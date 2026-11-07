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Szép csendben zajlott le a kormányon belüli kirúgási hullám, Magyar Péter erről nem sokat beszélt, már hivatalos – alig néhány hónap után repültek minisztériumi vezetők

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Három helyettes államtitkár távozik a Szociális és Családügyi Minisztériumból, miközben két új vezető is érkezik a tárcához. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban szintén átalakul a vezetés: egy államtitkár és egy helyettes államtitkár is távozik, utóbbiak közül többen alig néhány hónapja kaptak megbízatást.
VG
2026.11.07, 06:18
Frissítve: 2026.11.07, 14:12
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Újabb személyi változásokról döntött a kormány: a péntek este megjelent Magyar Közlönyben közzétett határozatok szerint több minisztériumi vezető, helyettes államtitkár megbízatása is megszűnik, miközben új kinevezésekről is rendelkeztek - vette észre a Portfolio. A döntéseket Magyar Péter miniszterelnök írta alá, a változások pedig két tárcát is érintenek.

Magyar Péter, Orbán Anita, államtitkár
A Magyar Közlöny péntek esti számából kiderül, hogy helyettes államtitkárokat menesztenek tisztségükből
Fotó: AFP

Helyettes államtitkárok távoznak

A Szociális és Családügyi Minisztériumból három helyettes államtitkár távozik. Bódy Éva szociális igazgatásért, szociális szolgáltatásokért és idősügyért felelős helyettes államtitkár megbízatása saját lemondása miatt, november 7-i hatállyal szűnik meg.

Ugyanezen a napon felmentik Réthy Pált és Sepsey Krisztinát is. Az ő esetükben nem lemondásról van szó: a miniszterelnök Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter javaslatára döntött a felmentésükről. A határozatok nem tartalmaznak indoklást.

Különösen érdekes Sepsey Krisztina távozása, akit júniusban neveztek ki a tárca gazdasági helyettes államtitkárává. A több mint két évtizedes közigazgatási, pénzügyi és számviteli tapasztalattal rendelkező szakember így alig néhány hónapot töltött a tisztségében. Kátai-Németh Vilmos még július 30-án is bemutatta a minisztérium vezetőjeként.

Két új helyettes államtitkár is érkezik a tárcához. Magyar Péter döntése alapján 

  • Ghyczy Gellért november 8-án, 
  • Vécsei Dávid Bence pedig november 11-én kezdi meg munkáját.

Kinevezésük szintén a szociális és családügyi miniszter javaslatára történt. A Magyar Közlöny ugyanakkor nem részletezi, hogy pontosan mely területek irányítását veszik át.

Ghyczy Gellért a szociális ágazatban szerzett jelentős tapasztalatot: korábban a Baptista Integrációs Központ vezetője volt, és több évtizede foglalkozik hajléktalanellátással, a szociális intézményrendszer működésével és társadalmi integrációval.

Vécsei Dávid Bence neve a Gazdasági Versenyhivatal vezetői között is megtalálható. Amennyiben nem névazonosságról van szó, a most kinevezett helyettes államtitkár korábban a GVH Költségvetési, Vagyongazdálkodási és Kontrolling Irodáját vezette, a hivatal jelenlegi vezetői névsorában pedig a Költségvetési Iroda vezetőjeként szerepel. Mindez arra utalhat, hogy Sepsey Krisztina helyét veheti át a minisztérium gazdasági területén, ezt azonban a kinevezési határozat nem erősíti meg.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban is változik a vezetés

A másik érintett tárcánál szintén több személyi változás történt. Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár megbízatása november 7-én, saját lemondására tekintettel szűnik meg. A szakember mindössze néhány hónapot töltött a poszton: június közepén kezdte meg munkáját a minisztériumban. 

A lemondás okáról nem közöltek részleteket, és utódjának kinevezéséről sem rendelkeztek.

A változások azonban nem állnak meg a helyettes államtitkári szintnél. A köztársasági elnök határozata alapján Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár megbízatása is megszűnik november 7-i hatállyal.

Szabó Mátyást a Tisza-kormány megalakulása után, 2026. május 26-i hatállyal nevezték ki, így alig öt és fél hónapot töltött a tisztségében. A közgazdász és szociológus végzettségű szakember több mint húszéves fejlesztéspolitikai tapasztalattal rendelkezik, korábban európai uniós intézményekben és egyetemi környezetben is dolgozott. Még október 1-jén, az Országos Urbanisztikai Konferencián is a kormány jövőbeli területfejlesztési terveiről beszélt.

A megüresedő államtitkári posztra Szabó Tibor érkezik. A közgazdász végzettségű politikus a Tisza Párt országgyűlési képviselője, és több mint húsz éve foglalkozik vidékfejlesztéssel.

Korábban a zalaszentgróti székhelyű Zala Termálvölgye Egyesület munkaszervezetét vezette, ahol a térség településeinek fejlesztésével, helyi együttműködések szervezésével és vidékfejlesztési programok megvalósításával foglalkozott. A 2026-os országgyűlési választáson a Tisza Párt országos listájáról szerzett parlamenti mandátumot.

Az Országgyűlésben a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság elnöke lett, emellett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájában is részt vesz.

A mostani döntések alapján tehát mindkét minisztériumban jelentős vezetői átalakulás zajlik. Különösen figyelemre méltó, hogy több olyan tisztségviselő is távozik, akit a Tisza-kormány megalakulása után, mindössze néhány hónappal ezelőtt neveztek ki.

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