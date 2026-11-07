Szép csendben zajlott le a kormányon belüli kirúgási hullám, Magyar Péter erről nem sokat beszélt, már hivatalos – alig néhány hónap után repültek minisztériumi vezetők
Újabb személyi változásokról döntött a kormány: a péntek este megjelent Magyar Közlönyben közzétett határozatok szerint több minisztériumi vezető, helyettes államtitkár megbízatása is megszűnik, miközben új kinevezésekről is rendelkeztek - vette észre a Portfolio. A döntéseket Magyar Péter miniszterelnök írta alá, a változások pedig két tárcát is érintenek.
Helyettes államtitkárok távoznak
A Szociális és Családügyi Minisztériumból három helyettes államtitkár távozik. Bódy Éva szociális igazgatásért, szociális szolgáltatásokért és idősügyért felelős helyettes államtitkár megbízatása saját lemondása miatt, november 7-i hatállyal szűnik meg.
Ugyanezen a napon felmentik Réthy Pált és Sepsey Krisztinát is. Az ő esetükben nem lemondásról van szó: a miniszterelnök Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter javaslatára döntött a felmentésükről. A határozatok nem tartalmaznak indoklást.
Különösen érdekes Sepsey Krisztina távozása, akit júniusban neveztek ki a tárca gazdasági helyettes államtitkárává. A több mint két évtizedes közigazgatási, pénzügyi és számviteli tapasztalattal rendelkező szakember így alig néhány hónapot töltött a tisztségében. Kátai-Németh Vilmos még július 30-án is bemutatta a minisztérium vezetőjeként.
Két új helyettes államtitkár is érkezik a tárcához. Magyar Péter döntése alapján
- Ghyczy Gellért november 8-án,
- Vécsei Dávid Bence pedig november 11-én kezdi meg munkáját.
Kinevezésük szintén a szociális és családügyi miniszter javaslatára történt. A Magyar Közlöny ugyanakkor nem részletezi, hogy pontosan mely területek irányítását veszik át.
Ghyczy Gellért a szociális ágazatban szerzett jelentős tapasztalatot: korábban a Baptista Integrációs Központ vezetője volt, és több évtizede foglalkozik hajléktalanellátással, a szociális intézményrendszer működésével és társadalmi integrációval.
Vécsei Dávid Bence neve a Gazdasági Versenyhivatal vezetői között is megtalálható. Amennyiben nem névazonosságról van szó, a most kinevezett helyettes államtitkár korábban a GVH Költségvetési, Vagyongazdálkodási és Kontrolling Irodáját vezette, a hivatal jelenlegi vezetői névsorában pedig a Költségvetési Iroda vezetőjeként szerepel. Mindez arra utalhat, hogy Sepsey Krisztina helyét veheti át a minisztérium gazdasági területén, ezt azonban a kinevezési határozat nem erősíti meg.
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban is változik a vezetés
A másik érintett tárcánál szintén több személyi változás történt. Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár megbízatása november 7-én, saját lemondására tekintettel szűnik meg. A szakember mindössze néhány hónapot töltött a poszton: június közepén kezdte meg munkáját a minisztériumban.
A lemondás okáról nem közöltek részleteket, és utódjának kinevezéséről sem rendelkeztek.
A változások azonban nem állnak meg a helyettes államtitkári szintnél. A köztársasági elnök határozata alapján Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár megbízatása is megszűnik november 7-i hatállyal.
Szabó Mátyást a Tisza-kormány megalakulása után, 2026. május 26-i hatállyal nevezték ki, így alig öt és fél hónapot töltött a tisztségében. A közgazdász és szociológus végzettségű szakember több mint húszéves fejlesztéspolitikai tapasztalattal rendelkezik, korábban európai uniós intézményekben és egyetemi környezetben is dolgozott. Még október 1-jén, az Országos Urbanisztikai Konferencián is a kormány jövőbeli területfejlesztési terveiről beszélt.
A megüresedő államtitkári posztra Szabó Tibor érkezik. A közgazdász végzettségű politikus a Tisza Párt országgyűlési képviselője, és több mint húsz éve foglalkozik vidékfejlesztéssel.
Korábban a zalaszentgróti székhelyű Zala Termálvölgye Egyesület munkaszervezetét vezette, ahol a térség településeinek fejlesztésével, helyi együttműködések szervezésével és vidékfejlesztési programok megvalósításával foglalkozott. A 2026-os országgyűlési választáson a Tisza Párt országos listájáról szerzett parlamenti mandátumot.
Az Országgyűlésben a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság elnöke lett, emellett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájában is részt vesz.
A mostani döntések alapján tehát mindkét minisztériumban jelentős vezetői átalakulás zajlik. Különösen figyelemre méltó, hogy több olyan tisztségviselő is távozik, akit a Tisza-kormány megalakulása után, mindössze néhány hónappal ezelőtt neveztek ki.