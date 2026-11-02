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Megszavazták az Alkotmánybíróság új elnökét

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Hétfőn új elnököt választott az Alkotmánybíróság, a testületet a következő három évben Sonnevend Pál vezeti. Az Alkotmánybíróság új elnökének egyik legfontosabb célja az alkotmánybíráskodásba vetett bizalom helyreállítása.
VG
2026.11.02, 14:34
Frissítve: 2026.11.02, 14:49
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Sonnevend Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új elnökének a testület hétfői teljes ülése. A jogász titkos szavazáson kapta meg a megbízatást, amely az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján azonnal hatályba lépett. Az új elnök megbízatása három évre szól – írja az Alkotmánybíróság honlapja. Sonnevend pályázatában kiemelt célként jelölte meg az alkotmánybíráskodásba vetett bizalom helyreállítását, a testület belső együttműködésének erősítését, valamint az európai társszervezetekkel fenntartott kapcsolatok újjáépítését.

Alkotmánybíróság
Az Alkotmánybíróság épülete/Fotó: Ladóczki Balázs

Az Alkotmánybíróság új elnökének élete

Sonnevend Pál 1995-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, doktori fokozatát pedig a németországi heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetemen szerezte meg. 

Pályafutása során már korábban is dolgozott az Alkotmánybíróságon: 1997 és 2000 között Sólyom László tanácsadója volt.

2000-től 2010-ig a Köztársasági Elnöki Hivatalban Mádl Ferenc és Sólyom László alkotmányjogi tanácsadójaként tevékenykedett, később az alkotmányügyi és jogi főosztályt is vezette. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2010 és 2019 között dékánhelyettesként, 2019 és 2025 között pedig dékánként dolgozott. A göttingeni Georg-August Egyetem 2025-ben díszdoktori címmel ismerte el munkásságát.

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