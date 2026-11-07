Szép csendben zajlott le a kormányon belüli kirúgási hullám, Magyar Péter erről nem sokat beszélt, már hivatalos – alig néhány hónap után repültek minisztériumi vezetők

Újabb személyi változásokról döntött a kormány: a péntek este megjelent Magyar Közlönyben közzétett határozatok szerint több minisztériumi vezető, helyettes államtitkár megbízatása is megszűnik, miközben új kinevezésekről is rendelkeztek - vette észre a Portfolio. A döntéseket Magyar Péter miniszterelnök írta alá, a változások pedig két tárcát is érintenek.

A Magyar Közlöny péntek esti számából kiderül, hogy helyettes államtitkárokat menesztenek tisztségükből

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Helyettes államtitkárok távoznak

A Szociális és Családügyi Minisztériumból három helyettes államtitkár távozik. Bódy Éva szociális igazgatásért, szociális szolgáltatásokért és idősügyért felelős helyettes államtitkár megbízatása saját lemondása miatt, november 7-i hatállyal szűnik meg.

Ugyanezen a napon felmentik Réthy Pált és Sepsey Krisztinát is. Az ő esetükben nem lemondásról van szó: a miniszterelnök Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter javaslatára döntött a felmentésükről. A határozatok nem tartalmaznak indoklást.

Különösen érdekes Sepsey Krisztina távozása, akit júniusban neveztek ki a tárca gazdasági helyettes államtitkárává. A több mint két évtizedes közigazgatási, pénzügyi és számviteli tapasztalattal rendelkező szakember így alig néhány hónapot töltött a tisztségében. Kátai-Németh Vilmos még július 30-án is bemutatta a minisztérium vezetőjeként.

Két új helyettes államtitkár is érkezik a tárcához. Magyar Péter döntése alapján

Ghyczy Gellért november 8-án,

Vécsei Dávid Bence pedig november 11-én kezdi meg munkáját.

Kinevezésük szintén a szociális és családügyi miniszter javaslatára történt. A Magyar Közlöny ugyanakkor nem részletezi, hogy pontosan mely területek irányítását veszik át.

Ghyczy Gellért a szociális ágazatban szerzett jelentős tapasztalatot: korábban a Baptista Integrációs Központ vezetője volt, és több évtizede foglalkozik hajléktalanellátással, a szociális intézményrendszer működésével és társadalmi integrációval.

Vécsei Dávid Bence neve a Gazdasági Versenyhivatal vezetői között is megtalálható. Amennyiben nem névazonosságról van szó, a most kinevezett helyettes államtitkár korábban a GVH Költségvetési, Vagyongazdálkodási és Kontrolling Irodáját vezette, a hivatal jelenlegi vezetői névsorában pedig a Költségvetési Iroda vezetőjeként szerepel. Mindez arra utalhat, hogy Sepsey Krisztina helyét veheti át a minisztérium gazdasági területén, ezt azonban a kinevezési határozat nem erősíti meg.