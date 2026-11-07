Megjöttek a részletek, ezek a konkrét számok: ekkora fizetést kaphatnak 2027-től az egészségügyi szakdolgozók

Az Egészségügyi Minisztérium közzétette a 2027-re tervezett szakdolgozói bérrendezés részleteit. A kormány az egészségügy számára biztosított 510 milliárd forintos többletforrásból csaknem 192 milliárd forintot fordít erre a célra. Ez a valamennyi ágazatot érintő jövő évi béremelésekre szánt források közel egyharmadát jelenti. Az alapbéremelés átlagosan 15 százalék lesz.

Közzétette az Egészségügyi Minisztérium a szakdolgozók 2027-es bérrendezését (Kármán András pénzügyminiszter és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter)

Fotó: AFP

Akár 67 százalékkal is nőhet egyes dolgozók alapbére

A tervezett intézkedés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben dolgozókat érinti, és a tárca szerint az eddigi legszélesebb körű béremelés lehet ezen a területen.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a bérrendezés nemcsak a fizetések növeléséről szól, hanem a szakmai előmenetel kiszámíthatóbbá tételéről és a végzettség, valamint a munkában eltöltött idő nagyobb elismeréséről is. A kormány célja, hogy a fiatalok számára vonzóbbá tegye az egészségügyi pályát, a tapasztalt dolgozókat pedig hosszabb távon is az ágazatban tartsa.

A szakdolgozói alapbérek átlagosan 15 százalékkal emelkedhetnek.

A korábbi bérsávok alsó részén keresők esetében ugyanakkor 30–35 százalékos, egyes esetekben pedig ennél is nagyobb növekedés következhet. A minisztérium tájékoztatása szerint minden érintett legalább 7,5 százalékos alapbéremelést kap, függetlenül a jelenlegi fizetésétől és besorolásától.

A béremelés mértékét a korábbi alapbér, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség és az elismert szakmai gyakorlat együttesen határozza meg.

A minisztérium három példával is bemutatta, hogyan alakulhatnak a fizetések:

Egy 40 éve dolgozó segédápoló havi bruttó alapbére 322 800 forintról 540 200 forintra emelkedhet, ami 67,3 százalékos növekedés.

Egy belgyógyászati osztályon dolgozó, tízéves gyakorlattal rendelkező ápoló alapbére 500 ezer forintról 626 600 forintra nőhet, ami 25,3 százalékos emelés.

Egy 32 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, mesterfokozatú gyógytornász bruttó alapbére 900 ezer forintról 1 millió 61 500 forintra emelkedhet, ami 17,9 százalékos növekedés.

A tárca számításai szerint a 15 százalékos átlagos alapbéremeléshez a személyi jövedelemadó csökkentésének hatása is társul. A két intézkedés együttesen átlagosan 17 százalékos nettó jövedelemnövekedést eredményezhet.