel, hasonló munkakörben és azonos szakmai gyakorlattal dolgozók között is jelentős bérkülönbségek alakulhattak ki.
Az új cellás bértábla ezt a rendszert váltja fel. Az alapbért a munkakörhöz szükséges végzettség és az elismert szakmai gyakorlat alapján határozzák meg, így a dolgozók számára átláthatóbbá válhat, hogy milyen fizetésre és előmenetelre számíthatnak.
Az új táblázat hat besorolási csoportot és tizenöt, a szakmai tapasztalathoz kötött fokozatot tartalmaz. Az oszlopok a végzettség és a munkakör szerinti besorolást, a sorok pedig az elismert gyakorlati időt jelölik.
- A belépő kategória a nulla és három év közötti szakmai tapasztalatot fedi le, ezt hároméves időszakok követik.
- A legfelső fokozatba a legalább 43 év elismert gyakorlati idővel rendelkezők kerülnek.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy a táblázatban szereplő összegek havi bruttó alapbérek, és továbbra is érvényben marad az a szabály, amely szerint a korábban megállapított, magasabb egyéni alapbért meg kell őrizni.
A 2027-es költségvetés egyik legnagyobb nyertese az egészségügy lehet. Az ágazat 510 milliárd forintos többletforráshoz jutna, ami több mint 12 százalékos emelést jelent. A pénz jelentős része azonban nem új ellátásokra vagy nagy egészségügyi beruházásokra megy majd: a többlet háromnegyedét négy, már működő terület finanszírozására fordítaná a kormány. A legfontosabb kérdés, hogy a pluszforrásokat mikor és milyen mértékben érzik majd meg a betegek – a Világgazdaság elemzését itt találja.
A túlórák és a szakemberhiány mérséklése is cél
A bérrendezés indoklása szerint a magasabb kezdő fizetések és a kiszámíthatóbb előmenetel hozzájárulhat ahhoz, hogy több fiatal válassza az egészségügyi hivatást, miközben a tapasztalt szakdolgozók közül kevesebben hagyják el a pályát.
A stabilabb létszám a minisztérium várakozásai szerint a túlórák és a helyettesítések terheinek csökkentését is segítheti, ami a betegellátás biztonságára is kedvező hatással lehet. A tapasztalt munkatársak megtartása azért is fontos, mert jelentős szerepet vállalnak az új dolgozók betanításában és a mindennapi ellátás megszervezésében.
Külön pénz járhat a többletfeladatokért
Az új rendszerben az alapbéremelés mellett külön forrást biztosítanak a többletfeladatok, a nagyobb felelősség és a kiemelkedő szakmai teljesítmény elismerésére is.
Az intézmények például a mentorálást, az oktatást, a vezető ápolói feladatokat és a többletkompetenciák alkalmazását is díjazhatják. Figyelembe vehetik továbbá a különösen megterhelő munkakörülményeket és a nehezen betölthető pozíciók sajátosságait.
Az intézmények között ezt a keretet a jelenlegi bértömeg arányában osztják el. A felhasználás pontos és ellenőrizhető feltételeit a minisztérium a szakmai szervezetekkel és az érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések alapján véglegesíti.
A bérrendezés a Hugonnai Vilma Egészségügyi Program része, amelynek átfogó célja a betegek igényeihez igazodó, hatékonyabban működő és biztonságos egészségügyi ellátás megteremtése.